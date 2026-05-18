テレビステーション5／23号（12号）の巻頭グラビアはSnow Man阿部亮平！ バックカバーには話題の4人組モナキが初登場

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、見やすさ・情報の充実度バツグンの2週間テレビ情報誌「TV station（テレビステーション）2026年5月23日号」を5月20日（水）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。「TV station（テレビステーション）2026年5月23日号」（東京ニュース通信社刊）

巻頭グラビアには「ZIP!」の金曜パーソナリティー2年目を迎えた阿部亮平（Snow Man）が登場。「ZIP！の1日」を再現したキュートな百面相から、大人っぽいクールなショットまで、さまざまな表情をお楽しみに。インタビューでは、この1年あまりの振り返りや「ZIP！」への真摯な思いを語る。

バックカバー＋巻末には6ページ大ボリュームで4人組・モナキが初登場。4月8日にデビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」をリリースし、SNSやテレビで話題沸騰中の4人の魅力を徹底解剖する。撮り下ろしカットでは4人のいろんな表情をキャッチ！ 仲良し座談会、モナキトリセツ、“じん＆ケンケン”“おヨネ＆サカイJr.”に分かれた対談など盛りだくさん。こちらもお楽しみに！

現在放送中の春ドラマからは、「余命3ヶ月のサレ夫」白洲迅＆庄司浩平が登場。美麗ショット4ページのほか、撮影ですっかり仲良しになったという2人が、撮影中のエピソードや今後の見どころまでたっぷり語ってくれた。好評企画の「裏ネタ調査File」では、「LOVED ONE」ディーン・フジオカ、「月夜行路 -答えは名作の中に-」波瑠＆麻生久美子、「ターミネーターと恋しちゃったら」宮舘涼太（Snow Man）のプロデューサー陣が制作の裏側を明かしてくれている。



春ドラマが中盤に差し迫るなか、夏＆秋の新ドラマ速報も早速到着。堺雅人「VIVANT」、山田涼介、松村北斗、反町隆史、芳根京子＆本田響矢「波うららかに、めおと日和」etc. 続編から新作まで今からチェックしておきたい注目作品がずらりそろった。

スポーツ特集では、5月26日（火）から開催される「プロ野球セ・パ交流戦2026」を紹介。春からスタートした「藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER」（カンテレ）でMCを務める藤原丈一郎（なにわ男子）にも直撃し、番組や野球への熱い思いのほか「セ・パ交流戦」観戦術も伝授してもらった。



エンタメルポは超ボリューム号に！ 目黒蓮（Snow Man）の主演映画『SAKAMOTO DAYS』舞台あいさつ3連発リポートでは、各会場での笑顔をキャッチ。そのほか、増田貴久、WEST.、「アイドル音楽フェス The ONE ～一音一生～」、大橋和也（なにわ男子）＆寺西拓人（timelesz）、「B&ZAI LIVE TOUR 2026 -ROCK'N'DOL- in 日本武道館」の心揺さぶられる熱いステージの模様もお届けする。

大好評連載中のTravis Japanからは、「添い寝」シリーズ最終回を飾る吉澤閑也＆松倉海斗、5月20日（水）に17枚目のシングル「Kind of love」をリリースする日向坂46から正源司陽子＆平岡海月の四期生コンビ、アニメ「最強の王様、二度目の人生は何をする？」Season2から藤原夏海＆小見川千明が登場。



最新エンタメからスポーツ、TV情報まで幅広くお届けするTV station最新号をぜひお見逃しなく。



【商品概要】

「TV station（テレビステーション）2026年5月23日号」（12号）

（関東版／関西版）

●発売日：2026年5月20日（水）※一部、発売日が異なる地域がございます

●特別定価：530円

●発行：東京二ュ―ス通信社

全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/tokyonews/#tvstation＞ほか）にてご予約いただけます。



【関連サイト】

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TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■「TV station（テレビステーション）」公式サイト

TV station WEB＜https://tvstation.jp/＞

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