プルーフポイント、AI時代のセキュリティ強化を牽引する「2026年パートナーアワード」受賞者を発表

日本プルーフポイント株式会社

サイバーセキュリティとコンプライアンス分野のリーディング カンパニーである日本プルーフポイント株式会社(https://www.proofpoint.com/jp) (本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野村 健、以下プルーフポイント)は、この度開催したProofpoint Partners' Dayにおいて、「2026年パートナーアワード」の受賞者を発表しました。今年で6年目となるこのイベントと授賞式は、2025会計年度におけるパートナーの優れた業績を称えるものです。

日本市場におけるプルーフポイント製品の普及拡大に尽力したことが評価されたパートナーの受賞は以下のとおり：

● リセラー＆インテグレーター・オブ・ザ・イヤー賞 コラボレーションセキュリティ部門

（Reseller & Integrator of the Year - Collaboration Security 2026）

- 株式会社マクニカ

● リセラー＆インテグレーター・オブ・ザ・イヤー賞 データセキュリティ部門

（Reseller & Integrator of the Year - Data Security 2026）

- ソフトバンク株式会社

● リセラー＆インテグレーター・オブ・ザ・イヤー賞 フォーカスソリューション部門

（Reseller & Integrator of the Year - Focus Solution 2026）

- NRIセキュアテクノロジーズ株式会社

● サービスパートナー・オブ・ザ・イヤー賞 コラボレーションセキュリティ部門

（Service Partner of the Year - Collaboration Security 2026）

- NECセキュリティ株式会社

● サービスパートナー・オブ・ザ・イヤー賞 データセキュリティ部門

（Service Partner of the Year - Data Security 2026）

- JTP株式会社

● サービスパートナー・オブ・ザ・イヤー賞 フォーカスソリューション部門

（Service Partner of the Year - Focus Solution 2026）

- WAVE XROSS株式会社

● トレイルブレイザー賞 コンティニュイティプラス部門

（Trailblazer Award 2026 Continuity Plus）

- 双日テックイノベーション株式会社

● ディールレジストレーション・オブ・ザ・イヤー賞

（Deal Registration of the Year 2026）

- テクマトリックス株式会社

● パートナー・オブ・ザ・イヤー賞

（Partner of the Year 2026）

- テクマトリックス株式会社

AI活用が加速し、従業員、データ、AI駆動型ワークフローの連携が高度化する中、パートナーエコシステムの役割は急速に変化しています。お客様は、複雑性の低減やレジリエンスの強化に加え、メールやコラボレーションツールを起点としたサイバー攻撃への対応から、データ保護やAIガバナンスに至るまで、攻撃チェーン全体を包括的に保護できるパートナーをますます求めています。

日本プルーフポイントでは、販売パートナーを１００％介した販売戦略に取り組むとともに、組織が攻撃チェーンを断ち切るためのイノベーションを提供することに注力しています。さらに、日本全国の専門性の高いパートナーを結集したエコシステムを構築し、技術トレーニング、営業・マーケティング支援の各種リソース、商用プログラム、評価支援、お客様環境のヘルスチェックを通じて支援を行っています。

直近では、パートナーの事業成長と利益率の向上、そしてお客様への価値創出を後押しする新たなグローバルパートナープログラム「Proofpoint Partner Network(https://partners.proofpoint.com/English/)」を発表しました。人とデータ、AIが関与するワークフローが標的となる時代のニーズに対応するため、同プログラムは機能を強化し、パートナーの成功を加速する設計となっています。新たなグローバル パートナープログラムは、より強力なインセンティブ、戦略的な投資、拡充されたサービスを提供し、急成長する人とAIエージェントを中心としたセキュリティ市場でのパートナーの機会拡大を支援します。

日本プルーフポイント株式会社の代表取締役社長、野村 健は次のように述べています。「『2026年パートナーアワード』の受賞企業の皆様に、心よりお祝い申し上げます。セキュリティの複雑性を抑えながら高い有効性を実現し、お客様の最前線で確かな成果を創出してこられたことに、深く敬意を表します。プルーフポイントは今後もパートナーの皆様との連携を一層強化し、メールやコラボレーションツールを起点とした外部攻撃からお客様を保護するとともに、データセキュリティ、内部不正対策およびAIガバナンスまで一貫して支援してまいります。またHuman-AI-Centricなアプローチをさらに進化させ、お客様のレジリエンス向上に貢献してまいります」

Proofpoint | プルーフポイントについて

プルーフポイントは、人とAIエージェントを軸としたサイバーセキュリティにおけるグローバルリーダーです。メール、クラウド、コラボレーションツールを通じて人・データ・AIエージェント間の連携を保護します。プルーフポイントは、フォーチュン100企業のうち80社以上、10,000社を超える大企業、そして数百万の中小企業に信頼されるパートナーとして、サイバー脅威の阻止、情報漏えい対策（DLP）、人とAIが協働するワークフロー全体のレジリエンス構築を支援しています。プルーフポイントのコラボレーションおよびデータセキュリティプラットフォームは、あらゆる規模の組織が従業員を保護し能力を高めながら、安全かつ信頼性の高いAI導入を実現します。詳細は www.proofpoint.com/jp にてご確認ください。

Proofpoint：LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE/)

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