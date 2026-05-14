【参加無料・5/19開催】「広告を増やしても売れない」を構造から解決。EC売上の伸び悩みを集客・CVR・LTV全体で診断する4社共催ウェビナーを開催

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、株式会社マクロジ、株式会社Nint、株式会社PLAN-Bの4社共催によるオンラインセミナー『商品は良いのに売れない理由 ― 年商1億円EC企業はやってる売れるメカニズムとは ―』を2026年5月19日（火）14時から開催いたします。

「商品には自信がある。でも、なぜか売上が伸びない」

そんな課題を抱えるEC事業者に向けて、海外ブランド独占販売・SNS×インフルエンサー活用・ECモールデータ分析・Meta広告AIの最適化という4つの実践的視点から、売上が伸びない構造的な原因"と"売れる仕組みの設計論を解説します。



視聴予約はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2026/04/18/20260519_2/)

セミナー概要

☑広告を増やしても成果につながらない

☑集客はできているのに購入されない

☑購入はされても、リピートにつながらない

施策をひとつずつ見直しているにもかかわらず、根本的な改善につながらない。そのような状況に陥っている EC 事業者が増えています。

本ウェビナーでは、売上が伸びない原因を商品や集客だけの問題として捉えるのではなく、集客・CVR・LTVを含めた売上全体の構造から整理します。売れない理由を場当たり的に埋めるのではなく、売れる仕組みを構造から捉え直すための視点と具体的な打ち手を、4社のスペシャリストがそれぞれの専門領域から提供します。

セミナー内容

第1部｜株式会社LeaguE（14:05～14:30）

海外で実績のあるブランドの独占販売権を獲得する「海外ブランド総代理ビジネス」について解説します。 仕入れ資金不要・在庫リスクを抑えたスモールスタートから、クラウドファンディングを活用して初月から大きな売上を作る戦略を事例とともに公開します。



第2部｜株式会社マクロジ（14:30～14:55）

「フォロワーは増えても売上につながらない」という課題を解消するため、点での施策を「売上をつくる導線」へと再設計する手法を解説します。 モール内広告に依存せず、SNS経由の売上を伸ばした具体的事例を紹介します。



第3部｜株式会社Nint（14:55～15:20）

3大ECモールのデータを活用し、売れているショップとそうでないショップの差を「売り方の構造」から分解します。 感覚ではなく、データに基づいて改善の優先順位を決めるためのチェックリストを提示します。



第4部｜株式会社PLAN-B（15:20～15:45）

Meta広告の強力な自動化機能において、実際に発生した失敗事例をもとに、V字回復のための打ち手を解説します。 AIに「任せきり」にせず、成果を最大化させるための正しい運用方法を伝授します。

こんな方におすすめ

- 商品には自信があるのに、なぜ売れないのかを明確に言語化できていない方- 広告費を投下しても、思うように成果につながらず打ち手に迷っている方- 集客はできている一方で、CVRやリピートに課題を感じている方- 部分最適な施策の積み上げではなく、EC全体の設計を見直したい方- 売上が伸びない原因を感覚ではなく、構造で捉えて改善したい方

視聴予約・セミナー詳細はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2026/04/18/20260519_2/)

登壇者

第1部（14:05～14:30） 株式会社LeaguE

永山 大地（ながやま だいち）

株式会社LeaguE 取締役副社長

人気商品の独占販売権を活用したEC新規事業の進め方

～海外ブランドの人気商品を独占販売する方法～

第2部（14:30～14:55） 株式会社マクロジ

赤松 康平（あかまつ こうへい）

株式会社マクロジ

取締役副社長

SNSは“売れない原因”にも“売れる起点”にもなる

― EC売上につなげるSNS×インフルエンサー導線設計 ―

第3部（14:55～15:20） 株式会社Nint

山本 真大（やまもと まさひろ）

株式会社Nint

マーケティングディビジョン データアナリスト

同じ商品なのに、なぜ売上に差が出るのか

― データで分解する”売り方”の正体 ―

第3部（15:20～15:45） 株式会社PLAN-B

福田 龍幸（ふくだ りゅうこう）

株式会社PLAN-B

ビジネスディベロップメント部プロダクトマーケティングマネージャー

Meta広告の自動化(Advantage+)で無駄なCVが大量発生した実例から学ぶ「正しい広告AIの使い方」

開催概要

日時：2026年5月19日（火）14:00～15:45

参加方法：オンライン（Zoom）

参加費：無料

備考：途中入退室可、参加者・アンケート回答者限定特典あり（セミナー資料提供）

視聴予約はこちら(https://heaaartbeats.co.jp/2026/04/18/20260519_2/)

※申込フォーム入力後、メールにてご視聴用URLを送付いたします。

問い合わせ先

株式会社LeaguE

メールアドレス：support@league-japan.com