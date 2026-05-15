子どもたち100名を無料招待した『映画 えんとつ町のプペル～約束の時計台～』貸切上映会にて代表・市ノ澤が登壇

株式会社リーベルタッド

「経営者に、数字に縛られない真の自由を」をコンセプトに、オンライン経営改善・資金繰り支援を行う株式会社リーベルタッド（本社：茨城県守谷市、代表：市ノ澤 翔）は、代表・市ノ澤が協賛し100名の子どもを無料招待した『映画 えんとつ町のプペル～約束の時計台～』の貸切上映会を開催いたしました。

本イベントでは代表の市ノ澤が上演前に登壇し、財務コンサルタントとして多くの中小企業を支援してきた視点を交えながら、来場した子どもたちへ「挑戦する勇気」と「夢を持つことの大切さ」を伝えました。

株式会社リーベルタッドは、次世代の子どもたちへの支援活動を今後も継続し、子どもたちが自らの夢を具体的な目標に変え、勇気を持って挑戦の一歩を踏み出せるよう、地域社会への貢献活動を推進していきます。

■登壇の内容

上映前、多くの中小企業を再建してきた財務のプロとして、弊社代表・市ノ澤が登壇しました。自身が支援してきた経営者たちの姿を通じ、夢に向かって挑戦することの意義について、子どもたちへ伝えました。

●諦めずに挑戦し続ける大人たちの姿

財務コンサルタントとして、多くの経営者が悩みながらも諦めずに前進し、目標を達成して輝く姿を間近で見てきた経験を共有しました。

●夢への不安との向き合い方

夢を追いかける中で迷いや不安を感じることがあっても、ひたむきに挑戦を続ければ必ず道が開けると強調しました。

●次世代の挑戦を支える存在の表明

失敗を恐れず最初の一歩を踏み出すことの大切さを伝え、子どもたちの挑戦を支える大人が社会に存在することを示しました。

■参加した子どもたちの声

当日、参加した子供たちと

上映およびスピーチ後、子どもたちからは「自分も挑戦したい」という前向きな声や、具体的な決意が寄せられました。

「上映会に招待していただき、ありがとうございました。みんなで一緒に映画を観ることができて、とても楽しかったです」

「プペルの映画、面白かっただけでなく、心に残りました。見ることができて本当によかったです」

■株式会社リーベルタッド 会社概要

中小企業経営者の「孤独な経営」を終わらせ、経済的自由と時間の両立を支援する企業です。オンライン経営改善や資金繰り支援をはじめ、多角的な経営支援を展開しています。

【会社概要】

法人名：株式会社リーベルタッド

代表者：市ノ澤 翔

所在地：茨城県守谷市御所ケ丘 2-3-6 安彦ビル103

事業内容：MAS監査 経営計画策定支援、財務支援、税務支援、事業再生支援 ほか

コーポレートサイト: https://monolith-partners.net