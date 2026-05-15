世界を虜にする韓国発の３ピースバンドwave to earth（ウェーブ・トゥ・アース）、新章の幕開けを告げるニューシングル「heaven and hell」をリリース

The Orchard Japan

韓国ソウルを拠点とする３ピースバンドのwave to earth（ウェーブ・トゥ・アース）が、ニューシングル「heaven and hell」をリリース。明確に二分できない世界についての、瞑想的な楽曲が届けられた。意図的なミニマリズムに則った（ナイロン弦のギター、ミニモーグベース、CP70ピアノを基調とする）この曲は、世界中のリスナーに彼らの存在を知らしめたローファイ・ジャズというこれまでの持ち味から、静かに脱却。アルゼンチンの著名な映画監督モーリーン・フフナーゲルが手掛けたミュージックビデオは、メキシコ人のスタッフと、地元のサパテアードダンサーたちと共にメキシコで撮影された。このビデオは人が安全を感じ、力を得られる場所という概念を通して描かれた、勇気と愛の肖像であり、バンドが次にどこへ向かうのかを示す最初の兆しでもある。

wave to earth - heaven and hell

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=53Ot9E5QG_I ]

夢のようなサウンドスケープで北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、そしてアジアのオーディエンスを魅了してきた彼ら。韓国のインディーズバンドとして前例のない規模のワールド・ヘッドライン・ツアーを行ってきた2019年のデビュー以来、バンドはSpotifyで月間700万以上のリスナーを獲得し、ブレイク曲「seasons」のストリーミングは５億回を突破。2022年にインディーズレーベルWAVYと契約し、2023年に初のフルアルバム『0.1 flaws and all.』をリリースし、リードシングル「bad」はSpotifyのViral 50 Globalチャートで１位を記録した。

2024年のEP『play with Earth! 0.03』は、SpotifyのTop Album Debut Globalチャートで初登場５位を記録し、その後に行われた全29都市を巡る北米ツアーは全てソールドアウト。2024年から2025年にかけて、シカゴ、チリ、インドのロラパルーザ公演を含む100回以上のライブを実施。2024年3月、2025年１月には来日公演を行い、大盛況で迎えられている。2026年２月、バンドはソウルへと戻り、オリンピックホールで３夜連続公演を開催。全公演のチケットは数分で完売した。

wave to earth（ウェーブ・トゥ・アース）とは？

ボーカル＆ギター担当のDaniel Kim（キム・ダニエル）、ドラマーのDong Kyu Shin（ドン・キュー）、ベーシストのJohn Cha（ジョン・チャ）による３ピースバンド。韓国ソウルを拠点とし、ジャズドラムをベースとしてローファイなインディーポップをクリエイト。独自の季節感とドリーミーな空気感を漂わせる。“全て自主制作”をモットーとする彼らはレコーディングからミキシング、マスタリングまでの全行程をメンバー自身が行い、アルバムのアートワークや映像、ファッションといったアート全般のディレクションも自ら手掛けている。wave to earthというバンド名には、新たな波になること（become the new wave）、更にはバンドの世界観を世界に広げたいという願いが託されている。

リリース情報

wave to earth（ウェーブ・トゥ・アース）

ニューシングル「heaven and hell」配信中

配信リンク：https://orcd.co/wavetoearth_heavenandhell

レーベル：WAVY

■Music Video

「heaven and hell」https://www.youtube.com/watch?v=53Ot9E5QG_I

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ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト＆レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。