Coupa、Rossum社の買収によりエンドツーエンドの自律的支出管理を加速（抄訳版）

Coupa株式会社

ネバダ州ラスベガス、 2026年5月12日 - 自律的支出管理（Autonomous Spend Management）のリーディングプラットフォームであるCoupaは本日、インテリジェント文書処理（IDP）におけるAIファーストのマーケットリーダーであるRossum（ロッサム）社を買収したことを発表しました。

今回の買収は、買掛金（AP）チームの複雑な請求書処理を自動化してきた両社のパートナーシップをさらに強化するものです。IDP（インテリジェント文書処理）の機能をCoupaのポートフォリオ全体に拡張することで、エージェト型AI（自律型AIエージェント）による自律型支出管理を実現します。

すでに多くのお客様が、CoupaプラットフォームのAP機能に組み込まれたRossumの機能から多大な価値を得ています。今後は、トランザクション特化型の大規模言語モデル（T-LLM）を搭載したRossumのIDP技術を活用することで、直接材・間接材の支出における複雑な請求書処理の高速化、大幅なコスト削減、およびデータ管理の強化が可能になります。

Rossumは、従来のOCR（光学文字認識）技術とは一線を画す、AIファーストを前提に設計されたアーキテクチャを提供します。そのトランザクション・インテリジェンスは、数千万もの文書でトレーニングされた独自のドメイン特化型モデルによって支えられており、各顧客独自の文書セットから継続的に学習することで、価値創出までの期間（Time-to-Value）を短縮します。これをCoupaの自律型エージェント「Navi」と組み合わせることで、お客様はS2P（Source-to-Pay, 調達から支払）プロセス全体を通じてIDPのメリットを最大限に享受できます。

Coupa CEO リー・ターナーのコメント

「Rossumは、この分野のあり方を根本から変える存在（ゲームチェンジャー）です。2024年来の強力なパートナーである同社と、S2P（調達から支払）の全領域において統合することは、計り知れない価値があると確信しています。これまでの買掛金（AP）管理や請求書処理で証明された両社の相乗効果を、Coupaプラットフォーム全体に拡張し、RossumのT-LLM（トランザクション特化型大規模言語モデル）とAIファーストの技術を適用することで、将来的にさらなる大きな価値を創出していきます。私たちは過去20年間で、お客様に3,000億ドル以上のコスト削減をもたらしてきました。これからはRossumと共に、比類なき意思決定・インテリジェンス・システムを構築し、次の5年間でさらに3,000億ドルの削減を支援できると信じています」

Rossum CEO兼共同創設者 トマーシュ・ゴガール氏のコメント

「Coupaへの参画は、長年にわたり『AIファースト』の文化を共有しパートナーシップを築き上げてきたRossumにとって必然的なステップです。当社の独自技術であるT-LLMと、Coupaが持つ10兆ドルに及ぶ膨大なデータセットを組み合わせることで、即座にお客様へ価値を提供し、世界の商取引の仕組みを根本から変革できると確信しています。ビジネスにおけるAIの導入と活用が急速に加速しているこの重要な時期に、Coupaの一員となれることを心から嬉しく思います」

現在開催中のCoupaの年次イベント「Inspire(https://inspire.coupa.com)」では、展示ホールや各セッションを通じて、CoupaとRossumの統合がもたらす革新的な力について詳しくご紹介しています。

また、6月9日に開催予定のウェビナーでは、CoupaとRossumの組み合わせがいかにS2P（調達から支払）のプロセスを強化し劇的に変革できるかについて詳しく解説いたします。ぜひ[こちらから(https://connect.coupa.com/register/delivering-autonomous-spend-management/)]ご登録ください。

本取引において、Coupa側は Kirkland & Ellis LLP が法務顧問を務めました。

一方、Rossum側は Guggenheim Securities, LLC が独占的財務アドバイザーを、Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP が法務アドバイザーを務めました。

以上

※本リリースの原文はこちら(https://www.coupa.com/newsroom/coupa-acquires-rossum-to-accelerate-end-to-end-autonomous-spend-management/)をご覧ください。

Coupaについて

CoupaはAIの力で企業の支出を最適化する、自律型支出管理の最先端プラットフォームです。 20年の実績を持つCoupaは、3,200社を超えるお客様コミュニティから生成される9.5兆ドル規模の取引データを学習したAIエージェントにより、1,000万社以上のバイヤーとサプライヤーを統合し、 双方の取引をシームレスに自動化します。 Coupaは、企業の利益拡大を推進する「Margin Multiplier(TM)」として機能します。詳細はcoupa.co.jp(https://coupa.co.jp/)、またはFacebook(https://www.facebook.com/coupajapan/)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/coupa-japan/)、X (Twitter)(https://x.com/Coupa)をフォローしてご確認ください。

Rossumについて

Rossumは、サプライチェーンにおける文書業務自動化の基盤となるプラットフォームを提供しており、グローバル企業が物品およびサービスのサプライチェーン全体における極めて複雑な文書フローを習得することを可能にします。同社はインテリジェント文書処理（IDP）の分野をリードし、高度なトランザクション文書自動化プラットフォームを世界中の企業に提供しています。圧倒的な生産性と正確性の向上に焦点を当てたRossumの「AIファースト」かつ「クラウドネイティブ」なアプローチは、ビジネスワークフローをエンドツーエンドで変革し、リスクへの対処、ビジネス関係の強化、そして取引データからのリアルタイムな戦略的インサイトの創出を実現します。