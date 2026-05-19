ソアー、山形大学の超小型人工衛星「ベニバナ・サット」プロジェクトに参画

サクサ株式会社

サクサグループで有機ELデバイス、開発・製造受託サービスを提供する株式会社ソアー（以下、ソアー）は、山形大学が推進する超小型人工衛星「ベニバナ・サット」プロジェクト*1に参画しています。

山形県産業科学館に展示された「ベニバナ・サット01号 地上試験モデル*2」

本プロジェクトは、１Uサイズ（10cm四方）の超小型人工衛星の開発・製造を行い、2028年に打ち上げを目指すものです。ソアーは地域企業として、長年培った設計・製造ノウハウを活かし、小型人工衛星の構造設計ならびに真空・振動等の過酷な宇宙環境を想定した試験解析および評価技術を提供しています。

今後は、電源・通信・制御システムを含む人工衛星全体への技術サポートも視野に入れ、地域における宇宙産業のサプライチェーン構築と宇宙機器開発の技術基盤を確立し、超小型人工衛星の開発・評価・製造受託サービスの事業化を目指します。

■ 用語解説

*1 ベニバナ・サットプロジェクト：（一財）森の学校の寄附により運営される山形大学「ソーシャル・イノベーションDX寄附講座」の産業創出の取り組みとして推進する、超小型人工衛星の開発・製造・運用プロジェクト。 公式Webサイト：https://benibanasat.org/

*2 地上試験モデル：打ち上げ前の評価に用いるモデル。人工衛星の構造を視覚的に伝える役割を持つ。

【これまでの主な活動状況】

●2025年9月

本プロジェクトに参画

●2026年1月

東京ビッグサイトで開催された展示会「インターネプコン・ジャパン」においてモックアップ展示し、産学連携による開発状況を発信。

●2026年4月29日(水)～5月6日(水)

ソアーが開発に携わった「ベニバナ・サット01号 地上試験モデル」が山形県産業科学館で特別展示。

モックアップ展示

【株式会社ソアー 会社概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/29473/table/118_1_d4a116eb396646c991fe00bf4104c031.jpg?v=202605190351 ]