【札幌近郊最大級！】チューリップ まもなく見頃！！(国営滝野すずらん丘陵公園）

チューリップ まもなく見頃！！

一般財団法人 公園財団2026.05.15撮影：3分咲き（カントリーガーデン上段「彩の丘」）春の滝野を彩るフラワーシーズン到来！

いよいよ今週末5/16（土）より「チューリップ・すずらんフェスタ2026」開幕！

今年は約120品種、23万球のチューリップが広大なカントリーガーデンを彩る風景をお楽しみいただけます。

上段はカラフルな色が混ざり合うモザイクアートのような花畑、下段は美しいアーチを描く虹の花畑となります。

上段は現在【３分咲き】、今後の気温次第で今週末には5～7分咲きとなる予想です。

また下段は現在【咲き始め】で、5月第4週前半に見頃を迎える予想です。

エリアごとの魅力を楽しもう！！カントリーガーデン

2026.05.15撮影：3分咲き（カントリーガーデン上段「彩の丘」）2026.05.15撮影：一部咲き始め（カントリーガーデン下段「虹の丘」）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/754_1_754631f4454795535132a85ada0b9e84.jpg?v=202605150451 ]チューリップ・すずらんフェスタ2026 :https://takinopark.com/tulipsuzurannfesta/過去撮影写真

約23万球のチューリップが広大なカントリーガーデンを彩る風景をお楽しみください。

カントリーガーデン上段の彩の丘はカラフルな色が混ざり合うモザイクアートのようなお花畑、下段の虹の丘は美しいアーチを描く虹のお花畑となります。

虹の丘（カントリーガーデン下段）過去撮影写真

虹をイメージした計12色によるボーダーデザインで、各ボーダーに6品種を植栽！

見る角度によって、様々な見え方が楽しめます。

彩の丘（カントリーガーデン上段）過去撮影写真

エリア毎にグラデーションが異なる10パターンの色の組み合わせを楽しめます。

花畑の中を通ったり記念写真を撮りやすいように、畑の中に園路を設けています。

KINOTOWN

今年も【令和7年度皇室献上品種】として選定されている富山県産チューリップ6品種が登場！

どのような花風景になるかお楽しみに♪

黄小町白雲プリンスクラウス乙女のドレスワールドファボリットとやまレッドパレット花壇（カントリーハウス横）過去撮影写真

ほのかに香る品種を集めた「フレグランスチューリップ」コーナー（1か所1品種）が今年も登場！

ぜひ香りをお楽しみください。

チューリップの香りは昼香性なので、昼間のほうが香りが強まる傾向があります。

香りのピークは7分から8分咲きがベスト！！

チューリップ木箱過去撮影写真

2025年10月に開催した「チューリップを植えよう」にてお客様に植えて頂いたチューリップ木箱をカントリーハウス前に展示します。ご家族やお友達と一緒に植えたチューリップを見てみよう！

