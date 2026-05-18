株式会社エフ・コード、「LINEヤフー Partner Program」において昨年に続きコミュニケーション部門「Technology Partner」に認定のお知らせ

株式会社エフ・コード

株式会社エフ・コード（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 勉、証券コード：9211、以下「当社」）は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：出澤 剛）が提供する「LINEヤフー Partner Program」において、昨年度に引き続き、2026年度のコミュニケーション部門「Technology Partner」に認定されましたことをお知らせいたします。



当社はこれまで、成果直結型LINEマーケティング支援ツール「hachidori」を通じて、多くの企業のCX（顧客体験）向上を支援してまいりました。今回の継続認定は、当社の技術力と、初期設計から運用改善まで専任担当が伴走する支援体制が評価されたものです。今後もLINEヤフー株式会社との連携を深め、クライアント企業のビジネス成長に一層貢献してまいります。



■「LINEヤフー Partner Program」について

「LINEヤフー Partner Program」は、LINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX課題の解決をより積極的に推進することを目的に導入された認定プログラムです。「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」「Adtech Partner」「Industry Solution Partner」の各カテゴリーにおいて、広告代理店やサービスデベロッパーを認定するものです。

■「Technology Partner」について

「Technology Partner」は、「LINE公式アカウント」「LINEで応募」「LINEミニアプリ」を中心としたマーケティングソリューションとAPI関連サービスの導入において、技術支援を行うパートナーです。

当社が認定された「コミュニケーション部門」は、仕様変更時の柔軟な対応スキルや要求される高い技術水準を維持していることが認定基準となります。当社は、この度の認定を受けLINEヤフー株式会社が提供するマーケティングソリューションならびに市場の成長に寄与し、多くのクライアントのマーケティングに貢献してまいります。

■「hachidori」について

「hachidori」は、ツール提供のみならず、戦略立案から運用改善までを専任担当がトータルサポートする、成果直結型のLINEマーケティング支援ツールです。高度なセグメント配信、チャットボットによる自動応答、外部データ連携などを通じて、ユーザー体験（CX）の最大化を実現します。

URL：https://hachidori.io/

〈株式会社エフ・コードについて〉

■事業概要

株式会社エフ・コードは、「マーケティングテクノロジーで世界を豊かに」を理念に掲げ、マーケティングとAI/テクノロジーによる支援を行うマーケティングテクノロジーカンパニーです。2006年の設立以来、デジタルコンサルティング、デジタルマーケティング支援、SaaSプロダクト提供、UI/UX改善といった領域でクライアントのマーケティングを支援。近年はAI/テクノロジー領域で生成AI活用のプロダクト提供、生成AIの活用支援や教育、AIを活用したアプリケーション開発等によってクライアントの業務改革を支援。グループ19社により、さらなる事業拡大を目指してまいります。

■会社概要

会社名： 株式会社エフ・コード

所在地： 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-1 神楽坂外堀通りビル2F

代表者： 代表取締役社長 工藤 勉

設 立： 2006年3月

事業内容：DX戦略設計・実行支援、マーケティング支援、AI・テクノロジー支援

資本金：63,491千円（2026年3月末)

社員数：約900名（2025年12月末、グループ全体）

URL ： https://f-code.co.jp/

上場市場：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：9211）