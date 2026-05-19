営業AI導入は、どこから始めるべきか。GLキャリア、「SalesDNA AI」のPoC設計・個別相談対応を本格化

GLキャリア株式会社

GLキャリア株式会社（本社：東京都港区赤坂、代表取締役 CEO・CTO：小川 和紘）は、営業活動の再現性向上を支援する基盤「SalesDNA AI」について、導入を検討する企業向けに、PoC設計および個別相談対応を本格化いたします。

営業AIに関心を持つ企業は増えている一方で、実際の検討段階では、「自社の商材や営業プロセスに適用できるのか」「どの範囲から検証を始めるべきか」「何をもって成果と判断するのか」といった論点が、導入判断の前提となります。

GLキャリア株式会社では、「SalesDNA AI」を一律に当てはめるのではなく、企業ごとの営業課題、対象顧客、運用条件に応じて、PoCの切り方そのものを設計する支援を進めてまいります。

■ 背景

営業領域におけるAI活用は、単純な自動化や効率化だけではなく、営業成果の再現性をどのように高めるかという観点が重要になっています。

一方で、現場では、トップ営業人材のやり方が標準化されず再現性が低い、商談化につながる会話設計が属人的である、受付突破・会話継続・アポイント獲得などの改善余地を把握しきれていない、AI導入に関心はあるがPoCの切り方や評価基準が定まっていない、営業支援と人材育成が分断されている、といった課題を抱える企業も少なくありません。

こうした課題に対し、「SalesDNA AI」は、営業活動の設計・実行・検証・改善・育成を一連の流れとして捉え、企業ごとの営業課題に応じた導入支援を行います。

■ 「SalesDNA AI」が想定する導入アプローチ

1．営業課題の整理

まず、現在の営業プロセスにおける課題を整理します。たとえば、受付突破率に課題があるのか、会話継続率に課題があるのか、アポイント獲得率に課題があるのかによって、設計・検証すべき論点は異なります。

2．対象範囲とPoC設計の明確化

対象商材、対象顧客、対象業務範囲、運用条件を整理したうえで、PoCで検証すべき範囲と評価指標を設定します。導入判断の前提として、「何をもって成果とするか」を事前に明確化することを重視しています。

3．会話設計と事前検証

営業現場で機能する会話の流れ、判断分岐、切り返し、次回アクション導線などを整理し、仮想顧客シミュレーション等を通じて事前検証を行います。

4．PoC実施と本番移行判断

実運用に近い条件でPoCを行い、定量・定性の両面から効果を検証します。PoC結果を基に、本番移行の可否、改善継続の優先順位、対象範囲拡張の可能性を判断します。

■ このような企業に適しています

・営業活動の属人化を解消したい企業

・トップ営業人材の勝ち筋を標準化・共有したい企業

・BtoB商材の新規開拓やインサイドセールスの再現性を高めたい企業

・AI導入を検討しているが、PoC設計や評価基準の置き方に悩んでいる企業

・営業支援と人材育成を分断せずに取り組みたい企業

■ 個別相談で確認可能な内容

導入検討企業向けの個別相談では、主に以下の内容について整理を進めることが可能です。

・対象業務および導入目的の整理

・PoCの対象範囲、期間、評価指標の考え方

・営業課題に応じた会話設計の方向性

・顧客企業側と提供側の責任分担

・本番運用を見据えた進め方および判断ポイント

これにより、導入前の段階から、自社にとって現実的な進め方を具体化しやすくなります。

■ 今後の展開

GLキャリア株式会社では、今後、「SalesDNA AI」の導入検討企業に対して、課題整理からPoC設計までを含む相談対応を順次強化してまいります。

また、営業成果の再現性向上だけでなく、運用改善、人材育成、営業知見の蓄積までを一体で捉えることで、企業の営業基盤そのものの強化に寄与する支援を進めてまいります。

■ 代表コメント

GLキャリア株式会社 代表取締役 CEO・CTO 小川 和紘

営業AIの検討においては、導入すること自体よりも、自社の営業課題に対してどのように設計し、どのように検証し、どのように本番運用へつなげるかが重要です。

当社は、「SalesDNA AI」を通じて、営業成果の再現性向上に向けた現実的な導入プロセスを支援し、企業ごとの課題に即したPoC設計と改善サイクルの構築に取り組んでまいります。

■ PoC・個別相談について

現在、導入を検討する企業向けに、PoC設計および個別相談のご案内を行っております。営業課題の整理段階からのご相談にも対応しておりますので、営業活動の標準化、AI活用、PoC設計、導入判断に関する検討を進めたい企業は、下記よりお問い合わせください。

■ 会社概要

会社名：GLキャリア株式会社

設立：2018年12月

所在地：東京都港区赤坂2丁目5-8 ヒューリックJP赤坂ビル4F（受付3F）

代表者：代表取締役 CEO・CTO 小川 和紘

事業内容：人財育成・教育サービス、システム開発受託・保守サービス、ロボティクス開発・運用提供サービス、HR・IT・事業戦略コンサルティング

■ 本件に関するお問い合わせ先

GLキャリア株式会社

SalesDNA AI 事業担当

E-mail：salesdna-ai@glc.jp

URL：https://glc.jp/salesdna-ai/index.html