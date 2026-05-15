嚥下食に“香り”という新たな選択肢を。BOVスプレーで広がる食体験の可能性。

株式会社三谷バルブ

株式会社三谷バルブは、食品向けスプレー技術「スプレーフード」を活用し、嚥下（えんげ）に不安のある方に向けた“香りによる食体験”の可能性を探る試食会を実施しました。

試食会は、菜園料理家・藤田承紀シェフ、一般社団法人mogmog engine の協力のもと、千葉県の障がい者就労移行支援事業所「カフェさんびお」にて実施。食事支援が必要な子どもたちとそのご家族に向け、藤田シェフ考案の嚥下食メニューにスプレーフードを組み合わせて提供しました。

記事はこちら :https://mitanijam.com/3fvoice08/

嚥下食における“香り”の課題

嚥下に不安のある方の食事では、安全性を優先するため、ミキサー食やペースト状の食事が用いられることがあります。

仕上げにスプレーをかけて香りを演出

一方で、形状が変わることで料理本来の見た目や香りが伝わりにくくなり、「何を食べているのか分かりにくい」「食事への意欲が湧きにくい」といった課題につながる場合があります。

そこで三谷バルブは、BOV（Bag on Valve）スプレーを活用し、料理に“香り”という感覚価値を加えることで、嚥下食における食体験の可能性を広げられると考えました。

BOVスプレーを活用した取り組み

BOV（Bag on Valve）は、内容物を袋の中に保持し、噴射剤と分離した状態で吐出できる構造です。そのため、内容物が空気に触れにくく、香りや品質を保ちやすいという特徴があります。



今回の取り組みでは、このBOVスプレーの特性を活かし、食材や料理の香りをスプレーとして届けることで、噛む・飲み込むことに不安のある方にも、食事の楽しさやおいしさを感じていただく可能性を探りました。

https://mitanijam.com/bag-on-valve/

試食会について

今回の試食会では、藤田承紀シェフが、スプレーフードの香りや使い方を踏まえた嚥下食メニューを考案しました。提供されたメニューは以下の3品です。

苺とゆり根のムース × 橘オイル鶏肉とカリフラワーの煮込み × エルブ・ド・プロヴァンスオイルニョッキのトマトソース × バジルオイル

スプレーフードは、料理の表面に吹きかけるだけでなく、ピューレやマッシュ状の食材に混ぜ込むことで、香りや油分を料理全体になじませる使い方も試されました。

藤田シェフからは、「ただ香りを足すだけではなく、料理を完成させる要素として使える」という評価もあり、嚥下食における新たな調理表現につながる可能性が示されました。

香りが引き出す食体験の変化

試食会に参加したご家族からは、スプレーフードの香りによって、子どもたちの食事への反応に変化が見られたという声が寄せられました。

食べる前に香りを感じることで、「これからおいしいものが来る」という期待感が生まれ、食事への関心につながったと考えられます。

また、口に含んだ後に鼻へ抜ける香り、いわゆる「レトロネーザル・アロマ」によって、料理のおいしさをより感じやすくなることも期待されています。

今回の試食会を通じて、スプレーフードの“ひと吹き”が、嚥下食において失われがちな“香り”を補い、食事をより楽しみのある体験へ変える可能性が見えてきました。

藤田承紀シェフ コメント

笑顔がはじけた試食会の様子

スプレーフードは、ただの調味料ではなく、料理を完成させる要素として使えると感じました。

嚥下に不安のある方の食事においても、香りによって食べる喜びを広げられる可能性があります。困っている人を幸せにできる料理を、これからも作っていきたいです。

【関連リンク】

MiTANi jam ウェブサイト https://mitanijam.com/

MiTANi jam 公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/mitani_design

株式会社三谷バルブについて

私たち三谷バルブは、スプレー製品に使われるエアゾールバルブやポンプ、スプレーの開発・製造・販売を行っています。

日本で初めてエアゾールバルブの国産化に成功し、現在では国内トップクラスの生産規模へと成長しました。

私たちの技術は、化粧品や医療品、日用品、工業用品など、さまざまな製品に活用されています。普段何気なく手に取るスプレー製品の“使いやすさ”を、見えないところから支えている会社です。



コーポレートサイト：https://www.mitanivalve.com/

藤田 承紀（ふじた よしき）シェフについて

菜園料理家。食×福祉のプロデューサー、NPO法人BALLOON副理事長。

元プロダンサー。怪我からの回復過程で食の重要性を実感し、イタリアでの修行を経て料理家へ。自身の難聴やてんかんの経験を背景に、現在は福祉施設のメニュー監修など、食・福祉・農をつなぐ活動を続けています。

https://fujitayoshiki.com

一般社団法人mogmog engineについて

「食事支援を、もっとおいしく、もっとたのしく」を掲げ、摂食嚥下障害など食事支援が必要な子どもを持つ親たちが中心となって設立。情報共有コミュニティの運営や企業とのコラボレーションを通じ、誰もが気軽に食を楽しめるインクルーシブな社会の実現を目指しています。

https://snack-toromi.com

試食会場

カフェさんびお（CAFE SYMBIOSE）について

千葉県千葉市若葉区加曽利町1751-1

障がい者の一般就労を目指す訓練の場として運営されているカフェ。開放的な店内で本格的なメニューを提供しており、藤田シェフがメニュー監修や調理指導に携わっています。

https://maps.app.goo.gl/cqowS9ULGdPDds38A