チューリップ・すずらんフェスタおすすめイベント！！

今年の「チューリップ・すずらんフェスタ」は“学び”と“体験”をテーマとしたイベントを開催！

富山×滝野 たきのチューリップDay

チューリップについて詳しくなれる1日！

イベント限定のガーデンツアーやこの日しか開放しない場所からチューリップを眺めたり。他にも、飲食販売ブースも特別出店！滝野のチューリップを満喫しよう！！

協力：富山県花卉球根農業協同組合 / 有限会社コテージ・ガーデン

日程：5/19（火）

時間：10：00～15：00

料金：無料

定員：一部あり

場所：カントリーガーデン芝生広場他

【富山×滝野】たきのチューリップDay :https://takinopark.com/event/takinotulipday/チューリップクイズラリー

一面のチューリップが咲くガーデンを満喫しながらチューリップに詳しくなろう！

ラリー用紙は“チューリップ・すずらんフェスタ”のガイドにもなっているよ！！

日程：4/25（土）～5/31（日）

時間：9：00～17：00

料金：無料

定員：なし

場所：東口ゲート/中央口ゲート

チューリップクイズラリー :https://takinopark.com/event/tulipquiz/チューリップを上から見てみよう

普段は入れない【中央口屋上】から見えるカントリーガーデン“虹の丘”の景色は圧巻！！

特別な景色を見てみよう！

日程：5/23（土）・24（日）

時間：10：00～15：00（最終受付14：50）

料金：無料

定員：なし

場所：中央口A棟屋上

チューリップを上から見てみよう！ :https://takinopark.com/event/culipphotospot/チューリップ傘無料貸出

雨の日も晴れの日も楽しめる！

かわいいチューリップの傘を持ってガーデンを散策しよう！

一面のチューリップとかわいい傘を使ってお気に入りの写真を撮影してみよう！

日程：5/16（土）～5/31（日）

時間：9：00～17：00

料金：無料

定員：なし

場所：東口ゲート/中央口ゲート

チューリップ傘 無料レンタル :https://takinopark.com/event/tulip-umbrella/香りのチューリップ人気投票

チューリップの香りを嗅いだことはありますか？

フレグランスチューリップからお気に入りを選んで投票しよう！

おすすめの時間は昼間！！香りのピークは7分から8分咲きがベスト！！

日程：5/23（土）～5/31（日）

時間：9：00～17：00

料金：無料

定員：なし

場所：パレット花壇

香りのチューリップ人気投票 :https://takinopark.com/event/fragrancetulip/チューリップ掘り取り体験

掘り取りにもコツが！

スタッフの説明を聞いてきれいにチューリップを咲かせるように持ち帰ろう！

公園で咲いていたチューリップをお家でも咲かせてみよう！

日程：6/7（日）

時間：9:40～14:00（整理券配布 9:10～）

料金：無料

定員：当日先着2,000名

場所：カントリーガーデン中央口花畑

色とりどりの滝野の春 ～たきのフラワーリレー～

チューリップ掘り取り体験 :https://takinopark.com/event/horitori/早春の森を彩る山野草の女王“シラネアオイ”シラネアオイの群落：2026年5月10日撮影

様々な山野草を楽しめる「シラネアオイと春の野の花まつり」を5/17（日）まで開催中！

札幌市内中心部から少しの移動だけで、大自然を満喫できる滝野の森ゾーン・西エリア“自然博物園”ではこの時期、エリア全体で1500輪ほどの花を咲かせる「シラネアオイ」をはじめ「ヒトリシズカ」や「エンレイソウ」などの山野草の観賞や、野鳥観察をするお客様で賑わいます。

2026年度のシラネアオイは、雪解けが早かった影響などで5/9に見頃を迎えました。

また、今年度は5/9時点で約1,900輪の花・つぼみを確認しており、開園以来最多の開花数となりました。見頃は5/17頃まで続く見込みです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/754_2_026110c633ab8279de9795407c23ceb2.jpg?v=202605150451 ]公園の名前を冠する可憐な“スズラン”ドイツスズラン：過去撮影写真ピンクスズラン：過去撮影写真

うつむきながら小さな花を咲かせる姿が魅力です。実は管理が難しい植物であり、

現在、植栽エリアを限定して集中的に管理を行っています。

滝野の花々と一緒にキャンプを楽しもう！「オートリゾート滝野」

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/754_3_bb48a6cf56fa4c99af7fbb7e2cd75cae.jpg?v=202605150451 ]

5月に入り、キャンプシーズン到来！

雄大な自然の中にある滝野公園キャンプ場「オートリゾート滝野」には、フリーテントサイトや各種カーサイトをはじめ、初心者でも気軽にキャンプ体験を楽しめるキャビン（宿泊施設）もあり、様々なアウトドアニーズにお応えできる環境が揃っております。

また、キャンプ場からアクセス良好な公園でできる様々なアクティビティを満喫したり、公園に咲き誇る花々を楽しんだり、また、レンタサイクルで公園に点在している滝を巡ったりするのもオススメ。

滝野でしか味わえないアウトドア体験を思う存分お楽しみください！

お問い合わせ

詳細を見る :https://takinopark.com/camp/

国営滝野すずらん丘陵公園

札幌市公園緑化協会共同体 滝野管理センター 企画広報係

住所：北海道札幌市南区滝野247番地

TEL：011-594-2222

【各種SNSなど随時更新中！】

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