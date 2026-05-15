サントリーサンバーズ大阪・高橋藍選手＆喜入祥充選手＆柏田樹選手が“勝負メシ”を紹介！高橋藍選手おすすめの焼肉店に“謎の赤い粉”！？「超絶美味しい」「SVリーガー出没MAP』

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年5月7日（木）に『“推し”えて！SVリーガー出没MAP サントリーサンバーズ大阪編 vol.2』を放送いたしました。

本番組では、国内最高峰のバレーボールリーグ「大同生命SVリーグ」で活躍する選手の魅力を深掘りしながら、選手たちの出没スポットを紹介。第3弾となる今回は、レギュラーシーズン1位でファイナル進出を決めたサントリーサンバーズ大阪の出没スポットを深掘り。高橋藍選手、高橋塁選手、喜入祥充選手、小野寺太志選手、柏田樹選手を直撃し、プライベートな素顔や、SVリーグ連覇にかける思いにも迫りました。

■高橋藍選手＆喜入祥充選手＆柏田樹選手が“勝負メシ”を紹介！ルーティーンからご褒美メシまでこだわりを明かす

今回、出没スポットを明かしたのは、来季から海外でプレーすることが決定しているキャプテン・高橋藍選手、高い身体能力を武器にリベロやリリーフサーバーとして活躍する副キャプテン・喜入祥充選手、そして高速クイックを武器とするミドルブロッカー・柏田樹選手。

まず柏田選手が紹介したのは、大阪・江坂にあるカフェ「TERRA COFFEE ROASTERS 江坂公園 roastery」。

「行くたびに豆が変わっていてすごく美味しい」と話し、週に1回ほど通うお気に入りスポットだと明かしました。店主によると、お店では1週間ごとにコーヒー豆を変更しているそうで、柏田選手の“コーヒールーティーン”が明らかに。

また柏田選手は、勝負メシについても「朝食には卵と納豆が絶対入っている」と告白。「そのルーティーンを崩さないことが勝負メシ」と、アスリートらしいこだわりを披露しました。

一方、喜入選手は地元・大阪府能勢町にある「観光センターくるす」のカツ丼を紹介。「中学校の時、大事な試合前はチームみんなでカツ丼を食べに行っていた」と振り返り、「今でも実家に帰ったら食べに行く」と、思い出の味への愛着を語りました。

さらに高橋選手は、“ご褒美メシ”として京橋の焼肉店「焼肉やっちゃん」を紹介。「店主が超関西人で面白い」「カウンターだけのお店で、すごく楽しい」と語り、「特にホルモンの盛り合わせが好き」とコメント。また、おすすめの食べ方については「“赤い謎の粉”があって、それにつけて食べる上ミノが超絶美味しい」と熱弁し、「辛くないし、何の粉か教えてくれない」と笑いながら明かし、撮影現場を盛り上げました。

店主からも「お腹いつも空いてますよ。試合終わった後のスタミナ補給に来ていただけてるのかなと思います」と証言が飛び出し、試合後の“ご褒美メシ”として通っている様子が明かされました。

■SVリーグ新記録“29連勝”の裏側とは？「プレッシャーはなかった」高橋藍選手らがレギュラーシーズンを総括

さらに番組では、SVリーグ新記録となる29連勝や、レギュラーシーズンを振り返るトークも展開。高橋選手は「連勝というところは気にせず、1試合1試合戦っていこうと思っていた。プレッシャーはなかった」としつつ、「29連勝までいくと、それを切らしたくないという思いもあった」と振り返ります。

また、今シーズン進化した部分について聞かれると、「サーブとオフェンス力を磨いてきた」と語る一方、「あと自分自身、ディフェンスもできるアウトサイドとしてやっているので、ディフェンスから決定率の高いスパイクというところも見てほしい」と自身の武器をアピール。今季、アタック決定率1位、サーブ効果率3位などリーグトップクラスの成績を収めた高橋選手らしい自信をのぞかせました。

一方、喜入選手は「長いシーズンだったけど、大きな離脱もなく全員で戦い抜けた」とチーム力に言及。柏田選手も「サンバーズの強みであるサーブとブロックがハマった試合が多かった」と振り返り、「チーム一丸で戦ってきた結果が、レギュラーシーズン1位につながった」と語りました。

「ABEMA de J SPORTS」では、『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP』を全試合生配信。5月15日（金）に開催される『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN CHAMPIONSHIP』ファイナル「サントリーサンバーズ大阪 対 大阪ブルテオン」GAME1の試合を無料にて生配信いたします。

試合中にコメントで盛り上がれる機能や、「ABEMA」ならではの独自解説を通じて、新しいスポーツ観戦体験を提供しています。

国内最高峰のバレーボールリーグを、ぜひ「ABEMA de J SPORTS」でお楽しみください。

■『SVリーガー出没MAP』 配信概要

・～サントリーサンバーズ大阪・高橋藍選手&喜入祥充選手&柏田樹選手～【ABEMA de J SPORTS特別企画】

配信日時：2026年5月7日（木）昼12時～配信中

URL：https://abema.go.link/5iRPj

【ゲスト】

高橋藍（サントリーサンバーズ大阪）

喜入祥充（サントリーサンバーズ大阪）

柏田樹（サントリーサンバーズ大阪）

・～サントリーサンバーズ大阪・高橋藍選手&小野寺太志選手～【ABEMA de J SPORTS特別企画】

配信日時：2026年5月6日（水）昼12時～配信中

URL：https://abema.go.link/5iCYp

出演者：

【ゲスト】

高橋藍（サントリーサンバーズ大阪）

小野寺太志（サントリーサンバーズ大阪）

・～サントリーサンバーズ大阪・高橋藍選手&高橋塁選手～【ABEMA de J SPORTS特別企画】

配信日時：2026年5月8日（金）昼12時～配信中

URL：https://abema.go.link/3StZD

【ゲスト】

高橋藍（サントリーサンバーズ大阪）

高橋塁（サントリーサンバーズ大阪）

「大同生命SVリーグ 男子」

シリーズURL：https://abema.go.link/f2pIY

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/