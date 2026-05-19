ペットの名前ランキング2026

第一アイペット損害保険株式会社

第一アイペット損害保険株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 執行役員社長：安田敦子 以下、当社）は、犬・猫・エキゾチックアニマル（小動物）を対象に、ペットの名前について調査を実施しました。さらに、飼育者年代別名前ランキングも初公開します。

【調査結果概要】

◆【総合】(犬)「むぎ」が6連覇、(猫)「むぎ」が昨年3位から1位にランクアップ

◆【性別】(犬)(猫)男の子は「レオ」が1位、女の子は(犬)「むぎ」、(猫)「ルナ」が首位

◆【飼育者年代】(犬)60代で「ココ」、(猫)30代で「きなこ」が1位。他年代の「むぎ」人気と差

◆【種別】ポメラニアンの「おもち」や柴犬の「こむぎ」など種別独自の傾向あり

◆【小動物】種別ごとに個性が見られるなか、ハムスター・リス・モルモットで「おもち」が1位

◆【番外編】新公式キャラクターと似た名前の「ダイ」は17頭、「アイ」は34頭

■調査結果1 総合名前ランキング

総合ランキングでは犬の名前は「むぎ」が1位となり、6年連続で首位を獲得しました。また、昨年4位だった「モカ」が3位に順位を上げました。猫の名前ランキングでは、昨年3位だった「むぎ」が1位へ返り咲きました。昨年1位の「ラテ」と2位の「ルナ」は、今年は同率2位となっています。また、昨年は圏外だった「うに」が2年ぶりにランクインしました。

■調査結果2 性別名前ランキング

11位以降はこちら :https://www.ipet-ins.com/info/41904/?utm_source=prtimes&utm_medium=20260519

犬の性別ランキングでは男の子は「レオ」が不動の人気を維持しています。加えて、昨年8位だった「そら」が5位に上昇しました。女の子では、「むぎ」が昨年に続き1位となったほか、昨年4位だった「モカ」が2位にランクアップしました。犬の名前では性別問わず「むぎ」の高い人気が窺えます。猫の性別ランキングでも、男の子は「レオ」が1位を維持しています。女の子では「ルナ」が1位を堅持したほか、昨年8位だった「ラテ」が順位を上げ、5位に「ベル」と同率でランクインしたことも特徴的です。

■調査結果3 飼育者年代別名前ランキング

犬の飼育者年代別ランキングでは、20代から50代の飼育者で「むぎ」が1位となり、幅広い年代の方に人気であることが窺えます。一方で、60代では1位が「ココ」、3位に「もも」がランクインするなど、年代による好みの違いが見られました。猫の飼育者年代別ランキングでも、多くの年代で「むぎ」が1位を獲得しましたが、30代では「きなこ」が1位となりました。また、20代で「うに」「おもち」がランクインしている点も他の年代とは異なる特徴的な結果となりました。

■調査結果4 種別名前ランキング

犬種別のランキングでは、トイ・プードル以外の種別で「むぎ」が1位を譲る結果となり、種別ごとに人気の名前が分かれました。柴犬は「こむぎ」「あずき」など全てひらがなの名前が占めています。猫種別のランキングでも、種別ごとの違いが見られ、なかでもミヌエットでは総合ランキングでトップ10圏外だった「ノア」がランクインしました。

■調査結果5 エキゾチックアニマルの名前ランキング

全11種類を対象としたエキゾチックアニマルのランキングでは、ハムスター、リス、モルモットの3種で「おもち」が首位を独占しました。一方で、デグーの「チョコ」、チンチラの「しらたま」「トトロ」やモモンガの「もん」「みるく」といった、種別ごとの個性が表れる結果もありました。

■調査結果6 番外編

第一アイペットの公式キャラクター「うちの子ダイちゃん」「うちの子アイちゃん」の誕生にちなみ、「ダイ」や「アイ」のつくうちの子を集計した結果、「ダイ」というワンちゃん・ネコちゃんは17頭、「アイ」という名前のワンちゃん・ネコちゃんは34頭となりました。

「うちの子ダイちゃん」「うちの子アイちゃん」は、当社が大切に名付けたキャラクターです。キャラクター名にある「うちの子」は、私たちのペット愛を象徴する大切な言葉であり、「ダイ」は「第一」、「アイ」は「アイペット」を由来としています。

同じように、飼い主さまが付ける名前にはそれぞれにストーリーがあり、名前を呼ぶという日常の積み重ねが、「うちの子」とのコミュニケーションの原点です。

そんな皆さまの「うちの子」への一生の愛を、第一アイペットは確かな安心で守り続けてまいります。

名前の付け方については以下も参考にご覧ください。

犬のかわいい・おしゃれな名前の付け方は？

https://www.ipet-ins.com/ldp/special/02/



猫のかわいい・おしゃれな名前の付け方は？

https://www.ipet-ins.com/ldp/special/03/

【調査概要】

犬・猫の調査：

2025年度（2025年4月1日～2026年3月31日）の新規契約のうち、0歳の犬・猫が対象

エキゾチックアニマルの調査：

2025年度（2025年4月1日～2026年3月31日）の新規契約のうち、うさぎ・インコ・ハムスター・チンチラ・デグー・トカゲ・フェレット・モルモット・モモンガ・ハリネズミ・リスが対象

※ランキング表の（ ）内は昨年度の順位を表しています。

第一アイペット損害保険株式会社

■会社概要

所 在 地 : 〒135-0061 東京都江東区豊洲5-6-15 NBF豊洲ガーデンフロント

設 立 : 2004年5月

代 表 者 : 代表取締役 執行役員社長 安田敦子

U R L : https://www.ipet-ins.com

Brand Message：うちの子に一生の愛を