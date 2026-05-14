PADI、米TIME誌「TIME100 Companies Industry Leaders」にてサステナビリティ分野のリーダー企業として選出
スクーバダイビングの教育機関であるPADI（本社：PADI Worldwide／日本法人：株式会社パディ・アジア・パシフィック・ジャパン、東京都中央区、代表取締役：伊東正人）は、米TIME誌が初めて発表した「TIME100 Companies Industry Leaders」において、「2026年 最も影響力のあるサステナビリティ企業10社」の1社に選出されました。
TIME誌は、100年以上にわたり高い信頼性と権威を築いてきたグローバルメディアブランドであり、世界初の週刊ニュース誌としても知られています。現在、世界1億5,100万人以上の読者を持ち、「世界を形づくるアイデアや人物について指針を示す」ことを使命とする、世界で最も信頼されるメディア企業のひとつです。
今回新設された「TIME100 Companies Industry Leaders」は、毎年発表される「世界で最も影響力のある企業100社（TIME100 Most Influential Companies）」に関連するリストであり、世界のビジネスの未来を形づくる200の企業・組織を特集するものです。PADIは、サステナビリティAIプラットフォーム企業のWatershed、食品メーカーのDanone、テクノロジー企業のGHGSatなどと並び、サステナビリティ分野を代表する企業として選出されました。
TIME誌は、各業界からの推薦に加え、世界中の寄稿者、特派員、外部専門家ネットワークからの意見をもとに候補企業を選出。編集部は「影響力」「革新性」「志の高さ」「成果」を基準に評価し、世界に意義ある変化をもたらしている企業群を選定しました。
PADIは、「ダイバーを海洋保護の担い手へと変えている存在」として評価され、従来のダイビング教育機関の枠を超え、“海を探求し、守る”グローバルムーブメントへと進化している点が高く評価されました。
TIME誌は次のようにコメントしています。
「PADIは、ダイビングツーリズムを“海を見る”だけでなく、“海を守る”ものへと再定義しようとしています。1966年以来3,100万枚以上の認定証を発行し、世界のダイバーの4分の3を育成してきた世界最大のダイビング教育機関は、そのグローバルネットワークを変革の力として活用しています。」
また、TIME誌は、PADIの「Conservation Action Portal」によって、ダイバーが実際の海洋観察データを政策に活かされるデータセットへと提供できる仕組みや、世界各地のダイビング観光開発への助言・影響力を持っている点も、今回の選出理由として挙げています。
PADI Worldwide 社長兼CEOのDrew Richardson （ドリュー・リチャードソン）は、次のようにコメントしています。
「TIME誌から業界リーダーとして認められたことは、世界中で活動しているPADIインストラクターの影響力を示すものであり、『海を探求し、守る10億人のトーチベアラーを育てる』という私たちの使命が評価された証です。
この60年間、PADIインストラクターは多くの人々に水中世界を体験する機会を提供してきました。そして現在、そのコミュニティは地球規模で実際の変化を生み出しています。この受賞は、私たちのこれまでの歩みだけでなく、これから進む未来を象徴するものです。」
今回の受賞は、PADIの創立60周年という節目の年に実現したものであり、これまで築いてきた革新性と目的志向のリーダーシップをさらに強化するものとなりました。
PADIは今後も、「冒険」「海洋保護」「持続可能な観光」の交差点に立つ存在として、世界中のダイバーコミュニティとともに歩み続けます。
TIME誌は、100年以上にわたり高い信頼性と権威を築いてきたグローバルメディアブランドであり、世界初の週刊ニュース誌としても知られています。現在、世界1億5,100万人以上の読者を持ち、「世界を形づくるアイデアや人物について指針を示す」ことを使命とする、世界で最も信頼されるメディア企業のひとつです。
今回新設された「TIME100 Companies Industry Leaders」は、毎年発表される「世界で最も影響力のある企業100社（TIME100 Most Influential Companies）」に関連するリストであり、世界のビジネスの未来を形づくる200の企業・組織を特集するものです。PADIは、サステナビリティAIプラットフォーム企業のWatershed、食品メーカーのDanone、テクノロジー企業のGHGSatなどと並び、サステナビリティ分野を代表する企業として選出されました。
TIME誌は、各業界からの推薦に加え、世界中の寄稿者、特派員、外部専門家ネットワークからの意見をもとに候補企業を選出。編集部は「影響力」「革新性」「志の高さ」「成果」を基準に評価し、世界に意義ある変化をもたらしている企業群を選定しました。
PADIは、「ダイバーを海洋保護の担い手へと変えている存在」として評価され、従来のダイビング教育機関の枠を超え、“海を探求し、守る”グローバルムーブメントへと進化している点が高く評価されました。
TIME誌は次のようにコメントしています。
「PADIは、ダイビングツーリズムを“海を見る”だけでなく、“海を守る”ものへと再定義しようとしています。1966年以来3,100万枚以上の認定証を発行し、世界のダイバーの4分の3を育成してきた世界最大のダイビング教育機関は、そのグローバルネットワークを変革の力として活用しています。」
また、TIME誌は、PADIの「Conservation Action Portal」によって、ダイバーが実際の海洋観察データを政策に活かされるデータセットへと提供できる仕組みや、世界各地のダイビング観光開発への助言・影響力を持っている点も、今回の選出理由として挙げています。
PADI Worldwide 社長兼CEOのDrew Richardson （ドリュー・リチャードソン）は、次のようにコメントしています。
「TIME誌から業界リーダーとして認められたことは、世界中で活動しているPADIインストラクターの影響力を示すものであり、『海を探求し、守る10億人のトーチベアラーを育てる』という私たちの使命が評価された証です。
この60年間、PADIインストラクターは多くの人々に水中世界を体験する機会を提供してきました。そして現在、そのコミュニティは地球規模で実際の変化を生み出しています。この受賞は、私たちのこれまでの歩みだけでなく、これから進む未来を象徴するものです。」
今回の受賞は、PADIの創立60周年という節目の年に実現したものであり、これまで築いてきた革新性と目的志向のリーダーシップをさらに強化するものとなりました。
PADIは今後も、「冒険」「海洋保護」「持続可能な観光」の交差点に立つ存在として、世界中のダイバーコミュニティとともに歩み続けます。