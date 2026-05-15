成蹊大学（東京都武蔵野市、学長：森 雄一）は、2026年5月25日（月）に成蹊大学Society 5.0研究所主催講演会「金融機関におけるデータアナリティクスの進展 」を開催します。当講演会ではみずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から井口 亮氏をお招きし、講演いただきます。

銀行をはじめとする金融機関の現場でも、機械学習や統計科学、生成AIの活用が進んできています。本講演会では、金融ドメインにおけるデータアナリティクスの特徴・アプローチに加え、今後取り組むべきチャレンジ・課題について説明します。

概要は以下の通りです。

開催日時

2026年5月25日（月）15時10分〜16時40分（開場14:30）

会場・定員

成蹊大学4号館ホール　申込不要

※直接会場にお越しください。

講演者（敬称略）

井口　亮：みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社 データアナリティクス技術開発部長

（司会）

伊藤　敬介：成蹊大学Society 5.0研究所 客員フェロー/早稲田大学大学院経営管理研究科 教授

プロフィール等詳細は公式ウェブサイト（https://www.seikei.ac.jp/university/sss/）をご参照ください。

資格

一般・学生

主催

成蹊大学 Society 5.0研究所

補足資料

YouTube公式チャンネルにて、講演会動画を公開しております。併せてご覧ください。

Society 5.0研究所：https://www.youtube.com/@Society5.0_official

アジア太平洋研究センター: https://www.youtube.com/@caps_official

▼講演会に関する問い合わせ先

成蹊大学Society 5.0研究所（アジア太平洋研究センター内）

TEL: 0422-37-3781

E-mail: sss@jc.seikei.ac.jp

公式サイト：https://www.seikei.ac.jp/university/sss

▼本件に関する問い合わせ先

成蹊学園企画室広報グループ

TEL：0422-37-3517

FAX：0422-37-3704

メール：koho@jim.seikei.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/