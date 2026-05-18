AI×コーチング×英会話の一体化学習を！新時代の英語学習「スマ英」のご紹介

株式会社アルプロス

株式会社アルプロスが展開するオンライン英語コーチング「ATRM」は、2026年4月13日より「スマ英」へとリニューアルしました。

スマ英は、28年の実績を持つ総合英語学校アルプロスの知見を凝縮した、次世代型のオンライン英語コーチングサービスです。

「英会話・コーチング・AI学習」のすべてをひとつのサービスとして統合することで、日常をそのまま留学環境へと変える「スマートなオンライン英語学習の選択」を提案します。

▶賢く学べ、 スマートに英語学習「スマ英」(https://sma-ei.com/)

［関連］【名称刷新】オンライン英語コーチング「ATRM」が「スマ英」にリニューアル(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000164344.html)

AIと専属インストラクターが支える、実践型オンライン英語学習「スマ英」

スマ英の特徴が、従来のオンライン英会話や英語コーチングと大きく異なるのは、話す・聞く・読む・書くの4技能を一貫して鍛えながら、専属インストラクターとAIが学習を伴走する点にあります。

スマ英はこれまでの英会話レッスンや単発型の学習アプリのように、文法や単語"だけ"を学ぶのではありません。

英語のインプットからアウトプット、さらに英会話での実践までを“循環型の学習フロー”として1つにつなげることで、日常やビジネスの場で自然に使える英語力の習得を目指します。

スマ英の「三位一体」統合学習

スマ英は、これまでの受講データをもとに開発された、英会話・コーチング・AI学習を融合したオンライン英語学習サービスです。

単に「英語を学ぶ」のではなく、“実際に使える英語力”へ変えていくために、学習設計そのものを最適化しています。

１.英会話

実際に英語を使いながら、会議・プレゼン・ディスカッションなど、リアルなコミュニケーション力を鍛える実践型レッスン

２.コーチング

専属インストラクターが目標設定から進捗管理、学習改善までを伴走し、一人ひとりに合わせた学習計画を設計

３.AI学習分析

発話やライティングのクセ、弱点、理解度をAIが分析し、課題内容や学習内容を最適化

このスマ英だからこそできる3ステップを繰り返すことで、従来のオンライン英会話のように、「話すだけ」に偏るのではなく、インプットからアウトプット、実践、フィードバックまでを一貫して行うことで、英語を“知識”ではなく“使えるスキル”へと変えていきます。

また、24時間利用可能な専用システムや、講師による日々のフィードバック環境によって、忙しい社会人でも学習を継続しやすい仕組みを実現しています。

指導もスマート！スマ英のエキスパート・インストラクター

スマ英では、企業研修や大学講義など、高い専門性が求められる教育現場で活躍する現役のプロ講師が、受講者一人ひとりの専属インストラクターとして学習をサポートします。

単に英語を教えるだけではなく、「どうすれば実際に実践で使える英語力へつながるのか」までを見据えた伴走型の指導が、スマ英の大きな特徴です。

またスマ英では専属インストラクターが、学習プランナー、コーチ、ティーチャーを一括して担当することで、受講者ごとの課題や成長状況を深く理解しながら、一貫性のある指導を行います。

それに加えてAIによる学習分析とも連携することで、発話やライティングのクセ、苦手傾向を可視化。

インストラクターがその分析結果をもとに指導内容を調整するため、効率的かつ実践的な英語学習が可能になるのです。

スマ英のインストラクターについて(https://sma-ei.com/instructor/)

600以上の教材トピックと充実機能をまとめて利用可能！

スマ英では、AIによる学習分析と専属インストラクターによるコーチング・ティーチングに加え、受講者一人ひとりのレベルや目的に合わせた教材をご用意しています。

教材は600以上のトピックに対応。仕事や専門分野に近いテーマを選びながら学べるため、英語学習のモチベーションを下げることなく、実際のビジネスシーンでも活かしやすい実践的な英語力の習得が可能です。

【料金内で利用できるスマ英の主な機能】- 英語力診断- 学習プランニング- 600以上のトピックに対応したオリジナル教材- 24時間利用可能な専用受講システム- 添削指導- 英会話レッスン- AI解析- 講師との日々のチャット

上記をすべて、まとめて活用できるのにスマ英は入学金・教材費ともに0円！

スマ英の専用受講システムは、PCやスマートフォンから24時間いつでも利用可能で、移動時間や休憩時間などのスキマ時間にも、読む・聞く・書く・話すを組み合わせた実践的な英語学習を進められます。

リニューアル記念キャンペーン実施中

より多くの方に「スマ英」のスマートな学習体験をお届けするため、期間限定の特別キャンペーンを実施中です。

特典： 初月受講料 19,800円（税込） ※通常 38,500円

初期費用： 入学金・教材費 0円

公式サイト： https://sma-ei.com/

※継続プランのお申込みが必要です。

◆英語学校アルプロスについて

英語学校アルプロスは、アメリカの大学付属英語学校として28年間、日本で英語圏の実践教育を提供してきた総合英語学校です。

基礎レベルから海外赴任・外資系転職・海外進学まで導く体系的プログラムを展開し、TOEFL iBT・IELTS・SATなど国際標準の試験対策にも対応。企業研修や大学の英語授業のアウトソーシング実績も多数有し、英語を活かしたキャリア形成を支援します。

公式サイトはこちら(https://www.alpros.co.jp/)から

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社アルプロス

代表者 ：代表取締役 山本 正和

設立 ：2009年12月

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目7-30フロンティアグラン西新宿 8階

公式サイト：https://www.alpros.co.jp(https://www.alpros.co.jp/)