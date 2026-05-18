【頭スッキリ♪】楽しい健康脳トレ『おとなの脳活100日ドリルmini』シリーズ、第10弾は5/18発売

株式会社大洋図書

株式会社大洋図書は5月18日（月）に『おとなの脳活100日ドリルmini vol.10』を発売いたしました。「最近、物忘れが増えた」「判断に時間がかかる」……そんな方は要注意。実は50歳を境に、脳の司令塔である「前頭前野」の機能が低下し始め、記憶・思考・判断といった認知機能に影響が出やすくなるのです。しかし、漢字の読み書きや計算ドリル、読書の習慣などを行うと、安静時に比べて脳内の血流が著しく増加することが世界各国の研究で明らかになっています。

また、これらの脳トレは「達成感」を生み出します。問題を正解に導いた時の快感が脳を刺激し、神経伝達物質（ドーパミンなど）の分泌を促します。これにより、イライラや不安、慢性的なストレスを抑制し、学習能力や意欲を高めてくれるのです。

脳トレ以外にも、適度な運動や日光浴、バランスの良い食事も「幸せホルモン」の分泌に有効です。日々の暮らしの中で小さな幸せを実感しながら、いつまでも若々しい脳を保ちましょう。監修はプロスポーツ選手のメンタルトレーナー・右脳活性トレーナーである児玉光雄氏。

あなたの認知能力は大丈夫？ まずは、脳年齢をチェック！

22種類の厳選問題554問を掲載。スキマ時間に脳を刺激しましょう♪

【本誌の特徴】

・解いたらハマる! 22種類のパズルを掲載

まちがいさがし 漢字の読み 漢字の書き 漢字バラバラピース 欠けた数字探し じゃんけんジャッジ ５文字スロット 一筆書き迷路 あみだくじ スケルトン ナンバープレース etc.

・いつでもどこでも脳活ができる!

持ち歩き便利なA5サイズのポケット版なので空き時間に脳活が楽しめます。

・できるだけ早く解いてサクサク脳を活性化！

各問題にある「目標時間」を目安に解くことで、脳トレ効果がさらに高まります。

問題例

見本とまったく同じイラストを探すことによって【集中力】が身につく書体の異なる数字の中から欠けている数字を見つけることで、【空間認知能力】【観察力】が鍛えられるバラバラになっている漢字のパーツから、もとの漢字を推理することは、【記憶力】の向上につながる「？」に入る文字を推理して言葉を作ることで【言語力】が養われる

監修

児玉 光雄（こだま みつお）

追手門学院大学 スポーツ研究センター特別顧問

右脳活性プログラムのトレーナー

錦織圭やイチローなど、トップアスリートの分析や研究をする「スポーツ天才学」の第一人者。

一流プロスポーツ選手のメンタルカウンセラー、また脳活性プログラムのトレーナーとしても活躍中。主な著書は、ベストセラーになった『大谷翔平86のメッセージ』（知的生きかた文庫）をはじめ、『突出力 村上宗隆に学ぶ「自分の限界」の超え方』(双葉社)、『大谷翔平 勇気をくれるメッセージ80』（三笠書房）、『ゴルファーの潜在能力を開花させるマインドセット革命』(実業之日本社)、『頭がよくなる「両利き」のすすめ』（アスコム）など、200冊以上にのぼる。

商品概要

【おとなの脳活100日ドリルmini vol.10】

定価：560円（税込）

発売日：2026年5月18日（月）

判型：A5／132ページ

発行・発売：株式会社大洋図書

公式Webサイト

《パズルパーク》https://puz.cc/

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