韓国旅行の利便性向上を目的とした業務提携に関する覚書締結のお知らせ

株式会社SBJ銀行

株式会社SBJ銀行（東京都港区、代表取締役社長：並木 稔、以下「当行」）は、韓国観光公社（韓国、江原特別自治道原州市）、忠北文化財団（韓国 忠清北道清州市）、忠南文化観光財団（韓国 忠清南道礼山郡）と共同で、日本のお客さまへ韓国忠北・忠南地域観光の利便性向上を目的とした4社間での業務提携に関する覚書を締結いたしましたので、お知らせいたします。

1.締結日

2026年5月14日

2.業務提携の概要

主な協業内容

(1) 「ニッコリ日韓プラットフォーム※1」を通じた忠北・忠南地域の観光情報や魅力あるコンテンツの発信

(2) 「SBJトラベルKデビット※2」を活用した空港施設、ホテル・飲食店・観光施設の優遇クーポンの提供

(3) 忠北・忠南地域を訪れるお客さまへの限定記念品提供等

当行は、韓国金融グループである新韓銀行の日本現地法人として、日本において、お客さまに多様な金融サービスを提供してまいりました。また開業以来、【日韓の架け橋】の理念を掲げ、「ニッコリ日韓プラットフォーム」、や韓国専用のデビットカードである「SBJトラベルKデビット」など、日本と韓国の相互発展を目指した商品・サービスの提供に取り組んでまいりました。

近年、日本人観光客の韓国旅行需要は、ソウル中心から地方都市へ広がりつつある一方で、地方観光の情報不足や交通・決済の不便さが課題となっております。

今回の業務提携により、「ニッコリ日韓プラットフォーム」を通じて韓国の忠北・忠南地方の地元グルメや隠れた名所などの最新の観光情報提供や、魅力ある地方観光のコンテンツ発信、「SBJトラベルKデビット」を利用した韓国清州国際空港内の手荷物預かりサービスの割引や、忠北・忠南地域を訪れるお客さまへの限定記念品提供等、より便利で快適な韓国旅行体験の実現を共同で目指してまいります。

※1「ニッコリ韓国プラットフォーム」は、当行口座保有のお客さまを対象に、韓国コスメ、食品、免税店、家電等の韓国に関連する企業や団体より特別な優待や割引特典が受けられるサービスです。

詳細はこちらから https://www.sbjbank.co.jp/lp/account/niccori/(https://www.sbjbank.co.jp/lp/account/niccori/)

※2「SBJトラベルKデビット」は、2026年1月に新規リリースした韓国内で直接、SBJ銀行の口座残高から決済可能な韓国専用デビットカードです。韓国の交通系ICカードや韓国国内新韓銀行ATMでのウォン現金引き出し機能も付帯し、当行お客さまの韓国渡航時の利便性向上を目指しています。

詳細はこちらから https://www.sbjbank.co.jp/service-use/banking-services/travelkdebit/(https://www.sbjbank.co.jp/service-use/banking-services/travelkdebit/)

業務提携先概要

＜韓国観光公社＞

＜忠北文化財団＞

＜忠南文化観光財団＞

＜株式会社SBJ銀行＞

当行ホームページはこちら>> :https://www.sbjbank.co.jp/

◆本件についてのお問い合わせ先◆

株式会社SBJ銀行 営業推進チーム 戦略営業室

03-4530-0505

株式会社SBJ銀行

SBJ銀行は、韓国の大手金融グループである「新韓金融グループ」の中核を成す新韓銀行の日本現地法人です。新韓銀行の海外拠点として1986年に日本進出後、外資系銀行では2番目に金融庁の許可を受けました。2009年の開業以来全国展開し、預金・貸出等の金融商品・サービスを提供しています。