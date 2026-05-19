株式会社BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部では、ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、『一番くじ MOTHER2 ギーグの逆襲 第二弾』(メーカー希望小売価格1回790円(税10％込))を2026年6月6日(土)より順次発売いたします。 (発売元：株式会社BANDAI SPIRITS)





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一番くじ MOTHER2 ギーグの逆襲 第二弾





■商品特長

本商品は、任天堂株式会社のスーパーファミコン(TM)用ソフト『MOTHER2 ギーグの逆襲』(以下、『MOTHER2』)の一番くじ第二弾です。ルームライト、プレゼントボックス、ガラスマグカップ、ランチバッグ、なまえマーカー、病院をイメージした各種アイテム、ラバーアイテム、ステーショナリー、ぬいぐるみをラインナップしました。

A賞は、どせいさんのおうちにふんわりと優しい光が灯る、どせいさんのルームライト。ベッドサイドや玄関へディスプレイするのにもぴったりなサイズ感です。ゲームに登場する、あの「プレゼントボックス」が、B賞「ほんとにつかえるプレゼントボックス」となって登場です。中にお気に入りのおやつや大切なものを入れて、アイテム収集をする冒険気分が日常でも楽しめます。C賞は、『MOTHER2』に登場するさまざまな町のおみやげをイメージした全5種のガラスマグカップです。耐熱仕様で、電子レンジでも使用することが出来ます。D賞は、作中のおみせ3店舗「マッハピザ」「ママメイドバーガー」「パン屋さん」の紙袋をイメージしたランチバッグ。レシート風デザインのステッカーが1枚付属します。E賞は、ゲームウィンドウデザインのなまえマーカー。付属のステッカーを使って、自分の名前や誕生日、好きな食べ物、必殺技やお気に入りの持ち物など、オリジナルのカスタムが楽しめます。

そのほか、病院やパワーアップアイテムデザインの選べる全4種のアイテム。バンドとばねクリップから選べる全6種のラバーアイテム。ラバーバンドをお手持ちの飲み物に巻き付ければ、まるでゲーム内のドリンクを飲んでいるかのような体験が楽しめます。冒険のおもいでを詰め込んだステーショナリーはメモ帳、切手風シール、メタルクリップからお好きなものが選べます。いずれの商品も『MOTHER2』の世界観が溢れるアイテムです。

さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、約30cmサイズの「どせいさん」の大きなぬいぐるみをご用意しました。サイドのポケットに手を入れて、ぎゅっと抱きしめられます。C賞と同仕様のガラスマグカップセットが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定です。









■等級一覧

・A賞：どせいさんのルームライト(全1種) 約14cm

・B賞：ほんとにつかえるプレゼントボックス(全1種) 約13cm

・C賞：まちのおみやげガラスマグカップ(全5種) 約8.5cm

・D賞：おみせのランチバッグ(全3種) ランチバッグ 約18cm／ステッカー 約10cm

・E賞：ウィンドウ なまえマーカー(全4種) なまえマーカー 約6cm／

ステッカー A6サイズ

・F賞：げんきのおともアイテム(全4種) お薬ケース…約10cm

おくすり手帳ノート…A6サイズ

診察券柄ポーチ…約11cm

・G賞：べんりなラバーアイテム(全6種) ラバーバンド…約28cm／

ばねクリップ…約7cm

・H賞：おもいでいっぱいステーショナリー(全8種) 切手風シール…B6サイズ

メタルクリップ…約2.5～4cm

立体メモ…約9.5cm

・ラストワン賞：だきしめる どせいさんぬいぐるみ 約30cm

・ダブルチャンスキャンペーン：まちのおみやげガラスマグカップセット

合計50個、約8.5cm

※賞品とパッケージは、C賞と同仕様になります。









■商品概要

・商品名 ： 一番くじ MOTHER2 ギーグの逆襲 第二弾

( https://1kuji.com/products/mother2_2 )

・メーカー希望小売価格： 1回790円(税10％込)

・種類数 ： 全8等級32種＋ラストワン賞

・販売ルート ： ローソン、

Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAなど

・店舗検索 ： https://1kuji.com/shop_lists?product_id=mother2_2

・販売開始日 ： 2026年6月6日(土)より順次発売予定

・発売元 ： 株式会社BANDAI SPIRITS





※店舗の事情によりお取扱いが中止になる場合や発売時期が異なる場合がございます。なくなり次第終了となります。

※画像と実際の商品とは異なる場合があります。

※掲載されている内容は予告なく変更する場合があります。

※「一番くじ」および「ラストワン」「ダブルチャンス」は登録商標です。





(C)SHIGESATO ITOI / Nintendo

スーパーファミコン・ゲームボーイは任天堂の商標です。









■「一番くじ」について

コンビニエンスストアやアミューズメント施設などで購入できる、BANDAI SPIRITSのキャラクターくじです。









【一般のお客様からのお問い合わせ先】

BANDAI SPIRITSお客様相談センター

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