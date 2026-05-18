東京建築祭2026開催記念 実行委員長・倉方俊輔氏の著書『建築を旅する』本文の一部を期間限定で無料公開

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、東京建築祭2026の開催を記念し、同イベントの実行委員長を務める建築史家・倉方俊輔氏の著書『建築を旅する 歴史と地域を楽しむ「建築ツーリズム」のすすめ』本文の一部を、2026年5月17日（日）から5月24日（日）までの期間限定で無料公開いたします。

今回公開するのは、東京からさらに全国各地の建築へと旅を広げていく、本書の趣旨を紹介する8ページです。東京建築祭で建築の魅力に触れた方にも、各地に残る建築を訪ねる楽しさを感じていただける内容となっています。

◎無料公開はこちらから

https://books.ikaros.jp/news/n126326.html

■北海道から沖縄まで、ぜひ訪ねてほしい60件の「建築」

本書は、「建築とまち歩き」でもおなじみの建築史家・倉方俊輔氏が、日本全国から旅の目的として訪ねたい60の建築を厳選。幕末から現代まで、美術館、図書館、庁舎など、多彩な建築の魅力を多角的な視点でひもときます。

各スポットでは、歴史的背景に加え、周辺のまち歩きへと誘う鑑賞のポイントや、装飾など細部の見どころも丁寧に解説。建築を楽しみながら旅するための一冊であり、はじめての「建築趣味」に触れるきっかけとしてもおすすめです。

その建築はなぜそこに建ち、どのような時を刻んできたのか。背景を知ることは、その土地を深く味わうことにもつながります。建物に目を向ければ、かつての人々の思いや、時代の息吹が立ち上がってくるはずです。

本書を手に、ぜひ現地へ。空間に身を置き、肌で感じる体験こそが「建築を旅する」こと。一つの建築から、「時代」「設計者」「地域」へと広がるつながりを、自分だけの旅として楽しんでみてください。

■本書は以下のような方におすすめです- 建築物に興味がある方- 土地や風土、歴史に興味がある方- 人々の交流やまちづくりに興味のある方

■紙面イメージ各施設の外観・内観、装飾などを写真で掲載

東京から全国へ――建築を旅する楽しさが伝わる8ページを公開

■本書の構成

◎全国建築マップ／本書の使い方

〈北海道・東北エリア〉

札幌市資料館（旧札幌控訴院庁舎）／釧路市湿原展望台／青森県立美術館／木村産業研究所／岩手銀行赤レンガ館／せんだいメディアテーク／康楽館／山形市郷土館（旧済生館本館）／郡山市郡山公会堂

〈関東エリア〉

とちぎ明治の森記念館（旧青木家那須別邸）／つくばセンタービル／白井屋ホテル／誠之堂／幕張メッセ／成田山新勝寺大本堂／築地本願寺／神奈川県立歴史博物館（旧横浜正金銀行本店本館〉／横須賀美術館

〈甲信越・北陸〉

笛吹川フルーツ公園／旧開智学校校舎／八ヶ岳美術館（原村歴史民俗資料館）／北方文化博物館／アオーレ長岡／ホテル立山／金沢21世紀美術館／旧右近家住宅西洋館

〈中部・近畿〉

名和昆虫研究所記念昆虫館／旧日向家熱海別邸／愛知県庁本庁舎／とこなめ陶の森 陶芸研究所／六華苑（旧諸戸清六邸）／びわ湖大津館（旧琵琶湖ホテル）／旧八幡郵便局／国立京都国際会館／大阪府立中之島図書館／風見鶏の館（旧トーマス住宅）／ヨドコウ迎賓館／奈良国立博物館 仏教美術資料研究センター（旧奈良県物産陳列所）／ホテル川久

〈中国・四国エリア〉

仁風閣／興雲閣／旧遷喬尋常小学校／広島平和記念資料館本館／岩国徴古館／旧秋田商会ビル／上勝町ゼロ・ウェイストセンター“WHY”／瀬戸内海歴史民俗資料館／地中美術館／丸亀市猪熊弦一郎現代美術館／愛媛県庁本館／高知県立坂本龍馬記念館／土佐清水市竜串貝類展示館 海のギャラリー

〈九州エリア〉

門司港駅／旧高取邸／日本二十六聖人記念館 聖フィリッポ教会／熊本大学五高記念館／大分県立美術館／日向市駅／旧鹿児島紡績所技師館／名護市庁舎

《column》

建築祭はまちを開く／東京建築祭の歩き方／イケフェス大阪という起点／京都モダン建築祭が変えたもの／未来に広がる建築祭

■著者プロフィール

倉方 俊輔（くらかた・しゅんすけ）

1971年東京都生まれ。1994年早稲田大学理工学部建築学科卒業、1996年同大学院修了。博士（工学）。大阪市立大学准教授などを経て、2023年から大阪公立大学大学院工学研究科教授。日本近現代の建築史の研究と並行して、日本最大級の建築イベント「東京建築祭」の実行委員長、「イケフェス大阪」「京都モダン建築祭」の実行委員を務めるなど、建築の価値を社会に広く伝える活動を行っている。

著書に『京都 近現代建築ものがたり』（平凡社新書）、『神戸・大阪・京都レトロ建築さんぽ』、『東京モダン建築さんぽ』、『東京レトロ建築さんぽ』（以上エクスナレッジ）、『吉阪隆正とル・コルビュジエ』（王国社）ほか。日本建築学会賞（業績）、日本建築学会教育賞（教育貢献）、グッドデザイン賞グッドデザイン・ベスト100など受賞。Peatix「倉方俊輔オンライン」で海外旅行が深まる建築レクチャーなどを展開中。

■書誌情報

シリーズ名：おとなのワンテーマ

書名：建築を旅する 歴史と地域を楽しむ「建築ツーリズム」のすすめ

著者：倉方 俊輔

発売日：2026年4月15日（水）

仕様：A5判 / 144ページ

定価：2,200円（本体2,000円＋税10％）

ISBN： 978-4-8022-1732-3

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10158679.html

【イカロス出版株式会社】

『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。

さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

イカロス出版株式会社 担当：揚野

contact@ikaros.jp