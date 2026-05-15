ベルギー発イヤーウェアブランド「Loop」、ハリー・スタイルズ監修ブランド「Pleasing」との初のコラボが実現

Loop BV

ベルギー発のイヤーウェアブランド「Loop（ループ）」は歌手で俳優のハリー・スタイルズが手掛けるライフスタイルブランド 「Pleasing」と初のコラボレーションを実施し、限定モデル「Pleasing x Loop Experience 2」を発売します。ハリー・スタイルズのワールドツアー「Together, Together」にあわせて、2026年5月15日（金）より開催地であるオランダ・アムステルダムにて先行販売を行い、日本では2026年5月下旬より両ブランド公式サイトにて順次販売を開始します。

本コレクションは、ハリー・スタイルズが手掛けるライフスタイルブランド「Pleasing」のミッションである「遊び心のある自己表現」を、独自の色彩で表現した2種類のラインナップで展開します。ライブ会場の熱狂をパワフルに描いたブルーのカラーを基調とした『Loud Enough』と、観客の一体感や想いを投影したピンクのカラーで表現した『Love Enough』の2色展開です。Loopのアコースティックチャンネルと独自のメッシュ設計により、クリアな音質を保ちながら17dBのノイズをカットし、耳への負担を軽減しながらライブの臨場感を損なうことなく楽しむことができます。

世界150カ国以上で愛用されるイヤーウェアブランド「Loop」は、これまでコーチェラやマクラーレンといった世界的アイコンとタッグを組んできました。今回の「Pleasing」とのコラボレーションでは、同ブランドが持つ独創的な世界観をデザインに落とし込むことで、耳栓という枠を超えイヤーウェアを洗練されたファッションアイテムへと進化させることを目指しています。

「Pleasing」クリエィティブ・ディレクター ハリー・ランバートのコメント

「『Pleasing』では、日常の何気ない瞬間を一生の思い出に変えるような体験づくりを大切にしています。私たちの創設者であるハリー・スタイルズも長年Loopを愛用していたこともあり、ライブやフェス体験を「より自分らしく、より特別な体験」にしてほしいという願いを込めて実現しました。多くの音楽ファンに向けて、クリアな音質と快適な付け心地を両立させたプロダクトを届けられることを嬉しく思います。」

Loop共同創設者 マールテン・ボーデウェスのコメント

「『Loop』は、ライブ音楽を楽しむ際の聴覚を保護することを習慣にしていきたいと考えています。今回の「Pleasing」とのコラボレーションは、その思いをさらに進化させる重要な一歩です。彼らの遊び心あふれるエネルギーと世界観を取り入れることで、この習慣をよりポジティブで個性的な自己表現のひとつとして、多くの人々が身近に感じられる体験へと変えていくことを目指しています。」

Pleasing x Loop Experience 2 限定モデル について

Loud Enough（カラー：ブルー）

価格：5,990 （円）

取り扱い場所：

Loop公式サイト ht(https://www.loopearplugs.jp/)tps://www.loopearplugs.jp/(https://www.loopearplugs.jp/Pleasing%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88)

Pleasing公式サイト pleasing.com(https://pleasing.com/)

Love Enough（カラー：ピンク）

価格：5,990（円）

取り扱い場所：

Loop公式サイト ht(https://www.loopearplugs.jp/)tps://www.loopearplugs.jp/(https://www.loopearplugs.jp/Pleasing%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88)

Pleasing公式サイト pleasing.com(https://pleasing.com/)

プリージング（Pleasing）について

Pleasingは、セルフケアは「自由で、感覚的で、表現豊かなものであるべきだ」という信念を持つライフスタイルブランドです。ウェルネスからアパレル、アクセサリーに至るまで、個性を尊重し、連帯感を分かち合うための日常の必需品を提案しています。

Loopについて

Loopは、ベルギーで誕生したスタイリッシュなイヤーウェアブランドです。アントワープに本社を置き、アムステルダム、ニューヨークにオフィスを構えています。現在までに800万以上の商品を販売し、150ヵ国以上、1,100万人を超える人々に愛用されています。Loopは、2018年以降15,275%の売上成長を記録し、「2024年世界で最も革新的な企業」リストに選ばれ、「世界で最も革新的な企業50社」の18位にもランクインしました。https://www.loopearplugs.jp/