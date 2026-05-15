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成蹊大学、5月25日に講演会「金融機関におけるデータアナリティクスの進展」を開催 ―Society 5.0研究所主催第20回講演会―
成蹊大学（東京都武蔵野市、学長：森 雄一）は、2026年5月25日（月）に成蹊大学Society 5.0研究所主催講演会「金融機関におけるデータアナリティクスの進展 」を開催します。当講演会ではみずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から井口 亮氏をお招きし、講演いただきます。
銀行をはじめとする金融機関の現場でも、機械学習や統計科学、生成AIの活用が進んできています。本講演会では、金融ドメインにおけるデータアナリティクスの特徴・アプローチに加え、今後取り組むべきチャレンジ・課題について説明します。
概要は以下の通りです。
開催日時
2026年5月25日（月）15時10分〜16時40分（開場14:30）
会場・定員
成蹊大学4号館ホール 申込不要
※直接会場にお越しください。
講演者（敬称略）
井口 亮：みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社 データアナリティクス技術開発部長
（司会）
伊藤 敬介：成蹊大学Society 5.0研究所 客員フェロー/早稲田大学大学院経営管理研究科 教授
プロフィール等詳細は公式ウェブサイト（https://www.seikei.ac.jp/university/sss/）をご参照ください。
資格
一般・学生
主催
成蹊大学 Society 5.0研究所
補足資料
YouTube公式チャンネルにて、講演会動画を公開しております。併せてご覧ください。
Society 5.0研究所：https://www.youtube.com/@Society5.0_official
アジア太平洋研究センター: https://www.youtube.com/@caps_official
▼講演会に関する問い合わせ先
成蹊大学Society 5.0研究所（アジア太平洋研究センター内）
TEL: 0422-37-3781
E-mail: sss@jc.seikei.ac.jp
公式サイト：https://www.seikei.ac.jp/university/sss
▼本件に関する問い合わせ先
成蹊学園企画室広報グループ
TEL：0422-37-3517
FAX：0422-37-3704
メール：koho@jim.seikei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
銀行をはじめとする金融機関の現場でも、機械学習や統計科学、生成AIの活用が進んできています。本講演会では、金融ドメインにおけるデータアナリティクスの特徴・アプローチに加え、今後取り組むべきチャレンジ・課題について説明します。
開催日時
2026年5月25日（月）15時10分〜16時40分（開場14:30）
会場・定員
成蹊大学4号館ホール 申込不要
※直接会場にお越しください。
講演者（敬称略）
井口 亮：みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社 データアナリティクス技術開発部長
（司会）
伊藤 敬介：成蹊大学Society 5.0研究所 客員フェロー/早稲田大学大学院経営管理研究科 教授
プロフィール等詳細は公式ウェブサイト（https://www.seikei.ac.jp/university/sss/）をご参照ください。
資格
一般・学生
主催
成蹊大学 Society 5.0研究所
補足資料
YouTube公式チャンネルにて、講演会動画を公開しております。併せてご覧ください。
Society 5.0研究所：https://www.youtube.com/@Society5.0_official
アジア太平洋研究センター: https://www.youtube.com/@caps_official
▼講演会に関する問い合わせ先
成蹊大学Society 5.0研究所（アジア太平洋研究センター内）
TEL: 0422-37-3781
E-mail: sss@jc.seikei.ac.jp
公式サイト：https://www.seikei.ac.jp/university/sss
▼本件に関する問い合わせ先
成蹊学園企画室広報グループ
TEL：0422-37-3517
FAX：0422-37-3704
メール：koho@jim.seikei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/