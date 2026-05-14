フードダイバーシティ株式会社、旅行代理店と飲食店をつなぐマッチングサービス「団タメ！」を運営する株式会社ボーダレスシティと業務提携を締結

フードダイバーシティ株式会社

フードダイバーシティ株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：守護 彰浩）は、旅行代理店と飲食店をつなぐマッチングサービス「団タメ！」を運営する株式会社ボーダレスシティ（本社：東京都千代田区、代表取締役：大島 秀崇）と業務提携を締結いたしました。

本提携により、訪日外国人旅行者の多様化する食ニーズに対応するため、送客（旅行代理店）と受入（飲食店・宿泊施設）の両面から、現場で機能する実務的な仕組みの構築を推進してまいります。

■ 業務提携の内容

本取り組みにおいて、両社は以下の施策を中心に連携を強化します。

- フードダイバーシティ株式会社の支援先（飲食店・宿泊施設）に対し、「団タメ！」の導入を促進し、団体受入における販路拡大を支援- 「団タメ！」登録店舗に対し、フードダイバーシティ対応（ヴィーガン、ハラール、グルテンフリー等）の導入・改善を推進- 実際の送客データや現場フィードバックを活用し、対応内容の改善サイクルを確立

■ 背景

近年の訪日旅行市場においては、ベジタリアン、ヴィーガン、ハラール、グルテンフリー、コーシャ、アレルギー対応など、食に関するニーズが急速に多様化しています。

しかし現場においては、以下のような課題が顕在化しています。

- 対応方法が分からない（知識不足、仕入れ、メニュー設計、オペレーション構築）- 対応しても集客導線が構築されていない（情報発信不足、旅行代理店との接点不足）- 対応の負荷が大きく、実務的に継続できない

本提携は、こうした「対応の仕方が分からない」「対応できるが売れない」「売れるが負荷が大きい」という問題を解消し、実際の送客につながる形でフードダイバーシティ対応を機能させることを目的としています。

■ 本提携の特徴

本提携の特徴は、以下の点にあります。

- 送客と受入を一体で設計旅行代理店と飲食店の双方に同時にアプローチすることで、「紹介して終わり」「対応しているが来ない」といった分断を解消し、実際の予約・来店につながる導線を構築します。- 実務に基づいた受入体制の構築両社のデータと知見を融合し、表面的な対応にとどまらず、現場オペレーション・仕入れ・メニュー設計まで踏み込んだ支援を行うことで、継続可能で強固な体制を構築します。- 入口から出口までの一貫支援対応支援（受入整備）と送客（集客）の両方に実績を持つ企業が連携することで、施策の設計から実行、来店までを一貫してサポートできる点が特徴です。

■ 今後の展開

両社は今後、以下の取り組みを段階的に推進してまいります。

- 共同セミナー・実践型研修の実施- 地域・自治体事業における連携強化- データの蓄積および成功事例の横展開

■ 会社概要

フードダイバーシティ株式会社

所在地：東京都台東区上野六丁目1番6号 御徒町グリーンハイツ1005号

代表者：代表取締役 守護 彰浩

設立：2014年9月

URL：https://fooddiversity.today/

事業内容：飲食店・宿泊施設に対するフードダイバーシティ（ベジタリアン、ヴィーガン、ハラール、グルテンフリー、コーシャ、アレルギー対応等）のセミナー、導入支援、情報発信

株式会社ボーダレスシティ

所在地：東京都千代田区神田三崎町3-3-3 木下ビル3F

代表者：代表取締役 大島 秀崇

設立：2011年10月

URL：https://www.borderlesscity.co.jp/

事業内容：旅行代理店と飲食店をつなぐマッチングサービス「団タメ！」の運営