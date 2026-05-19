日本インフォメーション株式会社(本社：名古屋市千種区今池、代表取締役社長：加藤 高章)は、ペーパーレス会議システム「スマートセッション」において、ユーザー情報を自動同期する「ユーザー自動連携(SCIM)」オプションを、2026年4月初旬より提供開始いたしました。





合わせてリリース記念として、本オプション及び発売済みの「SAML認証連携」オプションを合計した2オプションの月額利用料を3か月間無料で提供するキャンペーンを実施いたします。









■ペーパーレス会議システム「スマートセッション」とは

「スマートセッション」は、安心して長く利用できるペーパーレス会議システムです。

2011年7月の販売開始から14年目を迎え、アパグループ株式会社や株式会社TBSテレビをはじめ、650社を超える企業・学校・公共機関様に導入いただいております。





【スマートセッションの特長】

(1)会議コスト・CO2の削減

紙・トナー・保管・廃棄コストや紙を用意する人件費の削減

資料廃棄によるCO2排出量の削減





(2)セキュリティの確保が簡単

閲覧制限や持ち出し禁止などの柔軟なセキュリティ設定が簡単

利用者の意識に依存しない安全な運用が可能





(3)会議運用の効率化

今どこを説明しているのか見失わずに会議を進行

膨大な会議資料も整理して保存でき、素早く検索も可能





(4)費用メリット

同時接続ライセンスを採用、ユーザーアカウントの登録数は無制限

ユーザーを無制限に登録しても追加費用は不要









■「ユーザー自動連携(SCIM)」オプションリリースの背景

現在あらゆる企業が様々なITサービスを利用することで、業務の効率化が手軽にできる時代となりました。それに伴い各サービスの認証やアカウント管理の手間は増加の一途をたどり、情報システム部門の大きな課題となっております。そこで当社ではスマートセッションのオプションとして既にリリース済みの「SAML認証連携」オプションに加え、組織変更や入退社が発生するたびに行っていた、手動によるアカウントの「追加」「更新」「削除」作業の手間が軽減される「ユーザー自動連携(SCIM)」オプションを新たにリリースいたしました。









■新オプション「ユーザー自動連携(SCIM)」で、運用管理もよりスマートに





ユーザー自動連携(SCIM)による導入のイメージ





組織で利用しているアカウント管理システムと、スマートセッションのアカウント情報をリアルタイムに自動同期します。管理者の二重管理の手間を解消するだけでなく、退職者のアカウント削除漏れといった人為的ミスを未然に防止します。企業のセキュリティレベルを確実かつスマートに向上させ、管理者に「安心」を提供します。

また「ユーザー自動連携(SCIM)」オプションはユーザーが増えても費用固定のオプションであるため、従業員数の多いユーザーでも安心してご利用いただけます。









■システム担当者向け情報(IdP・通信環境について)

本機能は、標準規格「SCIM」プロトコルに準拠しており、主要な外部IDプロバイダ(IdP)とのリアルタイムな自動同期をサポートします。





＜動作確認済み IdP＞

Microsoft Entra ID(順次拡大予定)





＜利用前提条件＞

スマートセッション「SAML認証連携」オプションの同時契約が必要です。





＜柔軟な導入形態＞

クラウド環境はもちろん、お客様独自のネットワークポリシーが必要なオンプレミス環境での連携にも対応します。





＜検証用環境＞

導入前に実際の連携動作をご確認いただける検証用環境のご提供も可能です。









■価格

＜参考提供価格＞

どちらのオプションもユーザー無制限ですので、ユーザー数が多い企業にはメリットの多い価格でのご提供となります。





・「SAML認証連携」オプション 20,000円/月

・「ユーザー自動連携(SCIM)」オプション 20,000円/月





詳細は、製品ホームページにてご確認ください。

URL： https://www.nicnet.co.jp/next/smartsession/function/scim.html









■リリース記念「「ユーザー自動連携(SCIM)」オプション3か月無料キャンペーン」を実施

提供開始を記念して、期間中「SAML認証連携」オプション、「ユーザー自動連携(SCIM)」オプションをお申込みいただいたユーザーに、2つのオプションの月額利用料合計の3か月無料キャンペーンを実施いたします。





＜対象＞

クラウド版の新規・既存ユーザーのうち、「SAML認証連携」オプション、「ユーザー自動連携(SCIM)」オプションを新規契約されたユーザー





＜適用条件＞

2026年9月末日までにお申し込みを完了されたユーザー

※既にご契約済みのオプション費用については、本キャンペーンの適用対象外となります。





手作業によるアカウント管理の負担やミスから解放される、スマートセッションの新オプションをぜひこの機会にお試しください。













■導入のご相談・お問い合わせ

現在ご利用中のバージョンからのアップデート方法や、導入スケジュール、価格詳細については、下記お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

URL： https://www.nicnet.co.jp/next/contact/index.html









■会社概要

商号 ： 日本インフォメーション株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 加藤 高章

所在地 ： 〒464-0850 名古屋市千種区今池一丁目8番8号 今池ガスビル6F

設立 ： 1974年3月

事業内容： ソフトウェア開発、販売

資本金 ： 4億1,020万円

URL ： https://www.nicnet.co.jp/index.html