『ラストオリジン』日本サービス6周年記念アップデート実施！周年記念ストーリーイベント「極秘作戦ドキドキラブスケジュール」公開

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：申 載明［シン・ジェミョン］）は、次世代美少女×戦略RPG『ラストオリジン』（App Store／Google Play／DMM GAMES）において、日本サービス開始6周年を記念したアップデートを2026年5月14日（木）に実施いたしました。

今回のアップデートでは、周年記念ストーリーイベントの開催に加え、昨年の韓国ミスオルカ受賞キャラクターの新規スキン追加、期間限定スキンセール、周年記念ログインイベントなどを実施。さらに、ユーザー投票によって“推し戦闘員”の新規スキン制作が決定する人気イベント「第4回ミスオルカジャパン」も5月16日（土）より開催予定です。

長く『ラストオリジン』を支えてきたプレイヤーはもちろん、これから始める方もゲームの世界観とキャラクターたちの魅力を楽しめる内容となっております。

◆祝・6周年記念イベント「極秘作戦ドキドキラブスケジュール」開催

サービス6周年を記念した期間限定イベントストーリー「極秘作戦ドキドキラブスケジュール」を開催いたします。

本イベントは、ストーリーを楽しめるメインステージ8種（ストーリーのみ）と、高難度のExステージ4種で構成されています。イベントプレイを通じて獲得できるアイテム「デート作戦計画表」は、「クノイチ・シデン」「エタニティ」「ワーグ」をはじめ、「誓約の指輪」「特殊代用コア」「司令官の日誌」などの貴重なアイテムと交換することができます。

【開催期間】

2026年5月14日（木）メンテナンス後 ～ 2026年6月11日（木）メンテナンス前

◆2025年韓国ミスオルカ受賞戦闘員の新スキン3種を追加

2025年韓国ミスオルカに選出された人気戦闘員たちの特別スキン3種を追加いたしました。Live2Dアニメーション、中破イラスト、専用楽曲付きの豪華仕様となっております。

・ 迅速のカーン（ミスオルカ：Crush On You）

302ツナ缶（L2D / 中破あり / 楽曲付き）

・ レモネードガンマ（ミスオルカ：CAFE Poseidon限定メニュー）

327ツナ缶（L2D / 中破あり / 楽曲付き）

・ レモネードイプシロン（ミスオルカ：Your Universe, My Space）

352ツナ缶（L2D / 中破あり / 楽曲付き）

◆スキンセール開催

以下の既存スキンを、次回メンテナンス前までの期間限定で、通常の約20％Offで販売いたします。

【セール対象スキン】

・ アルキュオネ（ミスオルカ：夢見た昴のワンピース）

262ツナ缶 ⇒ 210ツナ缶（L2D / 中破あり / 楽曲付き ▶試聴(https://youtu.be/UXGcNE_aznw)）

・ ファフニール（ミスオルカ：ラッキー、アンラッキー！ オールイン！ギャンブラーのドレス）

272ツナ缶 ⇒ 218ツナ缶（L2D / 中破あり / 楽曲付き ▶試聴(https://youtu.be/mRSl2wCj2JE)）

・ レモネードベータ（ミスオルカ：慰めと白い嘘）

262ツナ缶 ⇒ 210ツナ缶（L2D / 中破あり / 楽曲付き ▶試聴(https://youtu.be/WAhVEwuUt-Q)）

・ チョナ（ミスオルカ：カイロショッピング）

262ツナ缶 ⇒ 210ツナ缶（L2D / 中破あり / 楽曲付き ▶試聴(https://youtu.be/Pauw6NXgPT4)）

（左から）アルキュオネ、ファフニール、レモネードベータ、チョナ

◆6周年記念ツナ缶SALE!

通常\7600で429ツナ缶が入手できるところ、期間限定で555ツナ缶（有償354個＋無償201個）をお得にご購入いただけるパッケージを販売いたします。

お一人様3回までの購入できますので、このチャンスにお買い求めください。

【販売期間】

2026年5月14日（木）メンテナンス後 ～ 6月11日（木）メンテナンス前

◆超豪華！6周年記念ログインイベント開催

サービス6周年を記念し、期間中にログインするだけで豪華アイテムがもらえるイベントを開催いたします。

期間中は毎日、司令官の活動を支える「資源×6000」「高級モジュール×60」「遺伝子の種×6」「急速完成回路×6」などの基本資源・資材が配布されます。また、戦闘員や特別なスキンを入手できる「6周年記念チケット」や、「ディオネ」「イングリッシュ・シェパード」「クノイチ・シデン」などの入手方法が限られる戦闘員などを含む、多くの有用で貴重なアイテムを手に入れることができます。

