【Herve Chapelier（エルベシャプリエ）】日本限定「ドラジェ（桜色）タグ」が彩る特別な舟型ショルダーを発売

株式会社サニーサイドアップ

フランスのバッグブランド「Herve Chapelier（エルベシャプリエ）」は、人気の舟型ショルダーバッグ『2885』より、「ドラジェ（桜色）タグ」を配した特別なコレクションを発売いたしました。

■ 定番の枠を超えた、遊び心あふれる限定ディテール

エルベシャプリエのバッグの佇まいを象徴する、ブランドタグ。通常はグリーンが配されるこのパーツに、日本限定カラーである「ドラジェ（桜色）」をあしらいました。 ベースとなるバッグのカラーは、タイムレスな魅力で支持され続ける「ノワール（ブラック）」と「パンサーブラン」。 タグの色に合わせてストラップ（紐）のカラーも厳選し、3つの洗練された配色を実現しました。

■ 商品ラインナップ

それぞれのカラーに合わせたこだわりの配色が、日常のコーディネートに新鮮な華やぎをプラスします。

パンサーブラン × ルージュ

洗練されたモノトーンのパンサー柄に、鮮やかな赤のストラップとピンクタグが絶妙なコントラストを描く一品。

▶ オンラインストアで見る(https://store.hervechapelierjapon.com/products/2885fst)

ノワール × ルージュ

シックなブラックのボディを、赤いストラップが引き立てるモダンな配色。ピンクタグが柔らかな印象を添えます。

▶ オンラインストアで見る(https://store.hervechapelierjapon.com/products/2885cst)

ノワール

落ち着いたトーンでまとめつつ、ピンクタグをアクセントにした、さりげない限定感が魅力のモデル。ストラップは定番の濃いブラウン。

▶ オンラインストアで見る(https://store.hervechapelierjapon.com/products/2885ctd)

■コンパクトながら頼れる収納力。名品「2885」の機能美

舟型ショルダー「2885」は、小ぶりなサイズ感と使い勝手の良さから、多くの方に愛されているロングセラーモデルです。底面にしっかりと取られた広いマチは、スマートフォン、ポーチなど、お出かけに必要な小物をスマートに収納可能。軽くて丈夫なナイロン素材を使用しており、デイリーユースに最適です。 荷物を入れた際に生まれる立体的な舟型シルエットは、エルベシャプリエならではの美学を感じさせます。

今しか出会えない特別なカラーリングを、ぜひ店頭やオンラインストア(https://store.hervechapelierjapon.com/)でご覧ください。

■商品詳細

・型番/価格：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/167922/table/24_1_c2c3b2f26f8d14deee6c8485b55b62b7.jpg?v=202605151251 ]

・サイズ：幅26×高さ16×マチ13.5cm

・取り扱い店舗：日本国内店舗、オンラインストア

【店舗情報】

・エルベシャプリエ店舗一覧

https://hervechapelierjapon.com/store/storelist.html

・エルベシャプリエ公式オンラインストア

https://store.hervechapelierjapon.com

エルベシャプリエについて

1976年創業。美しい色、高品質な素材、ユニバーサルなデザインが魅力のフランス・パリのバッグブランド。ブランドのアイコンともいえる舟型トートは、シンプルで飽きのこないデザインで幅広い年代から支持され続けている。ブランド創業時より、流行に左右されることなく美しいフォルムを作り続け、今なおほぼすべての製品をフランス国内で生産し、物づくりへの真摯な姿勢を貫いている。

ブランド公式サイト：https://hervechapelierjapon.com/

公式Instagram：＠herve_chapelier_japon(https://www.instagram.com/herve_chapelier_japon/)

株式会社サニーサイドアップ（東京都・中央区）はエルベシャプリエ（Herve Chapelier）の正規代理店です。

社名：株式会社サニーサイドアップ

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-13-8 第一大倉ビル1F

URL：https://www.sunnysideup-inc.com/