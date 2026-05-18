LINE公式アカウント拡張ツール「Poster」が配信メッセージ・リッチメニュー画像のAI自動生成機能の提供を開始
株式会社モスコソリューションズ
1.メッセージ作成アシスタント（Flexメッセージ対応）
AIアシスタント（フレックスメッセージ）(https://poster.ooo/howto/ai-assistant-flexmsg/)
2. リッチメニュー作成アシスタント
AIアシスタント（リッチメニュー）(https://poster.ooo/howto/ai-assistant-richmenu/)
詳細を見る :
https://poster.ooo/news/202605-2/
株式会社モスコソリューションズ(https://mosco.jp/)
株式会社モスコソリューションズ（本社：東京都港区、代表取締役：石原清志）は、自社が運営するLINE公式アカウント拡張ツール「Poster（ポスター）」において、生成AIを活用して運用業務をサポートする「AIアシスタント機能」を2026年5月18日より提供開始することをお知らせいたします。
本機能の追加により、メッセージのテキスト作成やリッチメニューの画像制作にかかる工数を削減し、より効率的なアカウント運用を支援いたします。
■ 新機能「AIアシスタント」の概要
この度のアップデートでは、主に以下の2つの機能を実装いたします。
1.メッセージ作成アシスタント（Flexメッセージ対応）
配信したいメッセージのアイデアを入力することで、AIが適切な文章案や構成を提案します。ライティングの手間を省き、スムーズな配信予約をサポートします。
AIアシスタント（フレックスメッセージ）(https://poster.ooo/howto/ai-assistant-flexmsg/)
2. リッチメニュー作成アシスタント
メニューの構成やイメージを指示するだけで、リッチメニュー画像をAIが自動生成します。デザインスキルを問わず、視認性の高いメニュー作成が可能です。
AIアシスタント（リッチメニュー）(https://poster.ooo/howto/ai-assistant-richmenu/)
■ サービス概要
Posterは、LINE公式アカウントの機能を拡張し、企業のマーケティング効果を最大化するツールです。導入後の活用イメージやユーザー様の評価については、以下の製品レビューサイトもあわせてご確認ください。
公式サイト： https://poster.ooo/
ITreview（製品レビュー・比較）： https://www.itreview.jp/products/poster/
新機能リリース日： 2026年5月18日
詳細を見る :
https://poster.ooo/news/202605-2/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社モスコソリューションズ(https://mosco.jp/)
お問い合わせフォーム：https://poster.ooo/inquire/