AI活用型コーチング学習ツール「Leader-as-Coach Simulator」をIOC主催カンファレンスに出展

株式会社コーチ・エィ

組織変革を実現するエグゼクティブ・コーチング・ファーム、株式会社コーチ・エィ（東証スタンダード9339）の子会社であるCoach U(https://www.coachu.com/home/)*¹は、2026年5月1日～2日（米国東部時間）、ボストンで開催された Institute of Coaching*²（以下、IOC）主催の ”16th Annual Coaching in Leadership & Healthcare Conference“*³に出展し、英国のOvida社*⁴と共同開発しているAI活用型コーチング学習ツール「Leader-as-Coach Simulator」を展示いたしました。

近年、組織におけるマネジメントのあり方が変化する中で、対話を通じてメンバーの主体性や成長を支援するコーチングマネジメントの重要性が高まっています。一方で、コーチングスキルの習得と定着には、実践経験を重ねる機会が不可欠です。

「Leader-as-Coach Simulator」は、こうした課題を背景に開発された、AIエージェントとの反復的なロールプレイを通じてリーダー育成を支援する実践型学習ツールです。Coach Uが30年以上にわたり培ってきたフレームワークを設計基盤とし、人によるコーチングとAIそれぞれの特性や強みを活かした学習体験の実現を目指しています。

利用者は、実際のコーチングセッションをもとに、自身のコーチングの傾向や課題についてシステムからフィードバックを受けながら、強化したいスキルに応じて、特定の場面や相手を想定したAIエージェントとのロールプレイを繰り返し行えます。トレーニングで得た学びをリーダーシップの現場で実践するとともに、その結果に対するフィードバック、可視化された学習の進捗、スキルの変化などをシステム上で確認しながら、実践的なコーチングスキルの継続的な向上につなげます。

また企業においては、「Leader-as-Coach Simulator」を活用することで、トレーニングコストを抑えながら、組織全体への学習機会の展開を可能にします。

当社グループは今後も、AI技術とコーチングの融合を通じて、人と組織の成長を支援する新たな学習体験の創出に取り組んでまいります。

| *¹ Coach Uについて

1992年に創設者の故トーマス・レナード（Thomas J. Leonard）氏によって設立された世界初のコーチ養成機関。コーチングというコミュニケーションのスキルを「誰でも身につけることができる」ものとしてプログラム化しました。

コーチという職業が無かった時代に、プロフェッショナルのコーチを養成することにより、コーチングの発展に貢献してきました。現在は、北米の他、南米、ヨーロッパ、アジア、オセアニアといったグローバルな拠点においてサービスを提供しています。

| *² Institute of Coaching（IOC）について

IOCは、ハーバード大学医学大学院の関連機関であるマクリーン・ホスピタルに所属する非営利のコーチング研究機関として、2009年に設立されました。設立以来、コーチング分野の価値と信頼性向上を目的に、調査研究の発表、学習機会の提供、カンファレンス開催などを通じ、調査研究や科学的根拠に基づくコーチングの実践と理論の普及に努めています。

| *³ IOCが開催するカンファレンスについて

本カンファレンスは、 "Annual Coaching in Leadership & Healthcare Conference" と題してIOCが開催する年次大会です。世界トップクラスの科学者やコーチング研究者が登壇し、コーチングのさらなる進化と、自己、他者、組織のイノベーションを呼び起こす方法を参加者とともに探ります。

なお当社グループは、2021年(https://old.coacha.com/pressroom/20210921.html)、2023年(https://old.coacha.com/pressroom/20230407.html)、2024年(https://old.coacha.com/pressroom/20240426-2.html)開催のカンファレンスにも出展しています。

| *⁴ Ovida社について

AIを活用したコーチング・コミュニケーションスキル開発プラットフォームを提供する英国企業で、AIによる会話分析やロールプレイ機能を通じ、リーダーシップ開発やコーチングスキル向上のためのサービスを展開しています。

| 株式会社コーチ・エィについて

コーチ・エィは、組織変革を実現するエグゼクティブ・コーチング・ファームです。

人と人との関係性に焦点をあて、システミック・コーチング(TM)というアプローチで、組織全体の変革を支援する対話を通じた組織開発を推進しています。

1997年の創業（当時はコーチ・トゥエンティワン）以来、約30年にわたりパイオニアとして日本におけるコーチングの普及・拡大に貢献してきました。クライアントの約8割（売上高比）がプライム市場に上場している大企業です。また、コーチ人材の開発にも力を入れており、今まで1万人以上のコーチを輩出してきました。

2008年にはコーチング研究所というリサーチ専門の部署を構え、世界に先駆けてエビデンス・ベーストのコーチングサービスを提供してきました。豊富なコーチング実績の分析データをもとに、コーチングに関する学術研究や成果の可視化に向けた研究に取り組んでいます。

東京のほか、ニューヨーク、上海、香港、バンコクに拠点を構え、日本企業の海外拠点はもとより、海外現地企業にもコーチングを提供しています。世界的なコーチ養成機関の草分けであるCoach Uを2019年に子会社化するなど、さらなるグローバルネットワークの拡大を図っています。

公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/@coacha.youtube『組織変革コーチングのプロフェッショナル集団』コーチ・エィ メールマガジン :https://old.coacha.com/wgc/『WEEKLY GLOBAL COACH』

本件に関するお問い合わせ

株式会社コーチ・エィ IR・広報

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