「クリスタル オブ リユニオン」、TVアニメ「コードギアス」との初のコラボが開催決定！

株式会社gumi

株式会社gumi（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川本寛之）は、日本国内のGoogle Play、AppStore、DMM GAMESにて提供中のスマートフォン・PC向けアプリ『クリスタル オブ リユニオン』（以下、『クリユニ』）において、2026年5月15日(金)より、TVアニメ『コードギアス』との初のコラボレーションイベントを実施いたします。

さらに、コラボ開催を記念してゲーム内にて2026年5月14日(木)より新ワールド55をオープンいたしました。

■クリユニ×コードギアスコラボ開催！

▽コラボ期間

2026年5月15日（金）0:00から2026年6月4日（木）23:59まで

■コラボ限定英雄が登場！

コラボ開催を記念し、本作のプレイアブルキャラクターとなる英雄として「ルルーシュ(CV:福山 潤)」、「C.C.(CV:ゆかな)」、「スザク(CV:櫻井 孝宏)」の3人が登場！

なお、「ルルーシュ」は初回ログイン時に入手できます。

また、英雄それぞれにストーリーが用意されており、各キャラクターの軌跡を辿るファン必見の内容となっています。

さらに、

「ルルーシュ」と「C.C.」には、それぞれ見た目を変更できるスキンもご用意！

当スキンはパックにて登場します。

ぜひ手に入れて着せ替えを楽しんでみてください。

■コラボ限定描き下ろしイラストのアイテムや魔獣が登場！

コラボを記念した様々な描き下ろしアイテムや魔獣が登場します。

・コラボ限定魔獣「サザーランド」！

今回登場するコラボ限定魔獣は、ナイトメアフレーム「サザーランド」！

その姿はブリタニア軍による侵攻の脅威を彷彿とさせます！

当魔獣は討伐することで素材が手に入り、コラボ限定装備を生産できます。

たくさん討伐して素材を集め、装備を作ろう！

・新規描き下ろしの装備用カード

期間限定ログインボーナスにて入手できる「コードギアス 反逆のルルーシュのカード」が登場！

さらに追加予定の限定イラストカードも必見です。

・スタンプ、アイコンなども追加！

スタンプ、アイコン、称号といった様々なアイテムもリリースします。

パックやイベント報酬より入手できます。

集めてプレイヤー同士の交流をぜひお楽しみください。

■コラボ記念 新ワールドオープン！

『コードギアス』コラボ開催を記念し、55番目の新ワールドをオープン！

▽ワールド55 オープン日

2026年5月14日（木) 11:00

さらにワールド55オープンを記念し、新規プレイヤーに向けた豪華企画を実施し、これから『クリユニ』を始める皆様にとってより遊びやすい環境を提供します！

１.初心者に向けた豪華特別ログインボーナス

ワールド55オープンを記念して、転生以外の新規で始めたプレイヤー限定の「初心者応援ログインボーナス(30日間)」を実施！

本作の要となる英雄を無料で解放できる「英雄チケット」×3枚、英雄のコアアビリティを解放できる「英雄覚醒チケット」×3枚をそれぞれ最大で獲得できます！

連撃英雄を入手して魔獣狩りをお楽しみください！

さらに、ワールド55限定でどなたでも貰える「w55限定覚醒&スキン解放ログインボーナス」を開始！

初めてログインしてから15日間に渡りボーナスを受け取ることができます。

毎日ログインし続けると、5日目には「英雄覚醒チケット」、15日目には英雄スキンを解放できる「英雄スキンチケット」といったレアアイテムが獲得できます。

２.初心者応援！コラボ装備育成ミッション

ワールド55では、コラボ期間中に実施されるコラボ限定特別ミッションを5日間こなすことで、「ゼロのマント」を伝説グレードまで生産・育成できる報酬が手に入ります！

３.初心者ブースト発動！

新規で始めたプレイヤーには、ワールドオープンからプレイ開始までの日数に応じた期間でゲームプレイをサポートする様々なブーストが発動します。

初心者でも安心してプレイ可能！

４.四天竜降臨 開催5回は素材3倍ドロップ！

新ワールド限定の豪華特別イベント開催いたします。

イベント内容は後日ゲーム内でお知らせいたします。ぜひお楽しみに！

■10周年を記念したカムバックログインボーナスも実施中！

10周年を記念し、4/1(水)から開始されたカムバックログインボーナスもまだまだ実施中！

当ログインボーナスは、6/4(木)まで受け取り可能です。

はじめてクリユニを遊ぶ方はもちろん、しばらくクリユニをお休みされていた方にも遊びやすい環境となっております。

『クリユニ』を始めるなら今がチャンス！

■クリスタル オブ リユニオン概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/42656/table/225_1_86c14a19269caa6cb4b9fac27fd951d3.jpg?v=202605141251 ]■会社概要：株式会社gumi

gumiは、「Wow the World! すべての人々に感動を」をMissionに掲げ、モバイルオンラインゲーム事業とブロックチェーン等事業の二つの事業を展開しています。モバイルオンラインゲーム事業では、『当社ゲームエンジン×IP』を軸とした収益性の高いタイトル開発を推進するとともに、開発受託にも注力しております。ブロックチェーン等事業では、ブロックチェーンゲーム等のコンテンツ開発、暗号資産を基盤にしたプラットフォーム構築、有力ブロックチェーンのノード運営、グローバルにおけるファンド投資等を行っております。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/42656/table/225_2_29b20a0e2a878fd09416633f3c5a630e.jpg?v=202605141251 ]

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