船橋ケイバ 第3回開催〔6月1日（月）～6月5日（金）〕「若潮スプリント（SIII）」〔6月4日（木）〕、「2026地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップ」〔6月2日（火）〕を開催！

千葉県競馬組合

船橋ケイバでは、令和8年度第3回開催を6月1日（月）～6月5日（金）まで実施いたします。 今開催は、重賞レース「若潮スプリント（SIII）」〔6月4日（木）〕を中心に、次世代・若さ・未来を応援する「初夏のフレッシュウィーク」として開催いたします。 また、6月2日（火）には、全国の地方競馬を代表する騎手たちが集結する「2026地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップ」を船橋競馬場で開催いたします。

開催期間中は、若潮スプリントにちなみ若手ジョッキーにフィーチャーした「JOCKEYSじゃんけんトレカプレゼントキャンペーン」や、重賞開催日となる6月4日限定で実施する「重賞Luckyバッジチャレンジ」、初夏らしいグルメを楽しめる「FUNABASHIフレッシュグルメウィーク」など、フレッシュな企画を多数展開いたします。

さらに、キャロッタグリーティングやビギナーズカウンターなど、初心者やご家族でも楽しめる定番のイベントも実施し、初夏の船橋競馬場を盛り上げます。

■6月4日開催！若潮スプリント（SIII）とは？

2019年に南関東公営競馬で創設された3歳馬限定のスプリント競走で、2021年より重賞（SIII）に 格付けされました。当初は1000mで行われていましたが、2020年より現在の船橋競馬場ダート1200mに変更され、短距離路線を歩む素質馬たちが集う注目の一戦となっています。

競走名は、千葉県南部の海沿い地域を象徴する「若潮」に由来し、これから勢いを増していく若駒たちの 飛躍を期待する意味が込められています。優勝馬には、南関東3歳スプリント路線の主要競走である 「優駿スプリント」への優先出走権が与えられます。

昨年は町田直希騎手が騎乗する1番人気のベアバッキューンが優勝しました。

■6月2日開催！2026地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップとは？

全国の地方競馬を代表するトップジョッキーたちが集結し、「2026ワールドオールスタージョッキーズ」（JRA札幌競馬場）への出場をかけて争います。各所属場（ホッカイドウ、岩手、浦和、船橋、大井、川崎、金沢、笠松、愛知、兵庫、高知、佐賀）の勝利数上位騎手に加え、選定委員会が認定した2騎手を含む計14名が出場予定で、実施される3競走の着順に応じたポイントの合計で総合順位を決定します。

優勝騎手は地方競馬代表騎手としてJRAへ推薦されます。

全国各地の実力派ジョッキーたちが船橋競馬場に集結予定であり、船橋からは本田正重騎手が出場予定です。地方競馬を代表する騎手たちによる、熱い戦いにご期待ください。

■「初夏のフレッシュウィーク」開催連動イベント（予定）

※実施日や場所については、5/27（水）配信予定の確定版リリースをご確認ください。

※実施内容は変更となる場合がございます。

◎公式LINEお友達限定 企画「JOCKEYSじゃんけんトレカプレゼントキャンペーン」

「若潮スプリント（SIII）」にちなみ、若手ジョッキーにフィーチャーしたプレゼント企画を開催いたします。6月4日（木）、 若手ジョッキー５名（沖響主騎手・菅原吏久人騎手・椿聡太騎手・山本大翔騎手・所蛍騎手）のトレーディングカードの配布を予定しております。

※キャンペーンの詳細は、船橋ケイバ公式LINEおよびイベントホームページにて、5月27日（水）以降にご案内予定です。

◎重賞Luckyバッジチャレンジ（6/4限定イベント）

6月4日（木）「若潮スプリント（SIII）」の開催日にあわせて、オリジナルグッズや初夏にぴったりの賞品などが当たる抽選企画を実施いたします。さらに参加者全員に限定デザインのオリジナル缶バッジをお渡しします。※参加には、当日ご購入された1,000円以上（複数枚合算可）の船橋競馬未確定勝馬投票券または未確定キャッシュレス投票明細のいずれかの提示が必要です。

◎FUNABASHIフレッシュグルメウィーク

初夏の船橋競馬場を彩る“フレッシュ＆シェアグルメ”企画を開催！

爽やかでさっぱりと楽しめる初夏グルメやご家族やご友人同士でシェアしやすいフードなど、開催期間限定のフレッシュグルメが登場予定です。 競馬観戦とともに、船橋ケイバならではのグルメ体験もお楽しみください。

■おなじみの人気イベントやコンテンツも充実

◎FUNABASHIホリデーパーク ポニーふれあい体験

6月4日（木）、人気のポニーとのふれあい体験！かわいいポニーと楽しい時間をお過ごしください。

※混雑する場合には整理券を配布する場合がございます。

※ポニーの体調不良により、時間変更や中止の場合がございます。

そのほか、お子様に大人気の「キャロッタふわふわランド」や「キャロッタグリーティング」も実施予定です。また、開催期間中は「ハートビートライブ」も配信予定です。

■ホッカイドウ競馬×南関東４競馬場プレゼント抽選会＆北海道グルメキッチンカー

6月4日（木）、北海道グルメギフトカタログやホッカイドウ競馬オリジナルグッズが当たる抽選会ブースと北海道グルメ（ジンギスカン＆コアップガラナ）のキッチンカーが出店します！

※抽選会では、当日購入した1,000円以上の未確定馬券またはキャッシュレス投票券をご提示ください。

■公式ホームページ・公式SNS

◎船橋ケイバ

https://www.f-keiba.com/

◎船橋ケイバ公式SNS

（Ｘ）https://x.com/funabashi_keiba

（LINE）https://page.line.me/?accountId=691zheic

（Instagram）https://www.instagram.com/funabashi_keiba

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◎船橋ケイバ公式YouTube

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◎南関東4競馬場

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