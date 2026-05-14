Mobileye Japan CEO 川原昌太郎が登壇「乗用車向けハンズフリー運転。次に求められていること。」

株式会社モービルアイジャパン

株式会社モービルアイジャパン（Mobileye Japan）は、2026年5月27日（水）からパシフィコ横浜にて開催される 人とクルマのテクノロジー展 2026 において、日本法人CEOの 川原昌太郎 が講演を行うことをお知らせいたします。

■ 講演概要

タイトル：

乗用車向けハンズフリー運転。次に求められていること。

日時：

2026年5月27日（水）16:00～

会場：

パシフィコ横浜 ノース 1F

人とクルマのテクノロジー展 2026 / Mobility DX Innovation Stage

https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/yokohama/presentation_stage/

参加費：

無料（事前登録不要）

* 「人とクルマのテクノロジー展 2026」自体への入場には、事前登録が必要です。

https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/yokohama/registinfo/

■ 講演内容（予定）

近年、自動運転技術は急速に進化を遂げる一方で、市場においては「今すぐ使える価値」と「安全性の確保」を両立する現実的なソリューションへの期待が高まっています。特に、乗用車におけるハンズフリー運転は、今後数年間で最も重要な進化領域の一つとして注目されています。

本講演では、Mobileyeが世界中のOEMやパートナーとの連携を通じて得た知見をもとに、以下のポイントについて解説します。

・ 消費者が今後求めるハンズフリー運転の具体像

・ グローバル市場における技術・導入動向

・ 安全性を前提としたハンズフリー・ナビゲーションの実現アプローチ

・ 次世代ADASおよび自動運転に向けた進化のロードマップ

また、単なる機能進化にとどまらず、「実用性」「拡張性」「安全性」を兼ね備えたスケーラブルな技術として、どのように量産車へ展開していくのかについても、具体的な視点からご紹介します。

■ 登壇者プロフィール

川原昌太郎

株式会社モービルアイジャパン 代表取締役社長（CEO）

2002年にMobileyeに参画し、日本市場の開拓を担当。2006年の日本法人設立に伴い現職に就任。以来、日本における先進運転支援システム（ADAS）および自動運転技術の普及を牽引している。

長年にわたり、自動車メーカー（OEM）との連携を通じた技術導入および事業展開を推進し、日本市場におけるADASの高度化と自動運転への移行に貢献。

■ Mobileye（モービルアイ）について

Mobileye は、自動運転および先進運転支援システム（ADAS）分野におけるグローバルリーダーであり、量産ADAS領域において世界中の多数の自動車メーカーに採用されています。

同社はBMW, Volkswagen Group, GM, Ford, Nissan, HondaなどのグローバルOEMや主要Tier1サプライヤーとも連携し、SoC開発、AI、独自高精度マップ、Parking, DMSなど包括的なソリューションを提供しています。

同社の技術は、ADASから完全自動運転まで幅広く対応し、検証可能な安全性と高精度な認識性能を実現しています。これまでに1億台を超える車両に採用され、量産車での実績を積み重ねてきました。

近年は、単なる警告・支援機能を超え、ハンズフリー運転を含む高度な運転支援の実用化に注力しています。カメラ中心のセンシングと専用SoC「EyeQ」シリーズ、大規模な実世界データを組み合わせることで、安全性を前提としながら、量産車へのスケーラブルな展開を可能にしています。