2ヶ月連続リリース第2弾！会いに行けるアイドルVTuberユニット「らびぱれ!!」、葵空かのん初作詞の生誕記念新曲が6月1日配信決定！6月7日開催のリアルライブはチケット一般販売中

株式会社Blackbox

会いに行けるアイドルVTuberプロダクション「ラブボックス」を運営する株式会社Blackbox（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：坂本龍優）は、所属アイドルユニット『らびぱれ!!』のメンバー・葵空かのんの生誕を記念した新曲を2026年6月1日（月）に配信リリースすることをお知らせいたします。

また、本楽曲の初披露の場となる、6月7日（日）開催のオフラインミニライブ「らびぱれ!! Mini Live ~ Love Letter ~」の一般チケットが現在絶賛発売中です。

チケット販売特設サイト：https://lovvebox.zaiko.io/e/0607-loveletter(https://lovvebox.zaiko.io/e/0607-loveletter)

■ 狗森よもぎ「ノイズキャンセル」に続く第2弾！葵空かのん作詞楽曲が6月1日に配信

5月の狗森よもぎ作詞楽曲「ノイズキャンセル」に続く、2ヶ月連続生誕記念シングルの第2弾がいよいよ始動します。

6月1日（月）にデジタルリリースされる新曲は、6月に生誕月を迎える葵空かのんが自身初となる作詞に完全挑戦。グループの新たなアンセムとなる一曲です。

■ モニターの向こう側から「目の前」へ。“実在感”に目を見張る新感覚のライブ体験

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=moYoLzpQ5QU ]

「らびぱれ!!」は、バーチャルとリアルの境界線を融解させるプロダクション「ラブボックス」発のアイドルユニットです。

SNSや口コミを中心に「リアルな姿も可愛い」と大きな話題を呼んでおり、ライブハウスという物理的な空間でダイレクトに熱量を感じ合えるのが最大の魅力です。

今回の6月公演では、6月1日リリースの葵空かのん新曲がライブ初披露される予定です。

■ イベント情報

【イベント名】

らびぱれ!! Mini Live ~ Love Letter ~

【日時】

2026年6月7日（日）

- 開場 11:45 ／ 開演 12:30- ※15分前（11:30）より整列開始

【会場】

BUZZ music LABO Shinjuku

（東京都新宿区歌舞伎町2-19-17 石川ビルB1階）

【チケット料金】

3,000円（税込）※入場時に別途1ドリンク代が必要です。

【チケット販売ページ（好評発売中！）】

https://lovvebox.zaiko.io/e/0607-loveletter(https://lovvebox.zaiko.io/e/0607-loveletter)

※規定枚数に達し次第、販売終了となります。お早めにお買い求めください。

タレント情報

5月開催：らびぱれ!!オフラインライブ／新曲「ノイズキャンセル」披露場面■らびぱれ!!葵空かのん（あおぞらかのん）

らびぱれ!!︎の歌唱担当。

もう一度「自分の意思で夢を選ぶ」ために立ち上がったVsinger。 あのとき描けなかった青春の続きを、今ファンと一緒に描いていく。配信での親しみやすさからは想像もつかない、圧倒的な歌声とダンスパフォーマンス力。特に、3次元の姿で踊るショート動画はミリオン再生を突破！ 完璧ではないからこそ、挑み続けるその背中で、「夢を持つことを怖がらなくていい」ということを証明し続けます。

X：https://x.com/kanon_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@kanon_lvv

狗森よもぎ（いぬもりよもぎ）

らびぱれ!!︎の頭脳担当。

VTuberであり、プロの雀士でもあるオールマイティな才能の持ち主。 作詞やクリエイティブ制作を自ら手がける司令塔です。 ファンにとっての安心できる場所となり、かのんとともに「頑張らなくても夢を持っていい世界」を創造しています。 彼女の紡ぐ言葉と音楽は、一歩踏み出そうとする人々の再挑戦をそっと照らします。

X：https://x.com/yomogi_lvv(https://x.com/yomogi_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@%E7%8B%97%E6%A3%AE%E3%82%88%E3%82%82%E3%81%8E(https://www.youtube.com/@%E7%8B%97%E6%A3%AE%E3%82%88%E3%82%82%E3%81%8E)

らびぱれ!!︎

会いに行けるアイドルVTuber

「Love + Vivid + Palette」が由来。パレットのように個性的なアイドルがキラキラと色鮮やかに輝くパフォーマンスで、バーチャルでもリアルでも楽しむことができるエンタメを届けている。

X：https://x.com/lovvipale_lvv(https://x.com/lovvipale_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv(https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv)

ラブボックスについて

会社概要

『ラブボックス』は、会いに行ける女性アイドルVTuberプロダクションです。

バーチャル世界では日々の楽しい体験を広く届け、リアル世界ではここでしか体験できない特別なエンターテインメントをお届けします。

・ラブボックス公式サイト：https://lovvebox.com/

株式会社Blackboxについて

株式会社Blackboxは、バーチャルでもリアルでも楽しめる2.5次元VTuberエンターテイメントをお届けすることをミッションにしたスタートアップ企業です。

・名称：株式会社Blackbox

・代表者：代表取締役CEO 坂本龍優

・所在地：東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN棟30階

・企業HP：https://blackbox-inc.com/