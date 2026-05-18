株式会社Bizibl Technologies

ウェビナーマーケティングツール「Bizibl（ビジブル）」を提供する株式会社Bizibl Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役：花谷 燿平、以下 Bizibl）は、商談化を最大化するウェビナー設計をテーマとしたウェビナー「7万人の参加者データ×インテントデータでターゲットをロックオン！商談化を最大化する最新戦術」(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seHNDKckylqz)を、2026年6月3日（水）から6月5日（金）までの期間、Bizibl上にて開催いたします。

■ 開催背景

近年、BtoBマーケティングにおけるウェビナー活用は一般化し、多くの企業が継続的に開催を行っています。一方で、「開催しても集客が伸び悩む」「参加者は増えても商談につながらない」といった課題を抱える企業も少なくありません。

オンライン会議の普及により、ビジネスパーソンのスケジュールは日々過密化しており、申し込みはあっても参加に至らないケースも増加しています。こうした環境下では、単純に施策数を増やすのではなく、「いつ・誰に・何を届けるか」という運用構造そのものを見直すことが重要です。

■ ウェビナーの特徴

本ウェビナーでは、Biziblに蓄積された7万人の申し込み・参加者データをもとに、参加率を最大化する開催タイミングの最新トレンドを解説します。さらに、共催企業である株式会社Rocketsより、インテントデータを活用して“今まさに検討している企業”を見極める手法をご紹介します。

最適な開催枠を確保するだけでは成果にはつながりません。最適な時間に、最適なターゲットを招くことで、はじめて商談化率の向上が実現します。本ウェビナーでは、再現性のあるウェビナー運用を実現するための設計思想と、現場で実践できる具体策をお持ち帰りいただけます。

■ 本ウェビナーで得られること

・最新データに基づいた成果の出やすい開催曜日・時間帯の把握

・競合が集中する“レッドオーシャン”を避けた効率的な集客設計

・インテントデータを活用した質の高いターゲット抽出手法

・リード獲得で終わらせず、商談化まで見据えたウェビナー設計の考え方

2026年のウェビナー戦略を見直したい企業にとって、実務に直結する内容となっています。

■ 開催概要

■ お申し込み方法

- ウェビナー名：7万人の参加者データ×インテントデータでターゲットをロックオン！商談化を最大化する最新戦術- 開催期間：2026年6月3日（水）～2026年6月5日（金）- 開催形式：Bizibl上での配信- 定員：100名- 主催：株式会社Bizibl Technologies

本ウェビナーへの参加をご希望の方は、以下のページより事前にお申し込みください。

申し込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seHNDKckylqz