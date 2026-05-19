スペースデータ、国土交通省SBIRフェーズ3「AI技術を活用した高精度デジタルツインの構築」のステージゲート審査を通過

株式会社スペースデータ

株式会社スペースデータ(本社:東京都港区、代表取締役:佐藤航陽、以下「スペースデータ」)は、国土交通省が推進するSBIR(中小企業技術革新制度)における研究開発プロジェクトのステージゲート審査会を通過し、技術成熟度レベル5(TRL5)の達成が公式に承認されたことをお知らせいたします。

◼️SBIRステージゲート審査について

SBIR(Small Business Innovation Research)は、中小企業等による研究開発を支援し、その成果を事業化につなげることを目的とした政府の支援制度です。

ステージゲート審査は、研究開発の各段階において技術的達成目標や事業化計画の妥当性を評価する重要な節目となります。

今回の審査では、技術開発の進捗状況と事業化に向けた取り組みが総合的に評価され、TRL5(技術的実証環境における技術の実証完了)の達成と次のフェーズへの移行が承認されました。

◼️審査における評価ポイント

◼️今後の取り組み

技術面:- 視覚的な高精細さという観点で、実写画像と生成した3D都市モデルの情報量が近似しており、都市スケールにおける視覚的な複雑性が一定の水準で再現されている点- 3D都市モデルのポリゴン数を削減したことで、メモリ消費量などのシステム負荷が軽減され、描画パフォーマンスが向上した点- 水平方向のみならず、垂直方向の位置精度も向上した点- 上記の機能改善と並行して、対応エリアの拡大が進み、結果的にTRL5の水準を満たす進捗が確認された点事業面:- 都市開発領域におけるシミュレーション機能の実装計画- 明確な事業化ロードマップと市場展開戦略

ステージゲート審査通過を受けて、スペースデータは以下の取り組みを加速してまいります。

- 都市開発シミュレーション機能の実装: 都市計画、交通シミュレーション、防災計画など、都市開発における意思決定を支援する機能の開発を進めます。- 事業化の推進: 自治体や都市開発事業者とのパートナーシップを強化し、実用化に向けた取り組みを本格化します。- 技術開発の継続: さらなる性能向上と機能拡張により、社会実装可能な都市開発シミュレーション技術の確立を目指します。

スペースデータは、今回の承認を励みとして、デジタルツイン技術の社会実装を通じて、都市開発や社会インフラの高度化に貢献してまいります。

株式会社スペースデータについて

株式会社スペースデータは、「宇宙を誰もが活用できる社会へ」という思いのもと、宇宙とデジタル技術の融合によって新たな産業や社会基盤を創造するテクノロジースタートアップです。

地球・宇宙環境を精密に再現するデジタルツイン技術を活用して、宇宙から都市開発、防災、安全保障まで、次の未来を支えるデジタルプラットフォームの構築を目指しています。さらに、宇宙ロボット・宇宙ステーションの運用基盤開発を通じて、宇宙社会の実現に向けて取り組んでいます。

スペースデータの公式サイトでは、「NEWS」にて最新の取り組みや発表をご紹介しています。

詳細は https://spacedata.jp/news をご覧ください。

社名：株式会社スペースデータ

代表：佐藤航陽

所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

資本金：15億1300万円

事業内容：宇宙開発に関わる投資と研究

HP：https://spacedata.jp

NEWS：https://spacedata.jp/news

X：https://x.com/spacedatainc

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/spacedatajp/

採用情報：https://www.wantedly.com/companies/spacedata/projects

本件に関するお問い合わせ

下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。

https://spacedata.jp/contact