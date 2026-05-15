【Volkswagen】初めての輸入車にも最適な「Let’s Try Volkswagen Campaign」を5月14日より開催。限定コラボグッズのプレゼントをご提供

Audi Volkswagen Retail Japan株式会社

Audi Volkswagen Retail Japan株式会社（東京都世田谷区、代表取締役社長：イヴァイエロ・プレフ、以下AVRJ）は、2026年5月14日（木）より、フォルクスワーゲンの魅力を体感いただく「Let’s Try Volkswagen Campaign」を開始いたします。

本キャンペーンでは、多くの女性に選ばれているコンパクトSUV「T-Cross」や、誕生50周年を迎え世界中で愛され続けるベストセラー「ゴルフ」を中心に、フォルクスワーゲンが誇る「機能美」「質感」「走行安定性」を実車にてお確かめいただけます。期間中、対象店舗にて商談いただいたお客様には、ここでしか手に入らない「マルマン」および「ゼブラ」とのスペシャルコラボグッズを各店先着30組様にプレゼントいたします。

【各店舗先着30組様】商談記念品

フォルクスワーゲン限定コラボアイテムセット

図案スケッチブック＆マッキーをプレゼント

■マルマンコラボ オリジナル図案スケッチブック

1958年に量産を開始したマルマンの看板商品「図案スケッチブック」。長年愛されるこちらの商品にT-Cross・ゴルフ・ID. Buzzのオリジナルイラストをプリントした、他では手に入らないスケッチブックです。

■ゼブラコラボ オリジナルハイマッキー

お馴染みの紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広く使えるマルチな太軸マーカー、ゼブラ ハイマッキー。

黒インクにゴルフ、赤インクにT-Crossのイラストをプリントした計2本セットです。

※画像は全てイメージです。※本商品は非売品のノベルティ（景品）です。営利目的の転売、オークションサイトやフリマアプリへの出品は固くお断りいたします。

対象期間：2026年5月14日（木）から2026年5月31日（日）まで

フォルクスワーゲンはここが良い 4つのポイント！

キャンペーン告知ページ :https://www.event-reserve.net/lp/260514_vw/?utm_source=QR&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=Lets_Try_Volkswagen_CampaignPOINT 110年経っても色褪せないデザイン

フォルクスワーゲンのデザインコンセプトは、「10年経っても古く見えないクルマ」。地味なデザインという意味ではなく、自動車本来の機能美を追求し、シンプルでタイムレスな水平基調のデザインは必要以上に飾り立てないことで価値を生み出しています。

POINT 2毎日触りたくなる質感のインテリア

ダッシュボードやドアまわりに上質なソフト素材を採用するなど、「見える」「触れる」部分に気持ちの良い素材を使用し、高級感と安心感が感じられる室内空間。

POINT 3ドイツ仕込みのブレない走行安定性

高速道路での直進安定性はもちろん、カーブでもしっかりと路面を捉え、安心感のあるハンドリングを実現。街中の細かな操作でも思い通りに反応し、ドライバーに自然な一体感をもたらします。長距離移動でも疲れにくく、同乗者にも快適な乗り心地を提供。日常の移動から特別なドライブまで、いつでも上質で安心できる走りを支えます。

POINT 4渋滞から高速走行まで幅広くサポートする運転支援・安全技術

あらかじめ設定した車速内において前走車との車間及び走行レーンの維持をサポートする同一車線内全車速運転支援システム“Travel Assist”。ステアリングを軽く握っているだけで作動し、高速道路など長距離ドライブでも疲労を低減させます。

※本機能は先行車のゆるやかな減速に対応するものであり、急ブレーキによる減速に対応するものではありません。

※作動速度0～約210km/h

※掲載の運転支援システムは衝突などを自動で回避するものではありません。また、システムの制御には限界があり、道路状況や天候によっては作動しない場合があります。システムを過信せず、十分な注意を払い安全な運転を心がけてください。ご使用の際には必ず取扱説明書をお読みください。詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。

T-Crossのお支払い例

T-Cross TSI R-Line の場合月々のお支払い金額（×34回）\11,800ソリューションズ3年プランの場合 適用金利0.50% ＊1

※T-Cross TSI R-Line[表1: https://prtimes.jp/data/corp/146343/table/26_1_d5ac67ad54c9bea590c179b97bd3eae5.jpg?v=202605160951 ]

◆価格には、広告掲載車に装着されているメーカーオプション（セーフティパッケージ / Discover Pro /サウンドシステムパッケージ ：\330,000（税込））が含まれておりません。

＊1 表示金利適用は期間中（2026年4月1日～2026年6月30日）に登録、およびローン契約がなされた車両が対象となります。また適用金利は数か月ごとに見直され、表示適用期間以降の適用金利はその時点で別途設定されます。＊2 表示価格は、2026年4月15日現在の車両本体価格（消費税込み）です。オプション装着価格、付属品価格、保険料、税金（消費税を除く）、登録に伴う諸費用、リサイクル料金は含まれておりません。別途必要となります。販売価格は正規ディーラーが独自に定めておりますので、お問い合わせください。本価格は予告なく変更する場合があります。＊3 車両の買取保証は、契約時に定めた条件を満たす必要がございます。基準を超える場合には、据置価格と査定価格との差額分を別途ご負担いただきます。詳細については、担当セールススタッフまでご確認ください。＊4 据置率（3年）：T-Cross 50%●表示されている金利は残価保証型ローン ソリューションズの金利ですべて実質年率です。●月々均等払いのプラン「オーナーズプラン」の3年の適用金利は4.99%（実質年率）です。

