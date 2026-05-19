Sansan、国家プロジェクト「GENIAC」で開発したAIモデル「Cello」をプロダクト実装

Sansan株式会社

働き方を変えるAXサービスを提供するSansan株式会社は、経済産業省と国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が実施する、国内における生成AIの開発力強化を目的としたプロジェクト「GENIAC（Generative AI Accelerator Challenge）」（※1）において開発した、文書特化型AIモデル「Cello（チェロ）」を自社プロダクトへ実装したことをお知らせします。

本モデルは、当社が提供する取引管理サービス「Contract One」および経理AXサービス「Bill One」のデータ化フローへ実装されました。これにより、契約書や請求書をはじめとするビジネス文書のデータ化精度と処理速度をさらに向上させ、ユーザーの業務効率化と労働生産性の向上に寄与します。今後はビジネスデータベース「Sansan」をはじめとする他プロダクトへの実装を予定しています。

■文書特化型AIモデル「Cello」について

「Cello」は、生成AIの基盤モデル開発を支援する国家プロジェクト「GENIAC」の第3期において、当社が構築した独自のAIモデルです。

当社ではこれまで、文書画像に対して質問応答形式を用いることで、必要な項目を直接テキストとして抽出できるマルチモーダル生成AI「Viola（ヴィオラ）」を独自開発してきました。「Cello」は、この「Viola」をさらに進化させた拡張モデルです。抽出した文字情報に加え、その情報が文書上のどこに位置するかを示す「位置情報」を同時に出力する機能を備えています。この進化により、AIが回答の根拠となるテキスト領域を特定しながら処理を行うため、生成AIの課題とされるハルシネーションを検知、排除する仕組みを構築できます。これにより、当社のデータ化ルールとの整合性を高く保ち、極めて精度の高いデータ化が可能になります。

また、当社のデータ化フローにおいて、「Cello」はこれまで複数に分かれていた「文字のデータ化」と「項目の特定・意味の理解」の工程を統合的に処理します。これにより、データ化パイプライン全体の処理速度が向上し、より迅速なデータ提供が可能になります。

■ビジネスAIの活用におけるデータの重要性と当社の取り組み

生成AIの活用が一般化する中、誰もがアクセスできる公開情報のみに頼るアプローチでは、競争優位性を生み出すことは困難です。企業独自の事実に基づく「一次情報」をAIに読み込ませ、活用することこそが、競争優位性の源泉となります。一方で、ビジネスにおけるAIの性能は、データの品質に大きく依存します。AIは入力された情報をそのまま判断の基準とするため、ノイズの多い非構造化データはハルシネーションの要因となります。そのため、推測を排除し、AIが正確に処理できる構造化されたデータを用意することが不可欠です。

当社はこれまで、機械学習を用いたAI技術、厳格なデータ化ルール、そして人による品質保証を掛け合わせた、独自のデータ化体制を確立してきました。多種多様なアナログ文書から極めて正確なデータを作り出すこの運用基盤は、AIが普及する現代における当社の強力な競争力となっています。今回実装した「Cello」は、長年培ってきたこのデータ化オペレーションを次なるステージへと進化させるものです。

本モデルの実装により、企業の生産性をさらに高めるとともに、AI活用を最大化するための高精度なデータベース基盤をより強固なものへと進化させます。

※1：GENIAC（Generative AI Accelerator Challenge）

主に生成AIのコア技術である基盤モデルの開発に対する計算資源の提供や、データやAIの利活用に向けた実証調査の支援等を実施するプロジェクト。

（以上）

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：73億50百万円（2026年2月28日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/