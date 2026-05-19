2026年6月20日(土)・21日(日)の2日間、和歌山ビッグホエールにて「プリンスアイスワールド和歌山公演」が開催されます。公演にあわせて、市内宿泊者限定の特別なプレゼントキャンペーンをはじめ、和歌山ならではの食やお土産を楽しめる特別企画を実施します。出演者による和歌山物産のPRや、公演チケット提示による土産品割引、和歌山県産食材を一部使用したグルメが楽しめるキッチンカーマルシェなど、公演とあわせて“和歌山の魅力”を感じていただける企画が盛りだくさんです。世界レベルのアイスショーとともに、和歌山の食・観光・宿泊もぜひお楽しみください。





プリンスアイスワールド和歌山公演





企画(1)｜市内宿泊者限定！特別なプレゼントキャンペーン

対象日に和歌山市内の宿泊施設へご宿泊いただいた方を対象に、会場内観光案内所ブースにて応募受付を実施します。応募者の中から抽選で、ここでしか手に入らない出演者による直筆サイン入りパンフレットをプレゼントします。詳細な応募方法等については、和歌山市公式HPをご確認ください。※数量限定のため、当選者のみへのプレゼントとなります。





和歌山市HP： https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kankou/1067810.html









企画(2)｜出演者による和歌山物産のPR

プリンスアイスワールド出演者の皆様に向けて、出演者控室内に、和歌山の魅力ある特産品を紹介する「和歌山物産コーナー」を設置します。和歌山ならではのスイーツや加工品、農産品などを実際に味わっていただくことで、出演者の皆様を通じた和歌山の魅力発信につなげます。また、出演者へ提供される和歌山産品の一部商品については、会場外のキッチンカーマルシェや和歌山市観光土産品センターでも購入可能です。公演観覧とあわせて、来場者の皆様にも“和歌山の味”をお楽しみいただけます。





和歌山物産コーナー 出店品





企画(3)｜和歌山グルメも楽しめるキッチンカーマルシェを開催

会場外広場では、キッチンカーマルシェを開催されます。和歌山県産食材を一部使用したグルメメニューをはじめ、軽食やスイーツなど、幅広いメニューを楽しめます。また、出演者へ提供される和歌山産品の一部商品についても、会場外で販売を予定しており、実際に出演者の皆様に楽しんでいただく“和歌山の味”を来場者の皆様にも味わっていただけます。公演観覧とあわせて、和歌山ならではの食の魅力も気軽に楽しめる企画となっており、会場全体で“和歌山らしさ”を感じていただけます。





キッチンカーマルシェ イメージ図





企画(4)｜和歌山市観光土産品センターで10％割引特典を実施

6月19日(金)～21日(日)の3日間、和歌山市観光土産品センターにて、公演チケットをご提示いただいた方を対象に、10％割引特典を実施します。出演者へ提供される和歌山産品の一部商品も取り扱っており、公演観覧の記念として、和歌山ならではのお土産購入をお楽しみいただけます。





和歌山市観光土産品センター





【和歌山市観光土産品センター】

https://wakayamakanko.jp/ja/spot/detail/903

所在地 ：和歌山市一番丁3番地

営業時間：午前9時～午後6時









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

和歌山市役所 観光課

TEL ： 073-435-1234

MAIL： kanko@city.wakayama.lg.jp