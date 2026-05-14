レトロかわいい魅力で人気の「オビワン(OB1TOY)」から「真夜中百貨店 アソートコレクション」がカプセルトイに登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「OB1TOY 真夜中百貨店 アソートコレクション」（1回400円・税10%込、全5種）を2026年5月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】



オビワン(OB1TOY)は、グラフィックデザイナー・イラストレーターのオビワン氏が制作する「レトロでかわいい」をコンセプトにした、どこか懐かしく新しいデザイン・イラスト。

「真夜中百貨店」はハロウィンの夜にしかオープンしない不思議な百貨店がコンセプトで、「オバケベーカリー」や「魔法堂石鹸」など、ちょっぴり奇妙でファンタジックなモチーフがたくさん。

眺めているだけで空想にふけってしまいそうな魅力が詰まったデザインの縫製アソートコレクションがカプセルトイに登場です！



「マチつきトートバッグ」は縦幅280mmでマチ付きなので、ちょっとしたお出かけに大活躍！

「BIG巾着」は底マチ付きでお弁当箱を入れるのにもぴったりなサイズ感です。

「ラウンドポーチ」「スクエアポーチ」「フタつきポーチ」は、小物の整理にぴったり！たくさん収納できるお役立ちアイテムです。



OB1TOYの魅力をぎゅっと詰め込んだアイテムを、ぜひこの機会にゲットしてみてください！

【商品情報】

マチつきトートバッグBIG巾着ラウンドポーチスクエアポーチふたつきポーチ

●商品名：OB1TOY 真夜中百貨店 アソートコレクション

●発売日：2026年5月中旬から順次発売予定

●価格：1回400円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全5種

・マチつきトートバッグ

・BIG巾着

・ラウンドポーチ

・スクエアポーチ

・ふたつきポーチ

●商品素材：ポリエステル、ナイロン（ファスナー）､POM、綿（紐）

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2026年4月現在のものです。

(C)OB1TOY

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）

Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）



問い合わせ先：info@ip4.co.jp