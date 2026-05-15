八王子市に出店！0円から不要品を譲り合う官民連携のリユース拠点「ジモティースポット八王子宇津木店」5/29オープン

株式会社ジモティー

株式会社ジモティー（以下、ジモティー）は、東京都八王子市（以下、八王子市）と2026年4月に締結したリユースに関する協定に基づき、「ジモティースポット八王子宇津木店」を2026年5月29日 にオープンします。当社は、以前にも八王子市にてジモティースポットを運営しておりましたが、新たな運営体制のもとで再出店する運びとなりました。この度オープンする店舗では、営業日・受取品の拡大、予約なしで持込が可能など、利便性も向上いたします。2025年度には全国の拠点で年間約4,300トンのごみ減量を達成しており、八王子市においても資源循環の加速と廃棄物処理コストの削減を目指します。

■ジモティースポットについて

ジモティースポットは、「まだ使えるけれど不要になったモノ」を地域内で譲り合うことが出来るサービスです。不要品を譲りたい方は予約なしで持ち込むだけで、次の必要とする人へつなぐことができます。譲り受けたい方は、地域の情報サイト「ジモティー」で商品情報を確認し、店舗で実物を見て購入・引き取りが可能です。リサイクルショップでは買取されないモノ、配送コストがかさむ家具まで、再販価値が低く捨てられがちな「まだ使えるモノ」を幅広くリユースしています。

【市民・自治体にとっての3つのメリット】

＜不要品を譲りたい方＞

・予約不要、手数料ゼロで、粗大ごみとして処分する手間とコストを削減できます。

＜譲り受けたい方＞

・手に取りやすい価格、または“無料”でリユース品を手に入れることができます。

(例. 炊飯器が300円、椅子が0円など)

＜自治体＞

・ごみの排出を抑制し、ごみ減量と地域内での資源循環を効果的に促進します。

■「ジモティースポット八王子宇津木店」の詳細

ジモティースポットの様子(写真は他店舗の様子)

「ジモティースポット八王子宇津木店」は、関東で長年トータルリユース事業を展開するツリード株式会社との協力により、地域に根差した運営を目指します。

【ジモティースポット八王子宇津木店】

・住所：八王子市宇津木町597-1

・オープン：2026年5月29日（金曜日）

・営業時間：10時～18時

・定休日：水曜日、年末年始

・持ち込み対象品：

家具、生活家電、子ども用品、スポーツ・レジャー用品、楽器

食器、本・CD、衣類、ペット用品 など

※持ち込みできるのは、八王子市民のみです(身分証要持参)

・店舗HP：https://jmty.jp/about/jmtyspot_hachioji

※サービス内容等は予告なく変更する可能性がございます。

■店舗オープンにあたってのご挨拶

【八王子市】環境部資源循環課

本市では、年間約4,000ｔの粗大ごみが排出されていますが、その中には、まだ使えるものも一定程度含まれています。こうした不要品のリユースを促進するため、株式会社ジモティー様との連携により、令和7年度までリユース実証事業を実施してまいりました。令和8年4月に、さらなるリユースの推進を目指し、同社と改めて協定を締結し、このたびジモティースポットを新たに開設いただくこととなりました。

本スポットは、再販価値の低いものまでリユースが可能であり、また、手続きが簡単で気軽にリユースができるため、市民の方が不要品を捨てる前にリユースへつなげられる選択肢を広げ、ひいては循環型社会の形成に寄与するものと期待しております。市民の皆様には、リユースの選択肢の一つとして、是非ご活用いただきたいと考えております。

【運営：ツリード株式会社】代表取締役 水野 孝基 氏

この度、八王子市にリユースの新拠点「ジモティースポット」をオープンいたします。

弊社はこれまで出張買取やお片付けのお手伝いをしながら、数多くの「物」と向き合ってきました。独自のルートを活かし、国内のみならず海外へもリユース品を届けておりますが、その一方で、再販価値が見込めずに廃棄せざるを得ない物の多さを日々痛感しております。

こうした問題を解決するため、私たちは「ゴミ削減」への意識が非常に高い八王子市の皆様と共に、地域に根ざした新しいリユースの形を築いていきたいと考えています。

捨てるには忍びないけれど、自分では使わない。そんな品々に新しい命を吹き込み、地域で循環させる架け橋となることが私たちの役割です。「ゴミが一番少ない八王子市」の皆様と一緒に、大切な資源を次の方へ繋ぐ場所を目指します。

皆様のお役に立てるよう誠心誠意努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

■全国でのごみ減量実績と今後の展望

ジモティーでは全国297自治体とリユースに関する協定を結び、うち39自治体でジモティースポットを運営しています。2025年には、全国の拠点で累計約140万点のモノがリユースされ、約4,300トンのごみ減量効果(*1)を生み出しました。今後2030年までにジモティースポットを329店舗へ拡大することを計画しています。これにより、年間約8.4万トン（店舗あたり年間254トン）(*2)のごみ削減を見込んでおり、これは日本全国で排出される粗大ごみ・衣類ごみの合計(*3)の約6％に相当します。

ジモティースポットは、今後も自治体や地域の事業者との連携を強化し、誰でも気軽にリユースができる拠点を設けることで、「譲る」という行動を「捨てる」のと同じくらい簡単な選択肢にしていきたいと考えています。リユースが当たり前の社会インフラを整備し、地域での暮らしをより豊かで持続可能なものにしてまいります。

▼自治体と連携したリユース促進の取組詳細

https://jmty.co.jp/ir/community/

*1 持ち込まれた不要品の平均重量、リユースされた件数から算出

*2 2025年ジモティースポット店舗平均実績（オープン翌月分から集計、営業日が限定的または一部小規模人口エリア除外）

*3生活系粗大ごみの収集量年間約86万トン(環境省 「一般廃棄物処理実態調査 令和５年度調査結果」)＋衣類の可燃・不燃ごみ量年間約48万トン(環境省「令和6年度循環型ファッションの推進方策に関する調査業務」報告書概要版（マテリアルフロー）より)

【連携を希望される自治体様】

地域内での資源循環の促進やごみの削減を検討されている、全国の地方自治体や企業からのお問い合わせをお待ちしております。

〈自治体様限定〉問い合わせフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepC3XJpQA5cTRAaTuK-kOw4oZiZ7NmgYmzbsIldhRzKsKZww/viewform

【ジモティースポットFC加盟店募集中！】

我々の理念や取り組みに深く共感いただき、ジモティースポットFC加盟店として

共に地域貢献性の高いサービスを創っていただける企業様を【全国で募集中】です。

地域のもったいないを活かし、新たな価値を生み出しませんか？

〈FC加盟店〉お問い合わせはこちらより :https://jmty.jp/info/jmtyspot_fc?srsltid=AfmBOooH2_Qkk-Ye2vnxd-q_zSt6vEHGJdg3DXCmw_GcGduFAJl7A4_h