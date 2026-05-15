THULE、ウェルビーイングな暮らしを身近にするWork&Lifeポケット搭載のスタイリッシュな【Thule EnRoute】をリニューアルし、ミニバッグを加えて新発売！

ゼット株式会社

ゼット株式会社（本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之）が取り扱うスウェーデンのブランド 『THULE』（スーリー）は、仕事道具とパーソナルアイテムを分別する2気室構造のバックパック【Thule EnRoute Backpack（スーリー アンルート）】をリニューアルし、さらに小型バッグ3種を追加して2026年4月に発売しました。全7型、トレンドカラーを用いた最大5色にて展開します。

仕事帰りにワークアウトへ向かい、週末には旅やアウトドアへ。【Thule EnRoute】は洗練された北欧デザインにアウトドア着想の機能を携え、ウェルビーイングのニーズが高まる現代のアフター5や休日を充実させるバックパック。今回、バックパックのセキュリティとアクセス性、サステナビリティ向上に加え、気軽な街歩きをサポートする12Lバックパックやウォーターボトルホルダー、スリングバッグも新たに追加されました。

リリースページはこちら :https://zett-bag.jp/thule/news/2026/05/15/20850/

仕事後のパーソナルライフを大切にするWork&Lifeコンパートメント

スウェーデンのエレクトロポップデュオ。アイコナ・ポップの二人は新作モデルを着用。

バックパックは仕事道具とパーソナルアイテムを分別できる2気室構造「Work&Lifeコンパートメント」を装備。Work荷室はPC/タブレット、名刺入れやペン、A4ファイルなどのビジネスアイテムをまとめて収納。ノートPCを守るSafeEdgeスリーブは肉厚パッドとバッグを置く時の底突きを防ぐ上げ底構造で、出張の多い方でもPCを衝撃からしっかり保護します。

マチのあるLife荷室はかさ張るシューズや私物を収納。耐水素材のTPUポケットは、運動やシャワー後に使うスキンケア用品を安全に収納できます。平日もオンとオフを軽快に行き来できるモダンな荷室設計です。

WorkコンパートメントLifeコンパートメント

スタイリッシュな遠征リュックで休日レジャーからマラソンレースまで

仕事帰りのワークアウト、休日のお出かけ、スポーツ、週末アウトドアなど、アクティブライフを送る幅広い層に支持される本作。背面のメッシュパネルやデイジーチェーン、トレッキングボールホルダーなど、アウトドア対応の機能を搭載しています。スーツケースに固定するパススルーパネルを備え、出張・旅行も快適。スポーツ遠征や旅先でランニング・ワークアウトから一日を始める人に好評の30Lモデルはシューズ専用ポケットも装備します。世界的権威を受賞したThuleデザインチームが手掛けるミニマルかつ機能的なスカンジナビアデザインは、ビジネス・ファッション・アウトドアの境界を越え、あらゆるシーンにおいて洗練と快適さをもたらします。

Thule EnRoute Travel Backpack 30L

シューズ用ポケットとフルオープンできる開口でマラソン遠征や旅行・出張に活躍する汎用的なバックパック。

Thule EnRoute Backpack 26L

3205512/Black[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/579_1_15d777cc5b0e972f895f1891c7abe027.jpg?v=202605150151 ]トレーニングやランで便利なシューズ専用ポケット。旅の荷物をパッキングしやすいクラムシェル開口。

シューズなどのかさ張るギアと着替えや休日の必需品が余裕で入り、

ジャケット用メッシュポケットを装備したアクティビティに最適な容量のバックパック。

Thule EnRoute Backpack 23L

3205510/Quiet Green[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/579_2_c386d206bd778b072e14caae05050dc3.jpg?v=202605150151 ]大きなギアやスキンケア用品が入るLifeコンパートメント。ジャケットを出し入れしやすいメッシュポケット。

SafeEdge PCスリーブを搭載したWork荷室と、耐水TPUポケット付きのLife荷室の2気室構造。

仕事もアフター5や週末ハイキングも一つでこなすスカンジナビアデザインのバックパック。

Thule EnRoute Backpack 21L

3205505/Pale Yellow[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/579_3_e48fa0f010f1dc72b66e4894a989b841.jpg?v=202605150151 ]PCやビジネス小物を収納するWorkコンパートメント。私物やスキンケア用品が入るLifeコンパートメント。

