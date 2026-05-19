国内初！インディーゲーム中心の大型ゲーム施設「デジタルラボ」にデジタルゲーム学科の学生作品を展示～「ゲームクリエイター甲子園2025」受賞作品『Key Typer』を公開～

学校法人大阪電気通信大学

大阪電気通信大学（大阪府寝屋川市・四條畷市／学長：塩田 邦成）の総合情報学部デジタルゲーム学科の学生作品が、4月28日（火）に池の平ホテル＆リゾーツ（長野県）内に新設されたエンターテインメント施設「デジタルラボ」にて展示されました。

本展示は、本学の卒業生が活躍するゲーム開発会社、株式会社f4samuraiが企画・運営を手掛ける施設にて実現したものです。「まだ見たことのないゲームに出会うこと」をコンセプトとする本施設において、若きクリエイターの感性が光る作品が展示されます。

4月28日にオープンしたエンターテインメント施設「デジタルラボ」

【本件のポイント】

■国内初！ インディーゲームを中心とした大型展示施設「デジタルラボ」に、本学デジタルゲーム学科の学生作品を展示

■卒業生との連携： 企画・運営を担う株式会社f4samuraiには、本学の卒業生が在籍しており、産学連携の新たな形を実現

■受賞作品の展示：ゲームクリエイター甲子園2025で「池の平ホテル賞」を受賞した『Key Typer』の体験が可能

【本件の概要】

長野県の池の平ホテル＆リゾーツに誕生した「デジタルラボ」は、日本初のインディーゲーム中心の大型ゲーム施設です。パブリッシャーやプロのクリエイター作品のみならず、未発表作品、学生作品、同人サークル作品など、「知る人ぞ知る」独創的なゲームにスポットライトを当てる場所として注目を集めています。

本学からは、日本最大級の学生ゲームコンテスト「ゲームクリエイター甲子園2025」にて、その高い完成度とユニークなアイデアが評価され「池の平ホテル賞」を受賞した作品『Key Typer』を展示しています。本作は、株式会社コナミデジタルエンタテインメント主催の「Indie Games Contest 学生選手権2025」でも優秀賞を受賞しています。

「ゲームクリエイター甲子園2025」受賞時の様子

大阪電気通信大学では「デジタルスキルで人生を切り拓け」をスローガンに、実社会で通用するデジタル技術教育を展開しています。今回のような大規模な商業施設での展示は、学生にとって自らの作品が一般の目に触れ、評価される貴重な機会であり、将来のゲーム業界を牽引する人材育成に繋がる重要な一歩となります。

【展示作品概要】

作品名：Key Typer

制作者：大阪電気通信大学 総合情報学部デジタルゲーム学科 3年 熊谷悠人

主な受賞歴：ゲームクリエイター甲子園2025 「池の平ホテル賞」、Indie Games Contest 学生選手権2025 「優秀賞」

展示場所：池の平ホテル＆リゾーツ内「デジタルラボ」（長野県北佐久郡立科町芦田八ヶ野1596）

【関連リンク】

池ノ平ホテル デジタルラボ

https://www.notion.so/f4samurai/34573c02099a80818229c5982a7ea360

株式会社f4samurai

https://www.f4samurai.jp/

総合情報学部デジタルゲーム学科デジタルゲーム専攻

https://www.osakac.ac.jp/faculty/isa/dg/

総合情報学部デジタルゲーム学科の学生が「Indie Games Contest学生選手権2025」で優秀賞を受賞しました

https://www.osakac.ac.jp/news/2025/3652

デジタルゲーム学科の学生が「ゲームクリエイター甲子園2025」で池の平ホテル賞とゲームデザイン賞をダブル受賞しました

https://www.osakac.ac.jp/news/2026/3872

【大学概要】

大学名：大阪電気通信大学（学長：塩田邦成）

U R L： https://www.osakac.ac.jp/

所在地：寝屋川キャンパス 〒572-8530 大阪府寝屋川市初町18-8

四條畷キャンパス 〒575-0063 大阪府四條畷市清滝1130-70

学 部：工学部、情報通信工学部、建築・デザイン学部、健康情報学部、総合情報学部

※2027年4月から工学部基礎理工学科環境化学専攻は応用化学専攻に名称変更

在籍者数：5,624名（2026年5月1日現在）