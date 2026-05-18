【来日記念】３Dポップアートの巨匠 チャールズ・ファジーノ来日アート展を5月20日（水）より高崎高島屋で開催
ハイスピリッツアンドユウ株式会社は、チャールズ・ファジーノ来日3Dアート展を、2026年5月20日（水）から5月26日（火）まで、高崎高島屋 にて開催いたします。
5月25日（月）には、チャールズ・ファジーノ氏本人によるサイン会も実施いたします。
活動50周年を迎えた３Dポップアートの第一人者、チャールズ・ファジーノ氏の華やかで立体感あふれる作品世界を、この機会にぜひご覧ください。
チャールズ・ファジーノについて
■ アーティスト活動50周年を迎えた「3Dポップアート」の巨匠
チャールズ・ファジーノ氏は、ニューヨークを拠点に50年にわたるキャリアを誇り、現代３Dポップアート界に確固たる地位を築いている。
彼の作品は、複数枚の版画をパーツごとに切り分け、シリコンを用いて手作業で積み重ねる独自の「3Dレイヤリング技法」により制作され、仕上げにはラメやスワロフスキー・クリスタルが施され、平面作品では味わえない奥行きと輝きを放っている。
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チャールズ・ファジーノ公式サイト
https://www.fazzino.jp
今後の展覧会の詳細については、ブログのウェブサイトをご覧ください。
https://highspirits-art-blog.com/
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展覧会の見どころ 立体感あふれる“3Dポップアート”の魅力
人気作「トラベリング・ジャパン」
ファジーノ３Dアートの特徴
チャールズ・ファジーノ作品の最大の特徴は、複数の層を重ねることで生まれる独自の立体感です。見る角度によって表情を変える奥行きや陰影、細部にまで込められた遊び心が、作品に豊かな臨場感をもたらします。
都市、スポーツ、祝祭を描く華やかな世界観
「ドジャース・ワールドチャンピオン」
都市のスカイライン、スタジアムの熱狂、祝祭のきらめき。ファジーノ氏は、現代のポップカルチャーを象徴するモチーフを、緻密さと華やかさを兼ね備えた画面へと昇華してきました。作品の前に立つことで、その場にいるような感覚を楽しめるのも大きな魅力です。
本人来場によるサイン会を開催
会期中の5月25日（月）の14時～17時には、チャールズ・ファジーノ氏本人によるスペシャルアートサイン会を開催予定です。作品とあわせて、作家本人の存在に触れられる特別な機会となります。
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開催概要
展覧会名：チャールズ・ファジーノ来日３Dアート展
会期：2026年5月20日（水）～5月26日（火）
会場：高崎高島屋 2階特設会場
住所：群馬県高崎市旭町４５
サイン会：2026年5月25日（月）14時～17時
主催：ハイスピリッツアンドユウ株式会社
入場：無料
営業時間：10:00～19:00 ※最終日は午後5時閉場
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【写真・映像素材について】
展示作品画像（高解像度）提供可
会場・作品の撮影対応可（要相談）
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会社概要
会社名：ハイスピリッツアンドユウ株式会社
所在地：大阪府大阪市西区立売堀6－6－17
事業内容：アート作品の企画・販売・展覧会運営 ほか
公式サイト：https://highspirits-art-blog.com/
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