オーガナイザーやスーツケース固定用パススルーパネル、セキュリティジッパーなどを装備。

重量0.6kgの軽量かつ高機能な1気室構造のデイパック。

Thule EnRoute Backpack 12L

3205500/Black[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/579_4_8bb2b4416fa2372e2f4c75d0842887ba.jpg?v=202605150151 ]PC保護スリーブやオーガナイザー付きのメイン荷室。夜間の視認性を強化する反射材。

必需品とノートPCの持ち運びに特化した1気室構造のコンパクト設計。

テールライトループを装備し自転車通勤でも安心のデイパック。

Thule EnRoute Sling Bag 2L

3205498/Soft Blue[表5: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/579_5_02e51fb4cbdbff0f7360b08afb4c32b2.jpg?v=202605150151 ]タブレットまたはノートPCが収まるメイン荷室。必需品にアクセスしやすいフロントポケット。

マグネット式フラップ搭載でアクセス性と安全性を両立。

洗練された外観に、フロントポケットやメッシュポケットによる高い整理収納性を秘めたミニマルなスリングバッグ。

Thule EnRoute Water Bottle Holder

3205496/Pale Yellow[表6: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/579_6_3581454e283c595aadba798042be7fe5.jpg?v=202605150151 ]豊富なスリーブで整理収納。必需品にアクセスしやすいジップ式フロントポケット。

最大1Lのボトルとスマホ・財布を整理して収納。

ハイキングやフェス、街散策に最適な、サステナブルでオールインワンのボトルホルダー。

3205492/Soft Blue[表7: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/579_7_98d8a87a61f30e868c11ad5a45121d49.jpg?v=202605150151 ]スマホをすぐに取り出せるメッシュポケット。必需品のカードを携帯できるジップポケット。

Thule EnRouteコレクション :https://zett-bag.jp/thule/thuleproducts/itemlist/search/?keyword=enroute

【ブルーサイン(R)とは】

ブルーサイン(R)はモノを製造する労働者、使用する消費者に対する安全性と、環境保護を目的とした繊維業界の自主基準です。世界最高レベルの厳格な基準に基づくブルーサイン認証システムによって、安全性および人と環境への影響が最小限に抑えられた素材、製品であることが証明されます。認証システムの原則は、素材の製造段階における水や土、空中への有害な成分の排出が最小限に抑制され、水などの資源消費が可能な限り削減されている事、製造、労働環境が健全かつ安全である事です。これにより、最終的な製品が厳格な安全要件を満たすだけでなく、消費者がサステナブルな製品を確信を持って購入することができます。

Thule Groupはブルーサインのパートナー企業として、サステナビリティへの取り組みをさらに強化し、より高い透明性を持って環境負荷の低減とお客様に対する安全性の保全を図ります。

https://www.bluesign.com/

【THULE】（スーリー）

1942年に設立されたTHULEは「Bring your life」をモットーに、アクティブな人々が、安全、簡単、スタイリッシュに大切な物を運ぶ為のプレミアムな製品を幅広く展開しています。

THULEはベースキャリア、ルーフボックス、サイクルキャリア、ウォータースポーツ、ウィンタースポーツキャリア、パソコン、カメラバッグ、アウトドアバックパックから、スポーツ用ベビーカー、自転車チャイルドシート、サイクルトレーラー等お子様関連の製品までをデザイン、製造し、その製品は世界140か国以上で販売されています。THULEはThule Group最大のブランドです。

・THULE BAG 公式サイト

https://zett-bag.jp/thule/

・@zett_thule公式インスタグラム

https://www.instagram.com/zett_thule/

・@zett.thule公式フェイスブック

https://www.facebook.com/zett.thule/

・消費者・読者からのお問い合わせ先

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フリーダイヤル：0120‐276‐010

お問い合わせフォーム：https://zett.jp/inquiry/

WEB︓https://zett-bag.jp/thule/

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