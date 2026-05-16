うさぎ×あじさいを思う存分楽しむ　「うさぎ島あじさいキャンペーン」を2026年6月6日より開催　～梅雨のうさぎ島で、五感を満たす新たな島時間をご提案～

一般財団法人休暇村協会6月の大久野島では、「うさぎ×あじさい」の風景が島内各所で楽しめます

瀬戸内海国立公園の豊かな自然の中に位置し、「うさぎ島」で知られるリゾートホテル「休暇村大久野島」（所在地：広島県竹原市忠海町大久野島 総支配人：藤田勉）では、6月に島内各所で咲くあじさいと、島に暮らすうさぎたちが織りなす風景を楽しむキャンペーン「うさぎ島あじさいキャンペーン」を、6月6日（土）から6月30日（火）の期間、開催します。

梅雨の時期は旅行需要が安定傾向にある一方、雨に濡れるあじさいや瀬戸内海の穏やかな景色など、この時期ならではの魅力があります。本キャンペーンでは、「うさぎ×あじさい」をテーマに、ウェルカムドリンクやクラフト体験、雨の日限定割引など、6月ならではの大久野島の楽しめる企画をご用意します。また、公式LINE連動抽選会や宿泊クーポン配布も行います。

◆「うさぎ島あじさいキャンペーン」概要うさぎの耳をモチーフにしたフォトスポットで記念撮影を楽しむ来島者

大久野島は、約600羽ほどの野生のうさぎが暮らすことから“うさぎ島”として親しまれています。本キャンペーンは、6月に見頃を迎えるあじさいと、うさぎたちが織りなすこの時期ならではの風景にあわせ、梅雨の時期でも楽しめる企画を展開する期間限定キャンペーンです。

開催期間：2026年6月6日（土）～6月30日（火）

場 所：休暇村大久野島および大久野島島内

詳細URL：https://www.qkamura.or.jp/ohkuno/free1/?p=212

◆6月のうさぎ島を楽しむ3つの企画

1.五感を満たす島時間

6月の大久野島では、あじさいの彩りや雨音、香り、味わい、ものづくりを通して、この時期ならではの島時間をお楽しみいただけます。

色鮮やかなあじさいに囲まれて過ごす親子のうさぎ

【視覚】うさぎ×あじさいの風景を楽しむ

島内では、花々とうさぎたちが織りなす、この時期ならではの風景をお楽しみいただけます。スタッフ手作りのオリジナル「あじさいMAP」を無料配布します。

【聴覚】雨音とともにゆったり過ごす

梅雨時期ならではの雨音を感じながら、館内でゆったりとお過ごしいただけるよう、チェックイン時間の15：00時点で雨が降っていた場合、雨の日限定の「レイニー割引」を実施します。

・卓球料金：通常30分につき350円→100円（税込）

※事前予約制

・館内クラフトコーナー：全品100円引き

【嗅覚】季節の香りでお出迎え

館内に入った瞬間から、6月らしい香りをお楽しみいただけるよう、ロビーにあじさいディフューザーを設置します。

あじさいをイメージしたバタフライピーのウェルカムドリンク

【味覚】あじさいウェルカムドリンクを提供

ご宿泊のお客様限定で、あじさいをイメージしたウェルカムドリンクをご用意します。

バタフライピーを使用した、涼やかな色合いの一杯です。

【触覚】ドライフラワーのクラフト体験

旅の思い出として、世界に一つだけの作品づくりをお楽しみいただけます。

料 金：1個400円（税込）

あじさいのドライフラワーで作成する世界で一つだけのオリジナルクラフト体験をご用意いたします

2. 「1泊2食ペア宿泊券」が当たる 公式LINE連動抽選会

キャンペーン期間中、休暇村大久野島の公式LINEで、その場で1泊2食ペア宿泊券が当たる抽選会を実施します。

当選された方には、休暇村大久野島フロントにて宿泊券をお渡しします。

参加方法：休暇村大久野島公式LINEを友だち登録

※すでに友だち登録済みの方も抽選に参加できます。

※日帰りでご利用のお客様も参加できます。

友達登録方法：右のQRコードもしくは【＠958ckgvb】とID検索

賞 品：1泊2食ペア宿泊券

引換期間：2026年6月6日（土）～6月30日（火）

引換場所：休暇村大久野島フロント

休暇村大久野島公式LINE

3. 宿泊者限定・数量限定の次回宿泊割引クーポンを配布

キャンペーン期間中にご宿泊のお客様を対象に、2026年9月～12月のご宿泊時に利用できる割引クーポンを、数量限定で配布します。

大久野島では、あじさいシーズン以外にも四季折々の風景をお楽しみいただけます。季節を変えてのご来島もお待ちしています。

配布対象：あじさいキャンペーン期間中にご宿泊のお客様

配布数：200枚限定

※1グループにつき1枚配布、なくなり次第終了

利用期間：2026年9月1日（火）～12月25日（金）

※除外日：9／19～26、10／10・11、11／21・22

内 容：次回宿泊時に1名につき1,000円割引

※1枚につき最大2名まで利用可（最大2,000円割引）

◆休暇村大久野島

広島県竹原市忠海の沖合に浮かぶ周囲4.3キロの大久野島。現在は国立公園に指定され多くのうさぎが棲息することで知られており、国内外を問わず多くの観光客が癒しを求めて訪れます。休暇村大久野島は、大久野島唯一の宿泊施設でご宿泊の他に、レンタサイクルや釣りなど多様なアクティビティ、ランチをお楽しみいただけるレストランやカフェも併設しています。

所在地 ：〒729-2311 広島県竹原市忠海町大久野島

総支配人：藤田 勉

ＵＲＬ ：https://www.qkamura.or.jp/ohkuno/

ゆとりある空間でくつろげる客室島内に棲息する野生のうさぎ瀬戸内海自慢の夕陽

◆自然にときめくリゾート 休暇村

日本の景色を代表する国立公園・国定公園など優れた自然環境の中にあるリゾートホテル。35か所ある休暇村は、「自然にときめくリゾート」のコンセプトのもと、地元の食材を活かした料理や、地域の自然、文化、歴史とふれあう体験プログラムなど、その土地ならではの魅力にふれる場を提供し、すべてのお客様に心が自然にときめくひとときをお届けします。