【新商品】【親子遊び】磁石でくっつく知育玩具ピタゴラスにパパもママも一緒に楽しめる新商品が登場！

はじめての家族あそび向けセット

ピープル株式会社

知育玩具として愛されている「ピタゴラス」。改めて愛用者の声を聞いたり、イベント等を通じて実際に遊んでいる様子を観察したりする中で、「家族みんなで楽しめるおもちゃ」という魅力も見えてきました。ママと形や色を探して一緒に組み立ててみたり、パパが黙々と組み立ててそれを子どもが喜んだりするなど、親子それぞれが自然に関わり合いながら、同じ時間を楽しんでいる姿が多く見られます。

また、ピタゴラスの程よい磁力が「何度も壊して作り直せる」という遊びの面白さを生み出し、「次はこれを作ってみよう」「もう一度挑戦してみよう」と家族みんなで繰り返し遊びたくなるのも魅力の１つです。自由度が高く遊び方に正解が無いからこそ、それぞれの親子に合った楽しみ方が自然に広がっていきます。

そこで、今回シリーズではじめて「親子で遊ぶ」のに着目しセット組みをした新商品「1歳のファミリーピタゴラス」を発売します。 1歳から扱いやすい色味やかたち、動物・車パーツなど、親子で遊ぶのに最適なセット内容になっています。

1歳からオススメな理由

磁石同士くっつく場所を探して、親子でかんぱーい♪

磁石をくっつけたり、組み立てたり… 一見、１歳だとまだ難しいかも？と思うかもしれませんが、親のサポートが加わることで１歳からでも子供の好奇心をぐんと広げることができるのがピタゴラスシリーズの魅力です。

「1歳のファミリーピタゴラス」なら、自然と親子で一緒に磁力を楽しんだり、色やかたち・動きに触れたりなど、簡単な遊び方から始めることができるので、シリーズの導入にぴったりです。

家族の絆を紡ぐだけでなく、ピタゴラスに長く触れることで、自分で考えて作品を作る力や立体を理解する力が伸び、大人の想像を超える作品を作れるようになることが期待されます。

家族での遊び方が分かるガイド付き

子どもの創造力を育むだけでなく、家族のコミュニケーションも広がります。

「どうやって子どもと一緒に遊べば良いか分からない」「上手く教えてあげられるか不安…」そんなパパママのために、家族あそびのヒントやアドバイス、ピタゴラスで遊びを広げるためのヒントを多数掲載した”親子遊びガイド”が付属しています。

作り方のお手本だけでなく、具体的な声掛けの提案など、家族での遊び方を大切にした内容になっています。

【商品情報】

商品名：1歳のファミリーピタゴラス(R)

対象年齢：1歳以上

メーカー希望小売価格：7,150円（税込）

セット内容：全21パーツ+ガイド

商品HP：https://www.people-kk.co.jp/toys/pythagoras/1saifamily.html

発売日：2026年6月上旬

ピタゴラスとは？

ピタゴラス(R)は不思議な磁石でピタッ！とくっつく知育玩具です。中学校の数学の先生が図形や立体を分かりやすく教えるためにつくった教材を、幼児や小学生にも楽しく使ってほしいという思いから生まれました。

1992年の発売から「空間認識力が育つ」「後々の算数に役立つ」と多くの子どもたちや保護者の方に支持されています。

※ピタゴラス(R)はピープル株式会社の登録商標です。

※類似品にご注意ください。

ピタゴラス公式HP：https://www.people-kk.co.jp/toys/pythagoras/lineup.html

公式Instagram：https://www.instagram.com/pytha_people/

ピープル株式会社 会社情報

「子どもの好奇心がはじける瞬間をつくりたい！」をパーパスに掲げ、玩具をはじめとした商品やサービスの企画開発・販売を行っております。

社名：ピープル株式会社

代表：取締役兼代表執行役 桐渕真人

設立：1982年2月 玩具事業創業

資本金：2億3880万円

従業員数：40名

本社所在地：東京都中央区東日本橋2-15-5 VORT東日本橋

会社HP：https://www.people-kk.co.jp/ (https://www.people-kk.co.jp/)

東証スタンダード上場｜証券コード：7865

一般のお客様のお問合せ

お問い合わせ先：ピープルお客様相談係

電話番号：03(3862)3739

※月～金曜日(祝日を除く)10:00～12:00・13:00～15:00

HP：https://www.people-kk.co.jp/contact/forcustomer.html