亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：髙木 政紀）は、『35g 無限エビ 海老黒こしょう味』（以下：『無限エビ 海老黒こしょう味』）を、5月25日（月）から全国のコンビニエンスストアにて発売します。

■エビの風味を引き立たせる黒こしょう味

天然えびを殻ごと生地に練り込むことで実現した香ばしい味わいとサクサク食感が特長の『無限エビ』。その魅力を、より多くのお客様にお楽しみいただきたいという想いから、『無限エビ 海老黒こしょう味』を新発売します。 黒こしょうのピリ辛さがエビの香ばしさと旨みをより引き立たせ、噛むとエビの風味と黒こしょうが口いっぱいに広がる満足度の高い味わいです。黒こしょうを配合したオイルとパウダーによる “二段階味付け”、そしてさらに隠し味に“だし”を加えることで、エビのおいしさを際立たせました。口に入れた瞬間から後味まで、エビと黒こしょうの本格的なおいしさをお楽しみいただけます。

【商品概要】

1. 商品名 35g 無限エビ 海老黒こしょう味 2. 発売日 2026年5月25日（月） 3. 価格（税抜）/（税込） ノンプリントプライス（参考小売価格 138円前後 / 149円前後） 4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のコンビニエンスストア ※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。