T-Crossを見る :https://www.event-reserve.net/lp/260514_vw/?utm_source=QR&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=Lets_Try_Volkswagen_Campaign#t-cross

ファイナンスに関する注意事項はこちらを必ずご確認ください(https://corp.vfj.co.jp/vwf/legal/finance/index.html)

ゴルフのお支払い例

Golf TDI R-Line の場合月々のお支払い金額（×34回）\16,000ソリューションズ3年プランの場合 適用金利2.99% ＊1

※Golf TDI R-Line[表2: https://prtimes.jp/data/corp/146343/table/26_2_9079f807f30300288851ba3c76c4f5c1.jpg?v=202605160951 ]

◆価格には、広告掲載車に装着されているメーカーオプション（Discover/テクノロジーパッケージ： \396,000（税込））が含まれておりません。

＊1 表示金利適用は期間中（2026年4月1日～2026年6月30日）に登録、およびローン契約がなされた車両が対象となります。また適用金利は数か月ごとに見直され、表示適用期間以降の適用金利はその時点で別途設定されます。＊2 表示価格は、2026年4月15日現在の車両本体価格（消費税込み）です。オプション装着価格、付属品価格、保険料、税金（消費税を除く）、登録に伴う諸費用、リサイクル料金は含まれておりません。別途必要となります。販売価格は正規ディーラーが独自に定めておりますので、お問い合わせください。本価格は予告なく変更する場合があります。＊3 車両の買取保証は、契約時に定めた条件を満たす必要がございます。基準を超える場合には、据置価格と査定価格との差額分を別途ご負担いただきます。詳細については、担当セールススタッフまでご確認ください。＊4 据置率（3年）：Golf 48%●表示されている金利は残価保証型ローン ソリューションズの金利ですべて実質年率です。●月々均等払いのプラン「オーナーズプラン」の3年の適用金利は4.99%（実質年率）です。

Golfを見る :https://www.event-reserve.net/lp/260514_vw/?utm_source=QR&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=Lets_Try_Volkswagen_Campaign#golf

ファイナンスに関する注意事項はこちらを必ずご確認ください(https://corp.vfj.co.jp/vwf/legal/finance/index.html)

ご購入後のメンテナンスもお任せください。

日本で唯一のドイツ・フォルクスワーゲングループの直営店である弊社は、新車ショールーム11店舗、認定中古車ショールーム6店舗を運営する日本最大のフォルクスワーゲン正規ディーラーです。

弊社では、全新車ショールームにサービス工場を併設するほか、フォルクスワーゲンのメーカー認定の集中サービスセンターも保有しており、ご購入後も安心・安全なフォルクスワーゲンライフをお過ごしいただけるよう万全の体制を整えております。

キャンペーン対象店舗

フォルクスワーゲン正規ディーラー

Volkswagen 和光(https://www.vw-dealer.jp/top.do?dlr=vw_wako) Volkswagen 世田谷(https://www.vw-dealer.jp/top.do?dlr=vw_setagaya) Volkswagen 成城(https://www.vw-dealer.jp/top.do?dlr=vw_seijo) Volkswagen 杉並(https://www.vw-dealer.jp/top.do?dlr=vw_suginami)

Volkswagen 豊玉(https://www.vw-dealer.jp/top.do?dlr=vw_toyotama) Volkswagen 江戸川(https://www.vw-dealer.jp/top.do?dlr=vw_edogawa) Volkswagen 足立(https://www.vw-dealer.jp/top.do?dlr=vw_adachi) Volkswagen 東名横浜(https://www.vw-dealer.jp/top.do?dlr=vw_tomei_yokohama)

Volkswagen 目黒(https://www.vw-dealer.jp/top.do?dlr=vw_meguro) Volkswagen 港北(https://www.vw-dealer.jp/top.do?dlr=vw_kohoku) Volkswagen 元住吉(https://www.vw-dealer.jp/top.do?dlr=vw_motosumiyoshi)

営業時間／10:00-18:00 定休日／毎週火曜日・水曜日

本キャンペーンの特設ページは、下記をご覧ください。

https://www.event-reserve.net/lp/260514_vw/(https://www.event-reserve.net/lp/260514_vw/?utm_source=QR&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=Lets_Try_Volkswagen_Campaign)

Audi Volkswagen Retail Japanについて

弊社は独フォルクスワーゲンAGが100%出資するPorsche Holding GmbH傘下の日本で唯一のAudi/Volkswagen直営正規ディーラーです。国内最大のネットワークによる豊富な新車の在庫車と認定中古車をご用意しております。