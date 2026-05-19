地域の居場所や里山再生など県内14団体の報告と交流　身近な地域課題を知る場に　横浜・綱島で5月27日（水）〔神奈川〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム神奈川（本部：横浜市港北区新横浜、理事長:藤田順子）は5月27日（水）10時から12時30分まで、横浜市港北区民文化センターミズキーホールで「第26回市民活動応援プログラム報告・交流会」を開催します。2025年度の助成19団体のうち14団体が参加を予定し、年間の活動成果を報告してお互いの課題を理解し合い、連携構築のきっかけをつくります。

26年で延べ494団体に1億円超助成

「市民活動応援プログラム(https://www.palsystem-kanagawa.coop/action/ouen_program/)」は、県内で活動する市民団体の活動や事業の発展を資金面で応援することを目的としています。パルシステム神奈川の事業で生まれた剰余金を地域社会への貢献に活用するため、2000年から運用を開始し、延べ494団体へ総額1億191万6,500円を助成してきました。

2025年度は、地域内の子どもたちや障害のある人、生きづらさを感じる人などの居場所づくり、農業や里山再生を通じた環境保全から核兵器廃絶を目指す平和活動まで、さまざまな課題に向き合う16団体に「市民活動支援金」を助成しました。そのほかに、利用者に「賛助金カンパ」を呼びかけ寄せられた募金で助成した3団体も加わり、年間の活動を報告します。

各団体が向き合う課題は、寄り添う対象者や方法、活動地域も様々です。それぞれの報告を聞いた後に交流の場を設け、近しい課題の解決方法の教え合いから、異なる視点で課題に向き合う姿勢に学ぶことなど、団体同士の連携構築も視野に入れます。

報告交流会は、地域の誰もが自由に参加できます。参加者が、これまで見えていなかった身近な地域の課題を知り、自らも支え合いの輪に加わるきっかけをつくります。

市民活動応援プログラム報告・交流会 開催概要

【日時】2026年5月27日（水）10時～12時30分（9時45分開場）

【会場】横浜市港北区民文化センター ミズキーホール

（神奈川県横浜市港北区綱島東1-9-10新綱島スクエア4、5階）

【参加費・申込】不要

【主催】生活協同組合パルシステム神奈川

【報告団体】防災、遊び場づくり、障害者・生活困窮者・子育て支援、核兵器廃絶、

里山再生など多方面で地域住民に寄り添い活動する14団体。

報告団体一覧(https://www.palsystem-kanagawa.coop/cms/wp-content/uploads/2026/03/de45b12a7724f6e522de25dd17f45a5c.pdf)

詳細を見る :https://www.palsystem-kanagawa.coop/event/detail/shimin-koryu0527/

▼前年度「第25回市民活動応援プログラム報告・交流会」

https://www.palsystem-kanagawa.coop/event-report/detail/20250530_1/

▲2025年度の報告交流会に参加した助成団体▲交流会では今後の活動での連携なども模索

パルシステム神奈川はこれからも、2030年ビジョン「だれもが認めあい、ともにいきる地域づくり」の実現に向け、誰もが安心して地域で暮らせるよう、自主的な市民団体の活動を応援していきます。

生活協同組合パルシステム神奈川

所在地：横浜市港北区新横浜3-18-16 新横浜交通ビル、理事長：藤田順子

出資金：119.8億円、組合員数：36.8万人、総事業高：570.2億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-kanagawa.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/