【とよはしアーカイブ】約1500件の貴重なデジタル資料がより検索しやすく初リニューアル！

豊橋市

豊橋市が所蔵している約1500点のデジタル資料を公開するデータベース「とよはしアーカイブ（https://adeac.jp/toyohashi-city/top/）。

「とよはしアーカイブ」のトップ画面を、令和８年５月１日（金）12:00に初リニューアル！

キーワード検索のほか、これまでの「所蔵館」からの検索に加えて、「時代」「カテゴリ」「テーマ」「地図」の5つの検索が可能に。

豊橋について知りたい市民の方や、調べ方学習に取り組む小中学生、歴史について知りたい方やメディア関係の方にとっても使いやすく、探したい資料にリーチしやすい仕様に生まれ変わりました。

目的に合わせて多様な調べ方ができるようになり、今後もさらなる調査、研究や学校教育での利用が見込まれます。

とよはしアーカイブとは

「とよはしアーカイブ」は、主に豊橋市図書館が所蔵する郷土資料および豊橋市美術博物館が所蔵する歴史・美術資料をデジタル化し、インターネットで公開するデータベースです。

令和元年6月1日から公開しており、令和７年度末現在で

１.図書館 1313点 ２.美術博物館 144 点３.文化財センター 75点４.二川宿本陣資料館19点の合計1551点の資料を公開しています。

なお、閲覧できる資料はこれからも随時、増えていく予定です。

今回のリニューアルでより使いやすく変わったポイント

これまでは市の所蔵している絵図や古写真、美術品などの資料が、4つの施設（図書館、美術博物館、文化財センター、二川宿本陣資料館）ごとに分けられていました。

しかしこれまでの間に利用者から寄せられた「〇〇について知りたい」という声や、よく検索されたワードをもとに、欲しい情報に的確に辿り着けるよう整理し、検索方法をリニューアル。

これまでの「所蔵館」に加えて、新しく「時代」「カテゴリ」「テーマ」「地図」の4つの検索が可能になりました。

１.「時代から探す」知りたい歴史についてピンポイントで調べやすい

「時代から探す」では、知りたい歴史についてピンポイントで調べられるようになりました。

戦国時代や江戸時代など、興味のある時代の資料を探すことができます。

２.「カテゴリから探す」検索

「カテゴリから探す」では、よくアクセスされる情報をカテゴリ別に分けています。

例えば「文献資料」から徳川家康の書状など歴史的に価値のある資料を見たり、「美術工芸品」のカテゴリから歌川広重の浮世絵を見たり、「郷土刊行物」から豊橋など郷土の偉人について調べる、ということが可能になります。

４.「テーマから探す」気になる事柄など調べ学習にも使いやすい

「テーマから探す」では軍隊、郷土の人物、寺社、吉田城・吉田宿、産業・商工業と、よく調べられる5つのテーマをピックアップ。また、今後追加も検討されています。

小中学校で行う「調べ学習」の際にも、参考にしやすい仕様になりました。

４.「地図から探す」住んでいる地域など場所別に調べることが可能に

「地図から探す」の項目では、校区別に関連した資料を探すことが簡単に。

地域にも関連する情報を52の校区に分けたことで、自分の住んでいる校区にどんな資料があるのか、小学生の子どもたちをはじめ、誰でも簡単に見つけられるようになっています。

例えば「牟呂」をクリックすると、このように「三ツ山古墳」などから出土した遺物を簡単に見ることができます。

「とよはしアーカイブ」で閲覧できる資料は、今後も随時増えていく予定です。調べたいものがある際には、ぜひ参考にしてみて下さいね。