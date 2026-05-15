2026年夏 ReFa オーラルケアカテゴリ参入のお知らせ

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』は、2026年夏、新たにオーラルケアカテゴリに参入いたします。



これまで追求してきた「VITAL BEAUTY」の可能性を広げる新たな領域として、口元から美しくなるReFa オーラルビューティーケア カテゴリを立ち上げ、5アイテムから順次発売予定です。



今後さらにラインナップを拡充し、より多くのお客様に美しくなる喜びをお届けしてまいります。

■『ReFa』ブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜『ReFa』ブランドサイト＞

http://www.refa.net/

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■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、BEAUTY、HEALTHの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/