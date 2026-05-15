～フリーズテック×コナカ・フタタのコラボアイテム～好評につき新作が続々登場！『氷撃シャツ』で猛暑・酷暑対策を

株式会社リベルタ

“喜びを企画して世の中を面白くする”商品を展開する株式会社リベルタ（本社：東京都渋谷区、東証スタンダード：4935）が手掛ける機能衣料ブランド「LIDEF」のクーリングウェア・ギアブランド「FREEZETECH（フリーズテック）」より展開する「氷撃 FREEZETECH シャツ」が、株式会社コナカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 CEO：湖中謙介）が展開する「コナカ・フタタ」にて採用されたビジネスシャツとして大きな反響をいただいたことを受け、このたび新たなラインナップを2026年5月16日（土）より順次発売することが決定いたしました。

「たしかな伝統。着やすさの革新。」をモットーに、ビジネスウェア専門店としてこだわりのモノづくりを追求し続ける「コナカ・フタタ」。

近年、日本の夏は記録的な高温が常態化しており、2025年も全国的に平年を上回る気温を記録し、都市部ではヒートアイランド現象の影響も重なり、ビジネスパーソンを取り巻く暑熱環境は一層厳しさを増しています。

通勤や営業活動、外回りなど、日常的に屋外移動を伴うビジネスシーンにおいて、「暑さ対策」は快適性の向上だけでなく、健康維持やパフォーマンス向上、生産性確保の観点からも企業・個人双方にとって重要な課題となっています。

こうした社会背景を受け、「コナカ・フタタ」でベストセラーとなっているノーアイロン・ストレッチワイシャツ「ULTRA MOVE（ウルトラムーブ）」をベースに、汗や水分に反応して冷感が持続する（※1）独自冷感テクノロジー「氷撃 FREEZETECH」を採用したビジネスシャツを2025年の暑熱対策商品として展開。

発売直後から高い支持を獲得し、多くの反響をいただきました。そして2026年、この反響を受け、ラインナップをさらに拡充。従来のビジネスシャツに加え、新たにビジネススラックス、ビジカジ向けTシャツ、ハンカチを加えた全4カテゴリーを、2026年5月16日（土）より全国の「コナカ・フタタ」全店舗にて順次発売いたします。

※1.冷感プリントが水分に反応している間。涼感性能評価試験(ユニチカガーメンテック株式会社による)。実使用環境では冷感の感じ方に個人差があります。

コナカ・フタタ

『すべては品質から』をテーマに高品質、高感度なファッションでお客様のライフスタイルをトータルコーディネート。主に郊外で展開している【コナカ】【フタタ】、2ライン×2プライスの都市型コンセプトショップ【SUIT SELECT】、カスタムオーダーの【DIFFERENCE】を展開。

1.「氷撃シャツ」

長袖には襟裏と袖裏に「FREEZETECH 氷撃冷感プリント」加工を施した別生地を使用しています。（半袖は襟裏のみに別生地使用しています。）

デザイン：長袖・半袖

素材：ポリエステル100％

色柄：長袖 ホワイト、ブルーストライプ、ミントストライプ

半袖 ホワイト、サックス刺し子調、グレー刺し子調

サイズ：長袖 S～3L、半袖 M～3L

価格：7,689円（税込）

2.「氷撃BIZポロ」

襟裏に「FREEZETECH 氷撃冷感プリント」加工を施した別生地を使用しています。

素材：ポリエステル100％

色柄：ホワイト、ネイビー、ブラック

サイズ：M～3L

価格：7,689円（税込）

3.「氷撃BIZ Tシャツ」

肌に触れる内側に「FREEZETECH 氷撃冷感プリント」加工を施しています。

素材：綿52％、ポリエステル48％

色柄：ホワイト、ネイビー

サイズ：M～3L

価格：6,589円（税込）

※6月上旬発売予定

4.「氷撃スラックス」

膝裏地に「FREEZETECH 氷撃冷感プリント」加工を施しています。撥水・防汚・ストレッチ機能も備えており、ウエスト部分もストレッチ仕様で家庭洗濯も可能です。

素材：ポリエステル

色柄：ネイビー、グレー、ブラック

サイズ：82cm～97cm（3cmピッチ）

価格：13,090円（税込）

5.「氷撃ハンカチ」

「FREEZETECH 氷撃冷感プリント」加工と今治産タオルの両面仕様で汗を拭くたびに冷感が得られます。

素材：ポリエステル100％（氷撃冷感プリント面）、綿100％（タオル面）

色柄：ホワイト、ネイビー

サイズ：24cm×24cm

価格：1,749円（税込）

●コナカ・フタタ 店舗一覧：https://www.konaka-jp.com/shop/

※店舗によって取り扱いの色柄、サイズ等は異なります。

【FREEZETECHとは】

汗と風で驚きの冷感が持続する（※1）、氷撃 クーリングウェアです。

＜氷撃冷感プリント(R)＞で加工した生地は、人の皮膚から発生する水分（汗）がプリント部分に触れると、吸熱特性（※2）により生地の温度が低下。風を受けることで、さらに冷涼感を得られます。ツーリングなどのバイク走行時はもちろん、炎天下での屋外作業でもご活用いただいています。

更に、「フリーズテック衣類用冷感ミスト」は、独自技術（※3） でアルコールフリー（※4） 処方を実現しました。

アルコールフリーの衣類用冷感スプレーは“世界初（※5）”となります。従来のアルコールにエタノールが融解された冷感ミストの揮発性の実験比較では、「フリーズテック衣類用冷感ミスト」の揮発時間は 3.5 倍（※6）になり、効果が長時間持続することが確認できました。

※1 冷感プリントが水分に反応している間。涼感性能評価試験（ユニチカガーメンテック株式会社による）。

実使用環境では冷感の感じ方に個人差があります。

※2 エリスリトール、キシリトールによる

※3 組成物の特許 【特許番号】特許第7649496号(P7649496)

※4 アルコールフリーとはエタノールフリーを意味します。

※5 2025年3月時点

※6 当社比較、冷感スプレー揮発性試験（ユニチカガーメンテック株式会社による）

猛暑が常態化する時代に、ビジネスウェアにも“着る暑熱対策”という新たな選択肢を──。

「FREEZETECH」は、酷暑下でも働く人々の快適性とパフォーマンスを支えてまいります

■フリーズテックブランドサイト https://lidef.jp/freezetech/

報道関係者のお問合せに関しては

(株)リベルタ フリーズテックPR担当：青島 info@l-and.co.jp