ログイン報酬で貰える「6周年記念チケット(スキン)」を20枚集めると、戦闘員「バニラA1」の6周年記念スキン（昼バージョンと夜バージョンのいずれか）と交換できます。

【開催期間】

2026年5月15日（金）9:00 ～ 6月11日（木）8:59

この他、戦闘員ドロップ率・アイテムドロップ率・獲得経験値が100%アップする成長支援キャンペーンや、戦闘員「迅速のカーン」「レモネードガンマ」「レモネードイプシロン」の外伝ストーリー追加等も実施しています。

アップデートの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

https://www.last-origin.com/news_view.html?no=702

◆「第4回ミスオルカジャパン」5月16日（土）より開催

日本版『ラストオリジン』の人気投票イベント「第4回ミスオルカジャパン」を、2026年5月16日（土）午前9時より開催いたします。

本イベントでは、日本版に登場するキャラクター（一部除外あり）を対象に、予選・決勝の2段階で投票を実施。予選ではA～Dの4グループから各上位5名、計20名を選出し、その後の決勝投票で最終順位を決定いたします。

決勝で3位以内に入賞したキャラクターには、新規「ミスオルカスキン」の制作が約束されます。デイリークエスト報酬やゲーム内交換所で獲得できる「投票券」を使い、プレイヤー自身の“推し戦闘員”へ投票することができます。

●各キャラ最多投票1名様に特別なエフェクトをプレゼント！

さらに今回は、各キャラクターに最も多く投票したユーザー1名様へ、ゲーム内図鑑に表示される特別な「報酬エフェクト」を付与いたします。予選・決勝それぞれ異なるエフェクトが用意されており、両方で最多投票となった場合には合体したゴージャスなエフェクトへ変化いたします。このエフェクトは次回のミスオルカ開催まで維持されます。

皆様の熱い一票で、お気に入りの"推し戦闘員"をミスオルカの座へと導いてください。

第4回ミスオルカジャパンの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

https://www.last-origin.com/news_view.html?no=703

『ラストオリジン』の情報は公式サイトの他、XやYouTubeなどの公式チャンネルからも発信していますので、ぜひフォローしてください。

・『ラストオリジン』 公式サイト

https://www.last-origin.com

・『ラストオリジン』 公式X

https://x.com/lastorigin_info

・Pmang公式YouTubeチャンネル：『ラストオリジン』再生リスト ※最新動画はこちらで公開

https://www.youtube.com/playlist?list=PLocXSAs83FulOr8_QwgZpFXXHP4qADz8y

◆『ラストオリジン』とは？

『ラストオリジン』は、美少女キャラクターと戦略性を融合させた次世代戦略RPGです。人類滅亡後の荒廃した世界を舞台に、プレイヤーは最後の人間として「バイオロイド」と呼ばれる美少女キャラクターたちを指揮し、「鉄虫」という地球外生命体と戦います。

本作は、独特の世界観やストーリー設定、魅力的なグラフィックとBGMで構成されており、キャラクター収集と深い戦略性を伴うバトルの両方を楽しむことができます。緻密に描かれた世界を舞台に、プレイヤーはバイオロイドたちとの絆を深めながら、人類の生き残りをかけた壮大な物語を歩んでいきます。

・『ラストオリジン』 公式PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mzdQxXgUFQg ]

◆『ラストオリジン』アプリダウンロード

・iOS（App Store）

https://apps.apple.com/jp/app/id1469855842

・Android（Google Play ストア）

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pig.laojp.aos

・Windows PC（DMM GAMES）

https://www.last-origin.com/t/

◆『ラストオリジン』について

タイトル：ラストオリジン

ジャンル：次世代美少女×戦略RPG

運営：株式会社G・O・P

開発：VALOFE Co., Ltd.

対応OS：iOS / Android / Windows（DMM GAMES）

価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P（https://www.gopcorp.co.jp）は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」（https://www.pmang.jp）及び「GAMEcom」（https://customer.gamecom.jp）を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業（株式会社ゲームオン）の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

●コピーライト表記

(C)VALOFE Co., Ltd. & GOP Co., Ltd. All rights reserved.

※本プレスリリースに記載のある会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。