【シントトロイデン】株式会社エンステップ様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社エンステップ様（本社：東京都新宿区）と2025-2026シーズンのカナリアススポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、カナリアススポンサー契約に至りました。

【株式会社エンステップ様 コメント】

「この度、シント＝トロイデンVV様とスポンサー契約を締結できましたことを、大変光栄に存じます。世界を舞台に挑戦を続け、多くの人々に夢と感動を届ける貴クラブの姿勢に、深く共感しております。私たちは『世の中をもっと笑顔にする』という理念のもと、業務システム開発やAI導入支援を通じて、企業の成長や価値創出をご支援をしてまいりました。

本パートナーシップを通じて、STVVのさらなる飛躍を支援するとともに、挑戦するすべての人々の背中を押し、より多くの笑顔を生み出せるよう尽力してまいります。

ファン・サポーターの皆様とともに、クラブの挑戦を心より応援してまいります」

■会社概要

社名：株式会社エンステップ

代表者：川島 誠

所在地：東京都新宿区市谷田町2-1-3 市谷東ビル2階

事業内容：

ソフトウェア開発、販売

労働者派遣事業

公式サイト：https://www.enstep.co.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。