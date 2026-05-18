5/19（火）12:00～【2026年最新版】主要新卒ダイレクトリクルーティング媒体の徹底比較と、自社に最適な選び方を解説！

株式会社Delight

株式会社Delight（本社：東京都豊島区、代表取締役：新井崇徳）（以下「当社」）は、「【2026年最新版】主要新卒ダイレクトリクルーティング媒体の徹底比較と、自社に最適な選び方を解説！」と題した無料ウェビナーを開催いたします。

今すぐ無料ウェビナーに申し込む :https://recup.delight21.co.jp/event/direct-recruting

媒体選びの「なんとなく」から脱却し、データに基づき最適解を見出す分岐点とは？

新卒採用においてダイレクトリクルーティングが不可欠な手法となった今、市場には数多くの媒体が乱立し、複雑化を極めています。

学生の属性やアクティブ率、返信率の傾向が媒体ごとに異なる中、従来通りの「知名度」や「感覚」だけで媒体を選んでいては、コストと工数を浪費するばかりです。

本ウェビナーでは、500社以上の運用改善に携わり、自社でも採用単価15万円を実現した“DRのプロ”が、主要DR媒体の特性を徹底比較。

精神論や根性論ではない、テクノロジーとデータを活用した「自社に最適な媒体選定」のロジックと、複数媒体を効率的に回す運用の極意に迫ります。

採用競合に差をつけ、最小の工数でターゲット優秀層を確実に惹きつけるための「勝てる媒体戦略」を、実例と共に一挙お届けします。

■ウェビナーの目次

■参加者限定のダイレクトリクルーティング相談会も実施中

今すぐ無料ウェビナーに申し込む :https://recup.delight21.co.jp/event/direct-recruting- オープニング- 【第5位】登録学生数の「多さ」だけで選んでいる- - 改善策：自社のターゲット属性（学歴・志向性）と媒体特性の「マッチング率」を最優先する- 【第4位】複数媒体の「併用」による管理工数の肥大化- - 改善策：テクノロジーを活用した、マルチチャネル運用の効率化・自動化術- 【第3位】媒体ごとの「学生の温度感」の違いを無視している- - 改善策：プラットフォームの特性に合わせた「スカウト文面」の使い分け戦略- 【第2位】「スカウト可能件数」を使い切ることが目的化している- - 改善策：件数ではなく「返信数」から逆算する、ポートフォリオ最適化の考え方- 【第1位】自社の「採用フェーズ」と媒体の強みがズレている- - 解決策：母集団形成期、選考加速期など、状況に応じた「媒体の切り替え」判断基準- AIによる超個別化文面の自動生成- 導入事例- まとめ- 質疑応答- アンケート

現在、弊社では採用にお悩みの企業様限定で「1時間の無料採用相談」キャンペーンを実施しています。専任の採用コンサルタントが、貴社のダイレクトリクルーティングの活用方法を徹底分析。

「どの媒体を活用すれば採用率が上がるのか」

「既存の媒体のどういったスカウト文面が返信率が最大化するのか」

といった実践的な改善策を、その場で即フィードバックいたします。

採用活動を一段上のレベルへ引き上げたい企業様は、まずはお気軽にご相談ください。

【株式会社Delight 開催予定の無料ウェビナー】

まずは無料で採用相談を申し込む :https://recup.delight21.co.jp/lp/#form

5/26（火）12:00～12:40

AIでスカウトの「質」は落ちない？ データが証明する「工数半減・反応率2倍」を実現するハイブリッド運用術！(https://recup.delight21.co.jp/event/ai-scouting-quality)

5/29（金）12:00～12:40

【採用単価25万円】知名度ゼロから採用目標を達成した『自社実践』新卒ダイレクトリクルーティング攻略法3選！(https://recup.delight21.co.jp/event/%e3%80%90%e6%8e%a1%e7%94%a8%e5%8d%98%e4%be%a125%e4%b8%87%e5%86%86%e3%80%91%e7%9f%a5%e5%90%8d%e5%ba%a6%e3%82%bc%e3%83%ad%e3%81%8b%e3%82%89%e6%8e%a1%e7%94%a8%e7%9b%ae%e6%a8%99%e3%82%92%e9%81%94%e6%88%90)

【株式会社Delight 会社概要】

社名 : 株式会社Delight

所在地 ：170-0013 東京都豊島区東池袋３丁目22-17 東池袋セントラルプレイス 3階

代表者 ：代表取締役社長 新井 崇徳

設立 ：2017年3月13日

URL : https://delight21.co.jp/

サービスサイトURL：https://recup.delight21.co.jp/

事業内容 :

AIスカウト事業

採用コンサル事業



お問い合わせ先 : info@delight21.co.jp